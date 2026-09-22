Destiny serisinde sürpriz gelişme: Bungie geri adım attı

Bungie: Destiny Geleceğimizin Önemli Bir Parçası
Stüdyonun gelecek planlarına odaklanan bir blog yazısı yayımlayan Bungie yöneticileri, Mayıs ayında yaptıkları açıklamadan geri adım atarak "Destiny ile işimiz bitmedi." dedi. Yine aynı yazıda Destiny serisinin stüdyonun geleceğinin önemli bir parçası olacağı belirtildi.
Üstelik şirketin bu açıklaması sadece sözde de kalmadı. Bungie, birkaç ay önce Destiny serisine veda ederken erişime kapattığı içeriklerin, oyunculara tekrar açılacağını duyurdu. Oyuncular, Mayıs ayında kaldırılan bazı görevlere ve içeriklere aylar sonra tekrar erişebilecekler.
Haziran ayında yönetim değişikliğine giden Bungie'nin şimdi böyle bir açıklama yapması, yeni yönetimin oyuncuları geri kazanmaya çalışacağının habercisi. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Destiny konusunda daha fazla gelişme de yaşanabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: