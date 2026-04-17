Kendini 1000 kez onaran malzeme geliştirildi: Ömrü yüzyıllara uzatabilir!

Tam Boyutta Gör Malzeme bilimi tarafında uzun süredir konuşulan "kendini onaran malzeme" konsepti, yeni bir çalışmayla daha somut hale gelmiş durumda. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi ve Houston Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni kompozit, hem dayanıklılık hem de onarım kabiliyeti açısından mevcut çözümlerin ötesine geçiyor.

Uçak ve otomobiller için dev adım

Geliştirilen yapı, fiber takviyeli polimer (FRP) kompozitlere benzer bir görünüme sahip. Ancak asıl fark, katmanlar arasında kullanılan özel ara yapıda ortaya çıkıyor. Bu yapı, zamanla oluşan ve kompozitlerde en kritik sorunlardan biri olan katman ayrılmasına karşı daha yüksek direnç sunuyor. Ara katmanda kullanılan özel termoplastik malzeme sayesinde, geleneksel çözümlere kıyasla 2 ila 4 kat daha dayanıklı bir yapı elde edilmiş.

Sistemin en dikkat çeken yönü ise aktif onarım mekanizması. Malzeme içine entegre edilen karbon tabanlı ısıtıcı katmanlar, elektrik akımı uygulandığında devreye giriyor. Bu süreçte ara katmandaki malzeme eriyerek mikroskobik çatlakları dolduruyor ve yeniden bağlanma sağlanıyor. Bu bağlamda "Thermal remending" olarak adlandırılan bu yöntem, malzemenin tekrar tekrar kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

500 yıla kadar kullanım ömrü iddiası

Yapılan testlerde araştırmacılar, malzemenin dayanıklılığını ölçmek için kontrollü hasar oluşturup onarım sürecini 1000 kez tekrarladı. Yaklaşık 40 gün süren testlerde malzemenin yapısal bütünlüğünü büyük ölçüde koruduğu gözlemlendi. Her ne kadar zamanla dayanıklılıkta küçük düşüşler yaşansa da bu azalmanın oldukça sınırlı olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu gelişmenin en önemli etkisi, kullanım ömrü tarafında ortaya çıkıyor. Geleneksel FRP kompozitlerin ortalama 15 ila 40 yıl arasında kullanım ömrü sunduğu bilinirken, yeni malzemenin teorik olarak yüzlerce yıl dayanabileceği paylaşıldı. Bu da özellikle havacılık, otomotiv, uzay ve yenilenebilir enerji gibi sektörlerde ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor.

Bununla birlikte araştırmacılar, teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu söylüyor. Gerçek dünya koşullarında yapılacak testlerin ardından bu malzemenin endüstriyel kullanıma ne kadar uygun olduğu daha net ortaya çıkacak. Ancak mevcut veriler, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir potansiyele işaret ediyor.

