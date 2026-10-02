Dexter: Resurrection geri dönüyor: Bu ay başlayacak 2. sezonun fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu ay ekrana gelecek dikkat çekici dizilerden biri de Dexter: Resurrection olacak. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk sezonuyla başarı yakalayan dizi, 30 Ekim'de 2. sezonuyla geri dönecek. Yayın tarihi iyiden iyiye yaklaşan 2. sezon için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount+, bugün ilk uzun fragmanı paylaştı.

Hem orijinal serinin hem de onun ardından gelen Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection'ın 2. sezonunda Dexter Morgan, bir yandan birbirinden son derece farklı iki seri katilin arasında kalırken, diğer yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışacak.

Dexter: Resurrection, 30 Ekim'de Geri Dönecek

İlk sezonu için etkileyici bir oyuncu kadrosu toplayan Dexter: Resurrection, 2. sezonunda da dikkat çekici oyuncuları bir araya getiriyor. Dexter'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği 2. sezonda Uma Thurman ve Krysten Ritter ilk sezondaki rolüyle geri dönerken, ekibe Brian Cox, Dan Stevens, Gabriel Luna gibi başarılı isimler katılıyor.

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2. sezonda usta oyuncu Brian Cox (Succession), The New York Ripper olarak bilinen bir seri katile hayat veriyor. Hikâyede önemli yer tutacak bir diğer seri katili ise Legion ve Beauty and the Beast gibi yapımların başrolü olarak tanıdığımız Dan Stevens canlandırıyor.

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