Vivo Y600 yakında geliyor: 10.000 mAh bataryasıyla Guinness Dünya Rekoru kırdı

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Tam Boyutta Gör Vivo, uygun fiyatlı Y600 serisinin yeni üyesi Vivo Y600'ü duyurmaya başladı. Telefonun en dikkat çekici özelliği, 10.000 mAh kapasiteli BlueVolt bataryası olacak. Şirketin paylaştığı tanıtım görseli, cihazın yüksek pil kapasitesine ve Guinness Dünya Rekorları kapsamında gerçekleştirilen uzun kullanım testine vurgu yapıyor.

Vivo Y600, tek şarjla 32 saatten fazla kesintisiz canlı yayın yaptı

Vivo Y600, 11 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen testte bir cep telefonuyla en uzun süre kesintisiz canlı yayın yapma kategorisinde Guinness Dünya Rekorları başarısına imza attı. Test sırasında cihazın 32 saat 37 dakika boyunca kesintisiz canlı yayın yaptığı belirtiliyor.

Vivo Y600'ün beklenen özellikleri

Weibo'da paylaşılan sızıntılara göre Vivo Y600, MediaTek Dimensity 7300e işlemcisinden güç alacak. Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunması beklenirken cihazın IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Model numarası V2607A olan cihaz, Çin'in 3C sertifikasyon platformunda görüldü. Bu kayıt, telefonun 44W kablolu şarj desteğine sahip olacağı yönündeki iddiaları destekliyor.

İddialara göre Vivo Y600, 6,83 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 120Hz yenileme hızlı AMOLED ekranla gelecek. Muhtemel diğer özellikler arasında 32 megapiksel ön kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzü yer alıyor.

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Vivo Y600'ün, kısa süre önce Hindistan'da piyasaya sürülen Vivo S2 FE'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği belirtiliyor. Aynı cihazın Güneydoğu Asya pazarlarında Vivo V80 Lite 5G adıyla da satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Vivo, Y600 modelinin 26 Ekim'de başlayacak ön siparişlerin ardından 30 Ekim'de Çin'de satışa sunulacağını doğruladı.

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Dev bataryalı Vivo Y600 geliyor: Guinness Dünya Rekoru kırdı

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