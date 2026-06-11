Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli süper spor otomobil Denza Z sahneye çıkıyor: 1.582 beygir ve 350 km/s hız

    BYD'nin premium markası Denza, yeni elektrikli spor otomobili Z'nin teknik detaylarını açıkladı. 1.582 beygir güç üreten model, 350 km/s azami hıza ulaşabiliyor.

    Denza Z sınırları zorluyor: 1.582 beygir, 350 km/s Tam Boyutta Gör
    Elektrikli süper otomobil Denza Z'nin teknik detayları netleşti. Nisan ayında Auto China fuarında ilk kez tanıtılan model, 1.180 kW (1.582 beygir) maksimum güç ve 350 km/s'ye ulaşan azami hızıyla dikkat çekiyor.

    Denza Z, temmuz ayında Çin'de satışa sunulacak. Model; kumaş tavanlı ve metal tavanlı üstü açılabilir versiyonlara sahip. Dört kişilik oturma düzenine sahip otomobil 4,78 metre uzunluğunda, 1,99 metre genişliğinde ve 1,35 metre yüksekliğinde. Aks mesafesi ise 2,78 metre olarak açıklandı.

    Denza Z'nin ön aksında 500 kW gücünde bir elektrik motoru bulunurken, arka aks üzerindeki iki elektrik motoru toplam 680 kW güç üretiyor. Böylece üç elektrik motoruyla sistem gücü 1.180 kW'a ulaşıyor. Bu değer, yeni tamamen elektrikli AMG GT 4 Kapılı Coupé'nin 860 kW'lık tepe gücünü de geride bırakıyor.

    Denza Z sınırları zorluyor: 1.582 beygir, 350 km/s Tam Boyutta Gör
    Karbon fiber gövdeye sahip Denza Z, markanın gelişmiş DiSus-M gövde kontrol sistemini kullanıyor. Yeni nesil Blade Battery 2.0 batarya paketi daha uzun sürüş menzili sunmayı hedeflerken, Flash Charging teknolojisi sayesinde hızlı şarj imkânı sağlanıyor.

    Üstü açılabilen versiyonların son hızı 300 km/s ile sınırlandırılırken, performans odaklı spor paketli versiyon 350 km/s hıza ulaşabiliyor. Performans odaklı versiyonda bagaj kapağına entegre edilen büyük arka kanat, sağladığı ek yere basma kuvveti sayesinde otomobilin yüksek hızlarda daha dengeli hareket etmesini sağlıyor.

    Denza Z ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak olsa da Avrupa planları da gündemde.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai ix35 en çok tutulan modeli hangisi debriyaj neden sertleşir sistem 3 nedir geçmeyen balgam kadınlar kulübü speedtest esim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OMIX X400
    OMIX X400
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum