    Devrimsel teknoloji: Jeotermal kaynaklardan lityum üretilecek

    Vulcan Energy, Almanya’da jeotermal tuzlu sudan lityum üretimine geçmek için 2,2 milyar avroluk finansmanı tamamladı. Proje, 2028’de yerli ve sürdürülebilir lityum tedarikini hedefliyor.

    Devrimsel teknoloji: Jeotermal kaynaklardan lityum üretilecek Tam Boyutta Gör
    Avustralyalı Vulcan Energy, Almanya’nın Yukarı Ren Vadisi’nde yürüttüğü jeotermal temelli lityum projesinde kritik bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Şirket, jeotermal rezervuarlardan çıkarılan sıcak ve yüksek mineralli tuzlu sudan lityum elde etmeye dayanan Lionheart projesi için 2,2 milyar avroluk finansmanı kesinleştirdi.

    Bu finansman sayesinde pilot ölçekli çalışmaların ardından tam ticari tesislerin kurulumu önümüzdeki günlerde başlayacak. Vulcan, jeotermal kaynaklardan üretilecek lityumun 2028’de ticari ölçekte hazır olacağını belirtiyor.

    Hem sürdürülebilir hem de oldukça temiz

    Devrimsel teknoloji: Jeotermal kaynaklardan lityum üretilecek Tam Boyutta Gör
    Lionheart, Avrupa’da yerli ve sürdürülebilir bir lityum tedarik zinciri kurma hedefinin merkezine jeotermal enerji ile mineral üretimini birleştiren benzersiz bir süreç yerleştiriyor. Proje kapsamında derin jeotermal rezervuarlardan çekilen sıcak tuzlu su, aynı anda hem enerji üretiminde hem de lityum çıkarımında kullanılıyor. Akışkan yer altından çıkarıldıktan sonra, içeriğindeki lityum iyonları kimyasal bir süreçle ayrıştırılarak batarya üretiminde kullanılan lityum hidroksite dönüştürülüyor. Bu yöntem, fosil yakıt tüketmeyen ve atık üretimi minimum olan yapısıyla Avrupa için stratejik öneme sahip bir düşük karbonlu üretim modeli sunuyor.

    Proje aynı zamanda bölgeye yenilenebilir elektrik ve ısı sağlayacak bir jeotermal enerji tesisini içeriyor. Böylece çıkarılan akışkan hem mineral işlemeye hem de yerel topluluklar için enerji kaynağına dönüşüyor.

    Bilindiği üzere AB ve diğer pek çok bölge ve ülke, kritik hammaddelerde Çin’e bağımlı durumda. Dolayısıyla bu tip projeler artık normalden de değerli. Avrupa, jeotermal tabanlı lityumun yerli üretimin en temiz yollarından biri olarak görülmesi nedeniyle bu projeyi yakından takip ediyor. Özellikle Çin’in küresel lityum ticaretindeki belirleyici rolü ve CATL gibi devlerin dünya batarya pazarında hakim konumu, Avrupa’nın kendi kaynaklarına yönelme ihtiyacını daha görünür hale getiriyor.

    500 bin araç için batarya üretilebilecek

    Devrimsel teknoloji: Jeotermal kaynaklardan lityum üretilecek Tam Boyutta Gör
    Vulcan, Şubat 2023’te yayımladığı kesin fizibilite çalışmasında yıllık 24.000 ton lityum hidroksit monohidrat (LHM) üretim kapasitesine ulaşacağını duyurmuştu. Yeni finansmanla bu hedef korunuyor. Bu miktarın, şirketin ifadesiyle yılda yaklaşık 500 bin elektrikli araç bataryası üretimi için yeterli olacağı belirtiliyor.

    Projenin ilk fazında üretilecek lityum için alıcılar şimdiden kesinleşmiş durumda. Umicore, LG Energy Solution, Stellantis ve Glencore ile uzun vadeli tedarik anlaşmaları imzalandı. LG Energy Solution altı yılda 31.000 ton, Umicore ise aynı dönemde 23.000 ton LHM alacak. Stellantis on yıl boyunca toplam 128.000 ton, Glencore ise sekiz yıl için 36.000 ila 44.000 ton arasında alım gerçekleştirecek.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/energy/germany-gives-vulcan-energy-104-million-euros-produce-clean-lithium-2025-07-22/ https://www.electrive.com/2025/12/03/vulcan-energy-mobilises-e2-2-billion-for-lithium-extraction-in-germany/
