Destiny serisinde sürpriz gelişme: Bungie geri adım attı

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Tam Boyutta Gör Halo serisinin arkasındaki stüdyo olarak uzun yıllar oyun dünyasının tepesinde yer alan Bungie, son dönemde ise eski günlerini mumla arıyor. Destiny serisi istediği kadar başarılı olmayan Bungie, son oyunu Marathon'da ise tam anlamıyla hüsrana uğradı. Bu hayal kırıklıkları ışığında gelecek planlarını revize eden stüdyo, birkaç ay önce Destiny serisinin fişini çekme kararı aldı. Bu karar doğrultusunda bazı içerikler de erişime kapatıldı. Ne var ki Destiny oyuncularını bir hayli üzen bu karar şimdi tekrar gözden geçiriliyor.

Bungie: Destiny Geleceğimizin Önemli Bir Parçası

Stüdyonun gelecek planlarına odaklanan bir blog yazısı yayımlayan Bungie yöneticileri, Mayıs ayında yaptıkları açıklamadan geri adım atarak "Destiny ile işimiz bitmedi." dedi. Yine aynı yazıda Destiny serisinin stüdyonun geleceğinin önemli bir parçası olacağı belirtildi.

Üstelik şirketin bu açıklaması sadece sözde de kalmadı. Bungie, birkaç ay önce Destiny serisine veda ederken erişime kapattığı içeriklerin, oyunculara tekrar açılacağını duyurdu. Oyuncular, Mayıs ayında kaldırılan bazı görevlere ve içeriklere aylar sonra tekrar erişebilecekler.

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Haziran ayında yönetim değişikliğine giden Bungie'nin şimdi böyle bir açıklama yapması, yeni yönetimin oyuncuları geri kazanmaya çalışacağının habercisi. Bu yüzden önümüzdeki dönemde Destiny konusunda daha fazla gelişme de yaşanabilir.

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Destiny için sürpriz karar: Bungie geri adım attı

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