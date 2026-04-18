"Devrimsel" batarya krizde: Donut Lab’a dolandırıcılık suçlaması

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Finlandiya merkezli girişim Donut Lab, yılın başında büyük ses getiren katı hal batarya iddialarıyla dikkat çekmişti. Ancak şirket şimdi ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Finlandiyalı bir gazetenin haberine göre, bir kişi şirket hakkında suç duyurusunda başvurusunda bulundu.

Katı hal bataryalar uzun süredir batarya teknolojisinin bir sonraki büyük adımı olarak görülüyor. Bu sistemlerde sıvı ya da jel yerine katı elektrolit kullanılması sayesinde teorik olarak çok daha yüksek enerji yoğunluğu mümkün. Ancak yıllardır süren beklentilere rağmen, bu teknolojinin henüz hem seri üretime uygun hem de mevcut bataryalardan genel performans açısından daha iyi olduğu kanıtlanabilmiş değil.

Buna rağmen Donut Lab, yılın başında yaptığı açıklamayla sektörde büyük yankı uyandırdı. Şirket, 400 Wh/kg enerji yoğunluğu, 100 bin şarj döngüsü ömrü ve yalnızca 5 dakikada tam şarj gibi iddialar ortaya koyarak bu teknolojinin 2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacağını öne sürdü.

Şirket daha sonra bağımsız testler gerçekleştirdiğini ve bazı iddialarının doğrulandığını duyurdu. Ancak açıklanan sonuçlarda enerji yoğunluğu ve dayanıklılık gibi en kritik metriklerin yer almaması dikkat çekti ve şüphe uyandırdı.

Bataryanın özellikleri hakkında kamuoyunu yanıltma iddiası

Tüm bunların ışığında, Donut Lab’ın üretim ortağı Nordic Nano bünyesinde daha önce Ticari İşler Direktörü olarak görev yapan Lauri Peltola, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Peltola, özellikle enerji yoğunluğu, batarya ömrü ve üretim kapasitesi konularında kamuoyunun yanıltıldığını ileri sürüyor.

Bu iddialar Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Helsingin Sanomat tarafından gündeme taşındı. Gazeteye göre incelenen şirket içi yazışmalarda, bağımsız testler için sunulan bataryanın aslında artık geliştirilmesi durdurulmuş eski bir versiyon olduğu belirtiliyor. Yeni nesil bataryanın ise hala erken geliştirme aşamasında olduğu ve seri üretime hazır bulunmadığı ifade ediliyor. Bu durum, Donut Lab’ın Ocak ayında “seri üretime hazır teknoloji” açıklamasıyla çelişiyor.

Donut Lab iddiaları reddetti

Tüm bu suçlamalara karşı Donut Lab ve Nordic Nano ortak bir açıklama yaparak, şikayetin detaylarını tam olarak bilmediklerini ve ihbarda bulunan kişinin bu tür iddialarda bulunacak teknik bilgiye sahip olmadığını öne sürdü.

Açıklamada ayrıca herhangi bir suç işlenmediği ve yatırımcıların yanıltılmadığı vurgulandı. İki şirket, batarya teknolojisinin geliştirilmesi konusunda yakın iş birliği içinde olduklarını ve daha önce açıklanan teknik verilerin arkasında durduklarını ifade etti.

Donut Lab, üçüncü taraflarla yürütülen testlerin devam ettiğini ve bahar ayları içinde yeni sonuçların paylaşılacağını da belirtti. Ayrıca şirket, bu yıl içinde 1 gigawatt seviyesinde üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Her iki şirket de süreci hukuki danışmanlarıyla birlikte incelediklerini ve itibarlarını zedelemeye yönelik temelsiz iddialara karşı gerekli adımları atacaklarını belirtiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: