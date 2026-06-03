Dev bataryasıyla Xiaomi Redmi K100 Pro ortaya çıktı: İşte beklenenler

Redmi K100 Pro geliyor
Paylaşılan bilgilere göre Redmi K100 Pro, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Serinin daha üst modeli olması beklenen K100 Pro Max'in ise Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile geleceği iddia ediliyor. Ekran tarafında ise cihazda 120Hz'den daha yüksek QHD+ çözünürlüklü bir panel kullanılması bekleniyor.
Kamera özellikleri de oldukça iddialı. Redmi K100 Pro'nun 200 megapiksel ana sensörle birlikte 50 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip olacağı söyleniyor. Bu sayede hem yüksek çözünürlüklü çekimler hem de gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri sunulabilir. Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise batarya kapasitesi oldu. Cihazın 9.000 mAh ile 9.999 mAh arasında değişen devasa bir batarya ile geleceği paylaşıldı.
Buna ek olarak 100W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğinin de sunulacağı belirtiliyor. Redmi K100 Pro'nun diğer özellikleri arasında ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucu, güçlü titreşim motoru ve segmentinin en yüksek ses çıkış seviyelerinden birine sahip simetrik çift stereo hoparlör sistemi yer alıyor.
Dayanıklılık tarafında ise cihazın "tam su geçirmezlik" seviyesinde koruma sunacağı sızıntılar arasında. Bu da modelin IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olabileceğini gösteriyor. Kaçıranlar için Redmi K90 serisi geçen yıl ekim ayında tanıtılmıştı. Yeni sızıntılar doğru çıkarsa Redmi K100 ailesinin bu yıl eylül ayında sahneye çıkması bekleniyorBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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