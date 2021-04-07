Dev bataryalı şık telefon: realme C15 inceleme

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Uygun fiyatlı telefonlarıyla öne çıkan realme’nin yeni modeli realme C15 ülkemize giriş yaptı. Bu içeriğimizde realme C15’i inceleyeceğiz.

realme C15’in en dikkat çeken özelliği, sahip olduğu uzun pil ömrü. Telefonda 6000 mAh büyüklüğünde devasa bir bataryaya yer veriliyor. Yüksek kapasiteli bataryasına rağmen telefonun boyutları oldukça makul düzeyde. Elde oturuş hissi güzel. Büyük bataryayı olumsuz bir şekilde hissettirmiyor.

Tasarım

Müşterilere Martı Beyazı ve Marina Mavisi adında iki farklı renk seçeneği sunuluyor. Telefonun arka kısmında bu rengin üç farklı tonu kullanılıyor. Görüş açısı ve ışık değiştikçe rengin tonları değişiyor. Bu da şık bir tasarım ortaya çıkarmış. Arka yüzeyde ayrıca 4’lü kamera sensörüne ve parmak izi sensörüne yer veriliyor. Kameralar kare bir alanda simetrik şekilde toplandığı için hoş görünüyor. Bu tarz uygun fiyatlı telefonlarda ekrandan parmak izi okuma teknolojisini göremiyoruz. realme C15’te de bu teknolojiye yer verilmiyor. Ekran çerçeve oranı yüzde 88,7 oranında. Damla çentik tasarımını görüyoruz. Bu telefonda kullanılan çentiğin boyutu, diğer damla çentikli telefonlara göre daha küçük boyutlara sahip.

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Ekran

Yüksek kapasiteli batarya, uzun oyun maratonlarında ve peş peşe izlenen dizi, filmlerde yoldaşımız olacak. Bu aktiviteleri yaparken gözümüz sürekli ekranda olacak. Bu nedenle realme C15’in ekranı büyük önem taşıyor. 6.5 inç boyutunda devasa bir IPS LCD ekranımız var. Daha önceki realme modellerinde olduğu gibi bu modelde de panelin kalitesi yüksek seviyede. Düşük fiyatlı diğer modellerde de gördüğümüz üzere bunda da 720x1600p çözünürlüğünde bir ekranımız mevcut. Ekran 1080p olmadığı için yüksek fiyatlı modeller kadar net değil ancak 720p ekran sayesinde oyunlarda daha yüksek kareler elde ediliyor. Bataryası daha uzun süre gidiyor.

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Batarya

Gelelim bataryanın sunduğu kullanım sürelerine. realme, telefonun bekleme süresinin 57 gün olduğunu ifade ediyor. Elbette bu kadar süre bekleyip denemedik fakat ekranı kapatıp uzun süre beklediğinizde şarjı neredeyse hiç eksilmiyor. 57 günlük bekleme süresine ulaşılabilir. Batarya tam doluyken 26,8 saat boyunca kesintisiz YouTube videosu oynatıyor veya 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapılabiliyor. Batarya tam doluyken Mobile Legends: Bang Bang oyununu tam 14 buçuk saat boyunca oynatmayı başardı.

Diğer telefonlardaki güç tasarrufu modundan farklı olarak “Süper Güç Tasarrufu Modu” adında bir mod var. Bu modu aktif ettiğinizde telefonda sadece 6 adet uygulama çalışıyor. Teması ve bazı fonksiyonları kısıtlanıyor. Bunun etkisiyle telefonun bataryası yalnızca yüzde 5 doluyken yaklaşık 2 buçuk saat kesintisiz telefon görüşmesi yapılabiliyor. Whatsapp’ta ise 2 saatlik kullanım sunuyor. Süper Güç Tasarrruf Modu’na ek olarak boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.

6000 mAh bataryası olduğunu söyledik. 18W hızlı şarj özelliğine sahip olduğunu da ekleyelim. Telefonu doldurmak için saatlerce priz başında beklemek gerekmiyor. Yaklaşık 30 dakikada yüzde 25’i yani 1500 mAh kısmı doluyor. Yüzde 25 bataryayla Süper Güç Tasarrufu Modu’nu açtığınızda yaklaşık 10 saat telefon görüşmesi yapabilir veya 8 saat YouTube videosu seyredebilirsiniz.

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Performans

realme C15’te MediaTek’in Helio G35 yonga seti kullanılıyor. Bu yonga seti, PUBG gibi popüler oyunları oynatabiliyor. Ekran çözünürlüğü düşük olduğu için oyun performansı beklenenden üstte. Yine de bir amiral gemisi performansı beklememk lazım. Günlük kullanımda herhangi bir donma, takılma yaşanmıyor. 4GB LPDDR4X RAM ve 64 GB depolama alanı mevcut. Yurt dışında daha düşük RAM’li ve 128 GB depolama alanlı versiyonu da var fakat Türkiye’de 4 GB RAM + 64 GB olarak satılıyor. MicroSD kart ile depolama alanını genişletebilirsiniz. realme UI 1.0 arayüzü üzerine kurulu Android 10 işletim sistemine sahip.

Kamera

realme’nin uygun fiyatlı telefon serisi olan realme C modellerinin kamerasında az sayıda sensöre yer verilirken realme C15’te ilk kez dörtlü arka kamera kullanılıyor. Bu nedenle bataryası kadar kamerasıyla da oldukça iddialı bir model.

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Telefonun ana kamerası 13 MP çözünürlüğe ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Ultra geniş açılı lens ise 8 MP çözünürlük ve f/2.,25 diyafram açıklığı ve 119 derece görüş alanı sunuyor. Üçüncü sensörümüz ise siyah beyaz çekim özelliğine ve dördüncü sensörümüz retro çekim özelliğine sahip. Bu iki sensörü kullanarak sanatsal fotoğraflar çekebilirsiniz. Ayrıca bu sensörlerin etkisiyle portre modundaki çekimlerde daha doğru şekilde odaklama yapılıyor. Düşük fiyatlı telefonlarda görmeye alışık olmadığımız bir özellik mevcut: Gece modu. Ortamdaki ışık yetersiz olsa gece modu çekimlerinde daha parlak ve daha net fotoğraf çekiyor. Ön kamera olarak 8 MP çözünürlüğünde f/2.0 bir sensör kullanılmış. Yapay zeka güzellik isminde bir özellik bulunuyor. Telefonun hem ön hem de arka kamerasıyla yapılan çekimler fiyatına göre etkileyici görünüyor. Fiyatının karşılığını veriyor.

realme C15, bataryası bitmeyen telefon isteyen ve uzun süre oyun oynayan, video seyreden kişiler için mantıklı bir seçim olacaktır. Kamera ve performans özellikleri de fiyatına göre oldukça yeterli seviyede. Tasarımsal açıdan da göze hoş görünüyor.

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