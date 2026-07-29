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    Dexter: Resurrection 2. sezonuyla geri dönüyor: İşte ilk görseller ve detaylar

    İlk sezonuyla epey ses getiren Dexter: Resurrection, çok yakında 2. sezonuyla geri dönecek. Yeni sezondan ilk görselleri yayınlayan Paramount+, yeni sezonun detaylarını da paylaştı.

    Dexter: Resurrection 2. sezonuyla geri dönüyor: İşte ilk görseller ve detaylar Tam Boyutta Gör
    Dexter'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: Resurrection, genel olarak serinin hayranlarını memnun ederken, izlenme rakamlarıyla Paramount+'ın yüzünü de güldürdü. Böylece geçtiğimiz yılın en başarılı dizilerinden birine dönüşen Dexter: Resurrection, bu yıl 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek.

    Yıl sonuna doğru izleyici ile buluşacak yeni sezon için tanıtım çalışmalarına başlayan Paramount+, 2. sezondan ilk görselleri paylaştı.

    Dexter: Resurrection, Bu Kış 2. Sezonuyla Geri Dönecek

    Hem orijinal serinin hem de onun ardından gelen Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection, oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken bir yapım oldu. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizinin ilk sezonunda Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol aldı.

    Oyuncu kadrosu bakımından 2. sezonunda altta kalır yanı yok. Michael C.Hall'un yanı sıra Uma Thurman ve Krysten Ritter'in de ilk sezondaki rolleriyle geri döndüğü yeni sezonda usta oyuncu Brian Cox (Succession), The New York Ripper olarak bilinen bir seri katile hayat verecek. Hikâyede önemli yer tutacak bir diğer seri katili ise Legion ve Beauty and the Beast gibi yapımların başrolü olarak tanıdığımız Dan Stevens canlandıracak. Onların yanı sıra Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson, Gabriel Luna gibi isimler de 2. sezonda rol alacak.

    Dexter: Resurrection'ın 2. sezonunda Dexter Morgan, bir yandan birbirinden son derece farklı iki seri katilin arasında kalırken, diğer yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışacak ki görünüşe bakılırsa bu kriz Dexter'ın bugüne kadar karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olacak.

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