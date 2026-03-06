Dev Ekranlı Oyuncu Telefonu | MWC 2026 Nubia Stand Turu

Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026'da Nubia standını geziyoruz. Nubia'nın 7.5 inç dev ekranlı oyuncu telefonu Nubia Neo 5 Max dikkat çekiyor.

Türkiye’de satılan Nubia’nın yeni oyuncu telefonları MWC 2026’da tanıtıldı. Nubia Neo 5 GT, tetik tuşları ve aktif soğutma ile kesintisiz oyuna odaklanıyor. Nubia Neo 5 Max ise 7,5 inç dev boyutlu ekranıyla bir dönemin popüler cihazlarından phablet’leri geri getiriyor.

Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 gezimiz devam ediyor.

