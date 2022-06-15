Despec AŞ, Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu

1998 yılında kurulmuş olan ve Almanya’nın önde gelen bilgisayar ekipmanları üreticisi olarak hizmet veren Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Despec AŞ oldu. Speedlink, Despec ile iş birliği yaparak Türkiye oyun sektöründeki pazara hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor.

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Speedlink, 1998 yılında faaliyete geçmiş 200’den fazla ürün çeşiti bulunan ve ödüllü ürün tasarımları olan yüksek performansı uygun bir fiyata sunan lider markalar arasında yer almaktadır.

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Speedlink bu sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi olan Despec AŞ ile anlaşma sağladı.

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Speedlink‘in tüm ürünleriyle ilgili detaylara https://www.speedlink.com/ sitesinden ulaşabilirsiniz.

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Despec AŞ, Speedlink’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü ol