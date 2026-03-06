Kim Nerede? 137 F-16 boyutunda süpersonik İHA: ABD'li Hermeus, yeni prototipini başarıyla test etti 100 ABD'den gövde gösterisi: 6000 mil menzilli kıtalararası nükleer füze test edildi 84 Türkiye’nin ilk milli elektrikli hızlı treni Cuma günü raylara iniyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Dev Ekranlı Oyuncu Telefonu | MWC 2026 Nubia Stand Turu

    Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026'da Nubia standını geziyoruz. Nubia'nın 7.5 inç dev ekranlı oyuncu telefonu Nubia Neo 5 Max dikkat çekiyor.                    

    Türkiye’de satılan Nubia’nın yeni oyuncu telefonları MWC 2026’da tanıtıldı. Nubia Neo 5 GT, tetik tuşları ve aktif soğutma ile kesintisiz oyuna odaklanıyor. Nubia Neo 5 Max ise 7,5 inç dev boyutlu ekranıyla bir dönemin popüler cihazlarından phablet’leri geri getiriyor.

    Amazon Türkiye sponsorluğunda MWC 2026 gezimiz devam ediyor. Amazon'un Bahar Fırsatları kampanyası ile teknolojik cihazları indirimli olarak satın alabilirsiniz. Bahar Fırsatları, 18 Mart'a kadar devam edecek. #işbirliği

    🔥 Amazon'da indirimli ürünler için tıklayın: Amazon Bahar Fırsatları


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum