Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Devrimsel" batarya krizde: Donut Lab’a dolandırıcılık suçlaması

    Finlandiya merkezli girişim Donut Lab, yılın başında büyük ses getiren katı hal batarya iddialarıyla dikkat çekmişti. Ancak şirket şimdi ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. 

    Finlandiya merkezli girişim Donut Lab, yılın başında büyük ses getiren katı hal batarya iddialarıyla dikkat çekmişti. Ancak şirket şimdi ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Finlandiyalı bir gazetenin haberine göre, bir kişi şirket hakkında suç duyurusunda başvurusunda bulundu.

    Katı hal bataryalar uzun süredir batarya teknolojisinin bir sonraki büyük adımı olarak görülüyor. Bu sistemlerde sıvı ya da jel yerine katı elektrolit kullanılması sayesinde teorik olarak çok daha yüksek enerji yoğunluğu mümkün. Ancak yıllardır süren beklentilere rağmen, bu teknolojinin henüz hem seri üretime uygun hem de mevcut bataryalardan genel performans açısından daha iyi olduğu kanıtlanabilmiş değil.

    Buna rağmen Donut Lab, yılın başında yaptığı açıklamayla sektörde büyük yankı uyandırdı. Şirket, 400 Wh/kg enerji yoğunluğu, 100 bin şarj döngüsü ömrü ve yalnızca 5 dakikada tam şarj gibi iddialar ortaya koyarak bu teknolojinin 2026’nın ilk çeyreğinde üretime hazır olacağını öne sürdü.

    Şirket daha sonra bağımsız testler gerçekleştirdiğini ve bazı iddialarının doğrulandığını duyurdu. Ancak açıklanan sonuçlarda enerji yoğunluğu ve dayanıklılık gibi en kritik metriklerin yer almaması dikkat çekti ve şüphe uyandırdı.

    Bataryanın özellikleri hakkında kamuoyunu yanıltma iddiası

    Tüm bunların ışığında, Donut Lab’ın üretim ortağı Nordic Nano bünyesinde daha önce Ticari İşler Direktörü olarak görev yapan Lauri Peltola, şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Peltola, özellikle enerji yoğunluğu, batarya ömrü ve üretim kapasitesi konularında kamuoyunun yanıltıldığını ileri sürüyor.

    Bu iddialar Finlandiya’nın önde gelen gazetelerinden Helsingin Sanomat tarafından gündeme taşındı. Gazeteye göre incelenen şirket içi yazışmalarda, bağımsız testler için sunulan bataryanın aslında artık geliştirilmesi durdurulmuş eski bir versiyon olduğu belirtiliyor. Yeni nesil bataryanın ise hala erken geliştirme aşamasında olduğu ve seri üretime hazır bulunmadığı ifade ediliyor. Bu durum, Donut Lab’ın Ocak ayında “seri üretime hazır teknoloji” açıklamasıyla çelişiyor.

    Donut Lab iddiaları reddetti

    Tüm bu suçlamalara karşı Donut Lab ve Nordic Nano ortak bir açıklama yaparak, şikayetin detaylarını tam olarak bilmediklerini ve ihbarda bulunan kişinin bu tür iddialarda bulunacak teknik bilgiye sahip olmadığını öne sürdü.

    Açıklamada ayrıca herhangi bir suç işlenmediği ve yatırımcıların yanıltılmadığı vurgulandı. İki şirket, batarya teknolojisinin geliştirilmesi konusunda yakın iş birliği içinde olduklarını ve daha önce açıklanan teknik verilerin arkasında durduklarını ifade etti.

    Donut Lab, üçüncü taraflarla yürütülen testlerin devam ettiğini ve bahar ayları içinde yeni sonuçların paylaşılacağını da belirtti. Ayrıca şirket, bu yıl içinde 1 gigawatt seviyesinde üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

    Her iki şirket de süreci hukuki danışmanlarıyla birlikte incelediklerini ve itibarlarını zedelemeye yönelik temelsiz iddialara karşı gerekli adımları atacaklarını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kare plaka muayeneden geçer mi dizel aracım 2000 deviri geçmiyor laufen lastik televizyonda görüntü var ses yok neden 1.4 tsi motor kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum