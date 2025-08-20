Antidepresanlar tarihe karışabilir: Kök hücre nakli farelerde depresyona çözüm oldu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayımlanan bir çalışma, depresyon benzeri ruhsal sıkıntıların tedavisi için umut verici gelişmeler yaşandığını gösterdi. Çinli bilim insanları, insan kökenli beyin hücrelerini naklettikleri farelerin ruh hâllerinnde dikkat çekici değişimler yaratmayı başardılar. Çin Bilim Akademisi'nin UniXell Biotechnology adlı kök hücre tedavi şirketi ile birlikte yürüttüğü çalışma, psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisi için yeni bir kapı aralayabilir.

Araştırmada, “A10” adı verilen ve dopamin üreten özel bir nöron tipi laboratuvar ortamında geliştirildi. Bu hücreler beynin ödül ve motivasyon devrelerinin merkezinde yer alıyor ve depresyon, şizofreni, bağımlılık gibi bozukluklarda işlevleri zayıflıyor. Normalde laboratuvar ortamında üretimi oldukça zor olan bu hücreler, pluripotent (her hücre tipine dönüşme potansiyeli olan) kök hücrelere özel bir kimyasal karışım uygulanarak elde edildi. Üstelik üretilen nöronların hem moleküler hem de elektriksel açıdan doğal A10 hücreleriyle aynı özellikleri taşıdığı da yapılan testlerle kanıtlandı.

Araştırmacılar, elde edilen nöronların dopaminerjik fenotip taşıdığını (yani dopamin üretme ve dopamin devrelerinde görev yapma kapasitesine sahip olduklarını) göstermek için immünohistokimya, RNA dizileme ve elektrofizyoloji testlerinden yararlandı. Bu analizler sonucunda hücrelerin dopamin üretiminde rol oynayan DAT ve TH gibi özel proteinleri taşıdığı doğrulandı. Ayrıca laboratuvarda yapılan testlerde bu nöronların elektriksel sinyaller üreterek diğer beyin hücreleriyle iletişim kurabildiği görüldü. Bu bulgular, laboratuvarda üretilen A10 hücrelerinin sadece yapısal değil, işlevsel açıdan da insanların doğal dopamin nöronlarına benzediğini ortaya koydu.

A10 Nakli, Antidepresan İlaçlara Alternatif Olabilir

Bilim insanları, geliştirdikleri bu nöronları kronik strese maruz bırakılmış farelere nakletti. Maruz kaldıkları aşırı stres sebebiyle keyif alma yetilerini kaybeden ve depresyon benzeri davranışlar sergileyen farelerde, A10 naklinden sonra gözle görülür bir değişim yaşandı. Araştırmacılar, bu naklin hayvanlarda "antidepresan benzeri etkiler” yarattığını belirtiyor.

Yeni hücreler, farelerin beyin yapısına sorunsuz şekilde entegre olurken; çevredeki nöronlardan sinyal alıp dopamin devrelerini yeniden işler hâle getirdi. Bu da kaygı ve çaresizlik davranışlarını azaltırken, zevk ve motivasyon duygusunu geri getirdi. Ekip, bu yöntemin geniş spektrumlu antidepresan ilaçların yan etkileri olmadan, doğrudan hasarlı sinir devrelerini onarmayı mümkün hâle getirebileceğine inanıyor. Çalışmanın sonuçları da hücre temelli tedavilerin bir gün dopamin devrelerini doğrudan onararak kalıcı çözümler sunabileceğine işaret ediyor. Araştırmacılar, özellikle “anhedoni” (zevk alamama) gibi depresyonun en dirençli belirtilerinin bu şekilde tedavi edilebileceğini söylüyor.

Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri, doğrudan hasarlı sinir devrelerini hedef alması. Klasik antidepresanlar beyinde geniş çaplı kimyasal değişimler yaratırken, A10 nöronlarının nakli yalnızca bozulmuş dopamin devrelerini onarıyor. Bu da tedavinin yan etkilerini en aza indirme potansiyeli taşıyor.

Şimdilik sadece fareler üzerinde test edilen bu yöntemin insanlar üzerinde aynı sonuçları verip vermeyeceği yapılacak yeni testler sonrasında anlaşılacak. Ancak bu çalışma, kök hücre tabanlı tedavilerin psikiyatrik hastalıklar için de uygulanabileceğine dair güçlü bir kanıt sunuyor.

