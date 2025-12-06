Devrimsel teknoloji: Jeotermal kaynaklardan lityum üretilecek

Bu finansman sayesinde pilot ölçekli çalışmaların ardından tam ticari tesislerin kurulumu önümüzdeki günlerde başlayacak. Vulcan, jeotermal kaynaklardan üretilecek lityumun 2028’de ticari ölçekte hazır olacağını belirtiyor.
Hem sürdürülebilir hem de oldukça temiz
Proje aynı zamanda bölgeye yenilenebilir elektrik ve ısı sağlayacak bir jeotermal enerji tesisini içeriyor. Böylece çıkarılan akışkan hem mineral işlemeye hem de yerel topluluklar için enerji kaynağına dönüşüyor.
Bilindiği üzere AB ve diğer pek çok bölge ve ülke, kritik hammaddelerde Çin’e bağımlı durumda. Dolayısıyla bu tip projeler artık normalden de değerli. Avrupa, jeotermal tabanlı lityumun yerli üretimin en temiz yollarından biri olarak görülmesi nedeniyle bu projeyi yakından takip ediyor. Özellikle Çin’in küresel lityum ticaretindeki belirleyici rolü ve CATL gibi devlerin dünya batarya pazarında hakim konumu, Avrupa’nın kendi kaynaklarına yönelme ihtiyacını daha görünür hale getiriyor.
500 bin araç için batarya üretilebilecek
Projenin ilk fazında üretilecek lityum için alıcılar şimdiden kesinleşmiş durumda. Umicore, LG Energy Solution, Stellantis ve Glencore ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalandı. LG Energy Solution altı yılda 31.000 ton, Umicore ise aynı dönemde 23.000 ton LHM alacak. Stellantis on yıl boyunca toplam 128.000 ton, Glencore ise sekiz yıl için 36.000 ila 44.000 ton arasında alım gerçekleştirecek.Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/germany-gives-vulcan-energy-104-million-euros-produce-clean-lithium-2025-07-22/ https://www.electrive.com/2025/12/03/vulcan-energy-mobilises-e2-2-billion-for-lithium-extraction-in-germany/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...