Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Honor, uygun fiyatlı akıllı telefon serisini yeni Honor X7e Plus 5G modeliyle genişletti. Yeni cihaz, dev batarya kapasitesi, 5G desteği ve dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor. İşte Hobor X7e Plus 5G özellikleri ve fiyatı...

Honor X7e Plus 5G özellikleri

Ekran: 6,87 inç HD+ 1592 x 720 piksel TFT LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4

Ram ve Depolama: 6+128GB, 8+256GB

İşletim Sistemi: Android 16 MagicOS 10

Pil Kapasitesi: 8.100mAh

Diğer: 5G, NFC, Bluetooth 5.1, IP69 ve IP69K

Honor X7e Plus 5G'nin ön tarafında 6,87 inç büyüklüğünde HD+ (1592 x 720 piksel) çözünürlüğe sahip TFT LCD ekran yer alıyor. Panel, 120 Hz yenileme hızı, 1.020 nit tepe parlaklığı, Dynamic Dimming ve Eye Comfort gibi göz koruma teknolojilerini destekliyor.

Honor X7e Plus 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle sunulurken 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip. Ayrıca RAM Turbo teknolojisi sayesinde depolama alanının bir bölümü sanal RAM olarak kullanılabiliyor. Telefon kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Modelin en dikkat çeken özelliği ise 8.100 mAh kapasiteli bataryası. Honor, bataryanın 45W SuperCharge hızlı şarj desteği sunduğunu ve uzun süreli kullanım sonrasında bile kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabildiğini belirtiyor. Şirket ayrıca cihazın -30°C ile 50°C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilecek şekilde tasarlandığını söylüyor.

Kamera tarafında ise 50MP ana sensöre yardımcı bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Honor, cihazda yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlayan özel bir AI tuşuna da yer verdi. Bu tuş sayesinde AI Memory, Circle to Search, AI Eraser, AI Summary ve Smart Recommendations gibi özelliklere tek dokunuşla erişilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bunlara ek olarak stereo hoparlörler, yüzde 400 ses yükseltme modu, NFC, yana konumlandırılmış parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.1 (LDAC ve aptX HD desteği), USB Type-C ve çift SIM desteği de telefonun sunduğu özellikler arasında. Dayanıklılık tarafında ise Honor X7e Plus 5G, IP68, IP69 ve IP69K su ve toz dayanıklılık sertifikalarının yanı sıra SGS Premium Drop ve Crush Resistance sertifikalarına da sahip. Cihaz 216,5 gram ağırlığında ve Desert Gold, Velvet Black ile Meteor Silver renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

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Honor X7e Plus 5G'nin 6 GB + 128 GB versiyonu 273 dolar, 8 GB + 256 GB modeli ise 301 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Şirket, telefonun diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.

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Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

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