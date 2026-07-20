Dev bataryasıyla Honor X7e Plus 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor X7e Plus 5G özellikleri
- Ekran: 6,87 inç HD+ 1592 x 720 piksel TFT LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4
- Ram ve Depolama: 6+128GB, 8+256GB
- İşletim Sistemi: Android 16 MagicOS 10
- Pil Kapasitesi: 8.100mAh
- Diğer: 5G, NFC, Bluetooth 5.1, IP69 ve IP69K
Honor X7e Plus 5G'nin ön tarafında 6,87 inç büyüklüğünde HD+ (1592 x 720 piksel) çözünürlüğe sahip TFT LCD ekran yer alıyor. Panel, 120 Hz yenileme hızı, 1.020 nit tepe parlaklığı, Dynamic Dimming ve Eye Comfort gibi göz koruma teknolojilerini destekliyor.
Honor X7e Plus 5G, gücünü Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Cihaz, 6 GB veya 8 GB RAM seçenekleriyle sunulurken 128 GB ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip. Ayrıca RAM Turbo teknolojisi sayesinde depolama alanının bir bölümü sanal RAM olarak kullanılabiliyor. Telefon kutudan Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile çıkıyor.
Kamera tarafında ise 50MP ana sensöre yardımcı bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise 5MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Honor, cihazda yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlayan özel bir AI tuşuna da yer verdi. Bu tuş sayesinde AI Memory, Circle to Search, AI Eraser, AI Summary ve Smart Recommendations gibi özelliklere tek dokunuşla erişilebiliyor.
Honor X7e Plus 5G'nin 6 GB + 128 GB versiyonu 273 dolar, 8 GB + 256 GB modeli ise 301 dolar fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Şirket, telefonun diğer pazarlarda ne zaman satışa sunulacağına ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: