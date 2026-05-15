Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tokyo Üniversitesi’nden devrim gibi çip teknolojisi: Bilgisayarları 1000 kat hızlandırabilir

    Tokyo Üniversitesi araştırmacıları, verileri elektronların “spin” özelliğiyle işleyen yeni bir çip bileşeni geliştirdi. Sistem mevcut teknolojilerden 1000 kat hızlı çalışacak potansiyele sahip.

    Devrim gibi çip: Bilgisayarları 1000 kat hızlandırabilir Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ çağı, bilgisayarların işlem gücüne yönelik ihtiyacı her geçen gün artıyor. Bu yüzden sektör de bu ihtiyacı karşılayabilecek çözümler bulmaya çalışıyor. Ancak bu çalışmalar, donanımsal sınırlamalara takılıyor. Çünkü modern bilgisayar çipleri daha hızlı çalıştırıldıkça, enerji tüketimi ve ısı üretimi de dramatik şekilde artıyor. Bu yüzden mevcut yarı iletken teknolojilerinin bu konuda fiziksel sınırlarına yaklaşmış olabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Ancak Japonya’dan gelen yeni bir araştırma, bu tabloyu kökten değiştirebilecek bir gelişmeye işaret ediyor.

    Tokyo Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir yarı iletken bileşeni, bilgisayar işlem hızını mevcut teknolojilere kıyasla 1000 kat arttırabilecek potansiyele sahip. Üstelik bunu yaparken neredeyse hiç ısı üretmiyor. Araştırmacılar, bu teknolojinin başarılı şekilde ticarileştirilmesi hâlinde bugün bir saatte işlenen verilerin gelecekte yalnızca bir saniyede işlenebileceğini söylüyor. Çalışmanın sonuçları kısa süre önce bilim dünyasının en prestijli yayınlarından biri olan Science dergisinde yayımlandı.

    Yeni Teknoloji Elektrik Akımı Yerine Elektronların “Spin” Özelliğini Kullanıyor

    Bildiğiniz gibi bugünkü bilgisayarlar, verileri “bit” adı verilen temel bilgi birimleri üzerinden işliyor. Bu bitler, elektrik akımının varlığı veya yokluğu ile temsil edilen “1” ve “0” değerlerinden oluşuyor. Bu süreci yöneten temel yapı taşları ise transistörler. Ancak transistörlerin daha hızlı çalıştırılması için daha fazla enerji gerekiyor ve bu da ciddi miktarda ısı oluşmasına yol açıyor. Bu ısı problemi, özellikle 2000’li yıllardan sonra işlemci teknolojilerindeki gelişimin yavaşlamasının temel sebeplerinden biri. Tokyo Üniversitesi öncülüğündeki ekip tarafından geliştirilen yeni “kuantum tabanlı kalıcı veri anahtarlama bileşeni” ise tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Bu sistemde bilgi, elektrik akımının kendisiyle değil, elektronların “spin” adı verilen manyetik özelliğiyle temsil ediliyor. Yani sistem, klasik elektronik yerine spintronik olarak adlandırılan teknoloji alanına dayanıyor.

    Araştırmacıların geliştirdiği bileşen iki farklı materyalden oluşuyor: tantal ve manganezin. Elektrik sinyali önce tantal katmanından geçiriliyor; ardından ortaya çıkan çok küçük manyetik kuvvet, manganezin katmanında belirli bir yöne kaydediliyor. İşte bu yön bilgisi, bir bitlik veriyi temsil ediyor.

    Yapılan deneylerde sistemin bir bitlik veriyi yalnızca 40 pikosaniyede işleyebildiği görüldü. Karşılaştırmak gerekirse bir pikosaniye, saniyenin trilyonda biri anlamına geliyor. Günümüzde kullanılan mevcut teknolojilerde ise en hızlı sistemler bile bir bitlik veriyi yaklaşık 1 nanosaniyede kaydedebiliyor. Bir nanosaniyenin saniyenin milyarda biri olduğu düşünülürse, yeni sistemin neden yaklaşık 1000 kat daha hızlı olduğu daha net anlaşılabiliyor.

    Hedef 2030'a Kadar Çalışan Bir Prototip Geliştirmek

    Araştırmanın dikkat çekici taraflarından biri de bu hız artışının ciddi bir ısı problemi yaratmaması. Çünkü sistemde veri depolama işlemi manyetik özellikler üzerinden gerçekleştiği için enerji kaybı son derece düşük seviyede kalıyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri elemanın 100 milyardan fazla işlem sonrasında bile stabil şekilde çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Mevcut teknolojilerle aynı hız seviyesine çıkılmaya çalışıldığında ise sistemlerin yaklaşık 1 ila 10 milyon işlem sonrasında aşırı ısınma nedeniyle başarısız olduğu belirtiliyor.

    Araştırmacılar geliştirdikleri bileşenlerin küçüldükçe performansının daha da arttığını söylüyor. Eğer bu teknoloji ticari kullanıma uygun hâle getirilebilirse, bilgi işlem için gereken enerji tüketiminin bugünkünün yüzde 1’ine kadar düşürülebileceği düşünülüyor. Ekip şimdi 2030 yılına kadar çalışan bir prototip çip geliştirmeyi hedefliyor. Bunun için de küresel teknoloji şirketleriyle iş birliği yapılması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    M0meNtS 1 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kadavra resmi tails of iron türkçe yama lcd kontrol kartı 1.3 tce mi 1.5 dci mi kimin kocası bu orjinal şarkı sözleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum