Galaksimizdeki dev yıldızda benzeri görülmemiş bir patlama yaşandı

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Orion takımyıldızında yer alan kırmızı dev yıldız Betelgeuse, gökbilimcilere göre benzeri daha önce hiç görülmemiş büyüklükte bir patlamaya sahne oldu. Betelgeuse, ilk olarak 2019 yılının sonlarında beklenmedik bir kararma yaşamasıyla dikkat çekmişti, 2020 boyunca da bu kararca süreci devam etmişti.

Ömrünün son dönemlerini yaşayan, bizde yaklaşık 700 ışık yılı uzaklıktaki Betelgeuse hakkında Harvard ve Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Andrea Dupree, “Daha önce hiçbir yıldınız yüzeyinde bu kadar büyük bir kütle atımı görmemiştik. Tamamen anlamadığımız bir şeyle karşı karşıya kaldık.” dedi ve ekledi; “Hubble ile doğrudan gözlemleyebileceğimiz ve yüzey ayrıntılarını çözebileceğimiz tamamen yeni bir fenomen. Yıldızların evrimini gerçek zamanlı olarak izliyoruz."

Güneş'ten 600 kat daha büyük

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Betelgeuse kavraması zor olan büyüklükte bir yıldız. Kırmızı devin çapının Güneş’in çapından 600 kat daha büyük olduğu söylenmekte. Bu şu anlama geliyor, eğer Betelgeuse bizim Güneş Sistemi’mizin merkezinde olsaydı Jüpiter’in yörüngesine kadar olan alanı kaplayacaktı.

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Betelgeuse her ne kadar dev bir yıldız olsa da aslında bir o kadar da genç. Güneş, türüne göre orta yaşlarında ve yaklaşık olarak 5 milyar yaşında. Betelgeuse ise türüne göre yaşlı ve sadece 10 milyon yıl yaşında. Üstelik bilim insanları gelecek 100.000 yıl içinde yıldızın, süpernova patlamasıyla yaşantısının sona ereceğini tahmin ediyor.

Güneş’teki patlamalardan 400 milyar kat daha büyük

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Yapılan son araştırmalara göre Betelgeuse’de yaşanan patlama Güneş’te olan patlamalardan yaklaşık 400 milyar kat daha fazla kütle atımına neden oldu. Bu patlamalara kendi yıldızımızdan aslında aşinayız. Bu patlamalar gezegenimizde kutuplardaki auroralara ve çeşitli radyo bozulmalarına neden olmakta.

Yıldızda yaşanan bu patlamayla birlikte uzayın derinliklerine milyonlarca kilometre uzunluğunda, Ay’ın birkaç katı kadar miktarda kütle salındı. Birkaç yıl önceki karartmayı açıklayan bu toz bulutu, süpernova olayının sinyalleri olarak nitelendiriliyor. En sonunda Betelgeuse, süpernova olarak patladığında gökyüzünde gündüz bile gözlemlenebilecek.

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Dev yıldız Betelgeuse, benzeri görülmemiş patlamaya şahit oldu