Deutsche Telekom, Starlink ile anlaşma imzaladı: Avrupa'da uydudan mobil internet sunacak

Tam Boyutta Gör Deutsche Telekom, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Elon Musk’ın uzay şirketi Starlink ile Avrupa’daki 10 ülkede uzak ve kapsama dışı bölgeler için uydu destekli mobil bağlantı sunmak üzere ortaklık kurduğunu duyurdu. Hizmetin, Starlink’in yeni nesil V2 uyduları üzerindeçalışması ve 2028 yılının başlarında kullanıma sunulması planlanıyor.

Duyuru, Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress 2026 sırasında yapıldı. Anlaşma, Starlink’in V2 teknolojisini kullanarak geniş bant veri, ses, video ve mesajlaşmayı doğrudan uyumlu akıllı telefonlara iletebilen Avrupa’daki ilk anlaşma olarak öne çıkıyor.

Mobil internet kapsaması genişleyecek

Ortaklık özellikle geleneksel mobil altyapının kurulmasının zor olduğu bölgeleri hedefliyor. Koruma alanları, zorlu arazi şartları veya düzenleyici engeller nedeniyle baz istasyonlarının kurulamadığı yerlerde kullanıcıların telefonları karasal sinyali kaybettiğinde otomatik olarak uydu bağlantısına geçecek. Bu geçiş, Mobil Uydu Hizmeti frekansları üzerinden Starlink ağı aracılığıyla sağlanacak.

Starlink’in satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Stephanie Bednarek ise anlaşmanın Avrupa için bir ilk olduğunu vurgulayarak, bu iş birliğinin 10 ülkede milyonlarca kişiye uydu üzerinden güvenilir mobil bağlantı sağlayacağını söyledi.

Halihazırda Deutsche Telekom, Almanya’da nüfusun yaklaşık %90’ını 5G, %92’den fazlasını LTE ve %99’a yakınını ses hizmetleri ile kapsıyor. Uydu katmanı ise kapsama boşluklarını kapatmanın yanı sıra doğal afetler veya uzun süreli elektrik kesintileri sırasında iletişimin devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa stratejisinde dikkat çeken değişim

Bu adım, şirketin stratejisinde önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Geçtiğimiz yıl Deutsche Telekom, Avrupa’daki ulusal sınırlar boyunca radyo frekanslarının çakışabileceği ve sınır bölgelerinde yaklaşık 50 kilometrelik kapsama boşlukları oluşabileceği gerekçesiyle Starlink’in direct-to-cell teknolojisini Avrupa’da kullanmayı planlamadığını açıklamıştı. Bunun yerine, stratosferde uçan ve sinyal ileten yüksek irtifa platformları gibi alternatif teknolojiler üzerinde çalışıyordu.

Öte yandan şirketin ABD’deki iştiraki T‑Mobile, bu teknolojinin uygulanmasında öncü konumda bulunuyor. T-Mobile, yaklaşık 1,8 milyon kişinin katıldığı açık beta sürecinin ardından Temmuz 2025’te Starlink destekli uydu mobil hizmetini ticari olarak başlatmıştı. Bu hizmet, yörüngedeki 650’den fazla direct-to-cell uydusu üzerinden popüler uygulamalar için veri bağlantısı sağlayabiliyor.

Avrupa’da uydudan mobil iletişim rekabeti artıyor

Bu anlaşma, Avrupa’daki operatörlerin uydu destekli mobil iletişim stratejilerini hızlandırdığı bir döneme denk geliyor. Aynı gün, Orange’ın uydu bağlantısı için AST SpaceMobile ile ortaklık kurduğu bildirildi. Bundan birkaç gün önce ise Virgin Media O2 uydu destekli veri hizmetlerini başlatan ilk İngiliz ve Avrupalı operatör olmuştu.

