Elektrikli süper spor otomobil Denza Z sahneye çıkıyor: 1.582 beygir ve 350 km/s hız

Denza Z, temmuz ayında Çin'de satışa sunulacak. Model; kumaş tavanlı ve metal tavanlı üstü açılabilir versiyonlara sahip. Dört kişilik oturma düzenine sahip otomobil 4,78 metre uzunluğunda, 1,99 metre genişliğinde ve 1,35 metre yüksekliğinde. Aks mesafesi ise 2,78 metre olarak açıklandı.
Denza Z'nin ön aksında 500 kW gücünde bir elektrik motoru bulunurken, arka aks üzerindeki iki elektrik motoru toplam 680 kW güç üretiyor. Böylece üç elektrik motoruyla sistem gücü 1.180 kW'a ulaşıyor. Bu değer, yeni tamamen elektrikli AMG GT 4 Kapılı Coupé'nin 860 kW'lık tepe gücünü de geride bırakıyor.
Üstü açılabilen versiyonların son hızı 300 km/s ile sınırlandırılırken, performans odaklı spor paketli versiyon 350 km/s hıza ulaşabiliyor. Performans odaklı versiyonda bagaj kapağına entegre edilen büyük arka kanat, sağladığı ek yere basma kuvveti sayesinde otomobilin yüksek hızlarda daha dengeli hareket etmesini sağlıyor.
Denza Z ilk etapta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacak olsa da Avrupa planları da gündemde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: