Nvidia'dan 48 kat daha hızlı! AMD, yapay zeka modellerini silikona taşıyor

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Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka çipi pazarında devrim niteliğinde bir karara imza attı. Şirket, Toronto merkezli Taalas'ı satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Yapay zeka çıkarımı için özel hızlandırıcılar geliştiren girişim, genel amaçlı GPU'lardan farklı olarak belirli yapay zeka modellerini doğrudan silikon üzerinde çalıştırmaya odaklanıyor.

AI modelleri doğrudan çipte

Taalas'ın geliştirdiği teknoloji, genel amaçlı bir GPU'nun sunduğu esnekliği büyük ölçüde geride bırakırken bunun karşılığında belirli bir yapay zeka modeli için çok daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunmayı amaçlıyor. Şirket, kendi hızlandırıcılarının belirli modellerde geleneksel GPU'lardan binlerce kat daha hızlı çıktı üretebildiğini belirtiyor.

Buradaki temel fark, yapay zeka modelinin çalışma mantığının donanım seviyesinde özelleştirilmesi. Geleneksel GPU'lar farklı modelleri ve iş yüklerini çalıştırabilecek şekilde tasarlanırken Taalas, belirli bir modeli mümkün olduğunca doğrudan silikon üzerinde çalıştırabilecek özel çipler geliştiriyor. Bu yaklaşım, özellikle düşük gecikmenin kritik olduğu yapay zeka çıkarım uygulamalarında oldukça önemli.

Tam Boyutta Gör Bir yapay zeka modelinin kullanıcıdan gelen isteğe ne kadar hızlı yanıt verebildiği, günümüzde sohbet botlarından gerçek zamanlı yapay zeka servislerine kadar birçok uygulamada önemli bir kriter. Taalas'ın mevcut çipi ise, Meta'nın Llama 3.1 modelinin daha küçük bir sürümünü çalıştırıyor. Şirket aynı zamanda daha büyük ve gelişmiş yapay zeka modelleri için yeni çipler üzerinde çalışıyor.

Girişimin CEO'su Ljubisa Bajic, şirketin herhangi bir AI modelini özel silikona dönüştürebilen bir platform geliştirdiğini söylüyor. Taalas'a göre daha önce görülmemiş bir modelin donanıma dönüştürülmesi yaklaşık iki ay içinde gerçekleştirilebiliyor. Şirketin mevcut çözümleri ise daha eski bir TSMC üretim sürecini kullanıyor ve yüksek hızlı SRAM belleği doğrudan çip üzerinde bulunduruyor.

AMD GPU'lara alternatif hazırlıyor

Satın almanın finansal şartları ise açıklanmadı. 2023 yılında kurulan Taalas, bugüne kadar toplam 219 milyon dolar yatırım aldı. AMD'nin hamlesi ise, şirketin yapay zeka stratejisinin yalnızca Instinct GPU'larla sınırlı kalmayacağını da gösteriyor. AMD CEO'su Lisa Su, daha önce yapay zeka çiplerinde tek bir çözümün tüm ihtiyaçları karşılamasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Şirket, GPU'ların yeni modelleri destekleme konusundaki esnekliği nedeniyle AI pazarının büyük bölümünü oluşturmaya devam edeceğini düşünüyor. Bu strateji Nvidia'nın da son dönemde izlediği yola benzer. Nvidia, yaklaşık yedi ay önce yüksek performanslı AI çipleri geliştiren Groq'un varlıkları için 20 milyar dolarlık bir anlaşma gerçekleştirmişti.

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AMD, Taalas teknolojisinin bu ekosisteme dahil edilmesiyle birlikte GPU + CPU + özel AI hızlandırıcı kombinasyonuna dayalı sistemler oluşturabilecek. Böylece genel amaçlı iş yüklerinde Instinct GPU'lar kullanılırken, belirli yapay zeka modellerinin çıkarımında Taalas'ın özel silikon çözümlerinden yararlanılması mümkün olacak.

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Devrim niteliğinde! AMD, yapay zeka modellerini silikona taşıyor

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