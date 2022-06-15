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    Despec AŞ, Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu

    1998 yılından bu yana Index Grup çatısı altında bilişim teknolojileri IT ve mobil aksesuar ürünleri ile yazıcı sarf ürünlerinin distribütörü  Despec AŞ, bilgisayar Speedlink’in distribütörü oldu.
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    1998 yılında kurulmuş olan ve Almanya’nın önde gelen bilgisayar ekipmanları üreticisi olarak hizmet veren Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Despec AŞ oldu. Speedlink, Despec ile iş birliği yaparak Türkiye oyun sektöründeki pazara hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.

    Despec AŞ, Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü ol
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    https://www.hepsiburada.com/speedlink-torid-gamepad-kablosuz-pc-ps3-p-HBCV00002F6FMR

    Speedlink, 1998 yılında faaliyete geçmiş 200’den fazla ürün çeşiti bulunan ve ödüllü ürün tasarımları olan yüksek performansı uygun bir fiyata sunan lider markalar arasında yer almaktadır.

    Despec AŞ, Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü ol
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    https://www.hepsiburada.com/speedlink-imperior-gaming-wireless-mouse-p-HBCV00002EIKLQ

    Speedlink bu sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi olan Despec AŞ ile anlaşma sağladı.

    Despec AŞ, Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü ol
    Tam Boyutta Gör

    https://www.hepsiburada.com/speedlink-quyre-rgb-7-1-gaming-kulaklik-p-HBCV00002F3PQ0

    Speedlink‘in tüm ürünleriyle ilgili detaylara https://www.speedlink.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

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    WIPERRANTAN 2 gün önce

    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 1 hafta önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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