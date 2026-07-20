Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, X7e Plus 5G modelini resmen tanıttı. Yeni akıllı telefon 8.100 mAh bataryası, Snapdragon işlemcisi, 120 Hz ekranı ve dayanıklılık odaklı tasarımıyla geliyor.

    Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini yeni Honor X7e Plus 5G modeliyle genişletti. Yeni cihaz, dev batarya kapasitesi, 5G desteği ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. İşte Hobor X7e Plus 5G özellikleri ve fiyatı...

    Honor X7e Plus 5G özellikleri

    • Ekran: 6,87 inç HD+ 1592 x 720 piksel TFT LCD
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4
    • Ram ve Depolama: 6+128GB, 8+256GB
    • İşletim Sistemi: Android 16 MagicOS 10
    • Pil Kapasitesi: 8.100mAh 
    • Diğer: 5G, NFC, Bluetooth 5.1, IP69 ve IP69K

    Honor X7e Plus 5G'nin ön tarafında 6,87 inç büyüklüğünde HD+ (1592 x 720 piksel) çözünürlüğe sahip TFT LCD ekran yer alıyor. Panel, 120 Hz yenileme hızı, 1.020 nit tepe parlaklığı, Dynamic Dimming ve Eye Comfort gibi göz koruma teknolojilerini destekliyor.

    Honor X7e Plus 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle sunulurken 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip. Ayrıca RAM Turbo teknolojisi sayesinde depolama alanının bir bölümü sanal RAM olarak kullanılabiliyor. Telefon kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkıyor.

    Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Modelin en dikkat çeken özelliği ise 8.100 mAh kapasiteli bataryası. Honor, bataryanın 45W SuperCharge hızlı şarj desteği sunduğunu ve uzun süreli kullanım sonrasında bile kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabildiğini belirtiyor. Şirket ayrıca cihazın -30°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor.

    Kamera tarafında ise 50MP ana sensöre yardımcı bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Honor, cihazda yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlayan özel bir AI tuşuna da yer verdi. Bu tuş sayesinde AI Memory, Circle to Search, AI Eraser, AI Summary ve Smart Recommendations gibi özelliklere tek dokunuşla erişilebiliyor.

    Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bunlara ek olarak stereo hoparlörler, yüzde 400 ses yükseltme modu, NFC, yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.1 (LDAC ve aptX HD desteği), USB Type-C ve çift SIM desteği de telefonun sunduğu özellikler arasında. Dayanıklılık tarafında ise Honor X7e Plus 5G, IP68, IP69 ve IP69K su ve toz dayanıklılık sertifikalarının yanı sıra SGS Premium Drop ve Crush Resistance sertifikalarına da sahip. Cihaz 216,5 gram ağırlığında ve Desert Gold, Velvet Black ile Meteor Silver renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

    Honor X7e Plus 5G'nin 6 GB + 128 GB versiyonu 273 dolar, 8 GB + 256 GB modeli ise 301 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Şirket, telefonun diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chat görevleri iki parmak işareti ne anlama gelir jolly tur karadeniz turu hotels.com güvenilir mi telefon kendi kendine kapanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26Plus
    Samsung Galaxy S26Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI PRESTIGE 16 FLIP AI+
    MSI PRESTIGE 16 FLIP AI+
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum