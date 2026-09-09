Dexter: Resurrection 2. sezonuyla geri dönüyor: İlk fragman ve yayın tarihi paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dexter'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: Resurrection, serinin hayranlarını büyük ölçüde memnun ederken, izlenme rakamlarıyla Paramount+'ın da yüzünü güldürdü. Böylece TV ekranlarındaki yolculuğuna etkileyici bir başlangıç yapan dizi, önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Yeni sezonun yayın tarihini resmi olarak duyuran Paramount+, bununla birlikte 2. sezondan ilk fragmanı paylaştı.

Dexter: Resurrection, 30 Ekim'de Geri Dönecek

Hem orijinal serinin hem de onun ardından gelen Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection'ın 2. sezonunda Dexter Morgan, bir yandan birbirinden son derece farklı iki seri katilin arasında kalırken, diğer yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışacak.

İlk sezonu için etkileyici bir oyuncu kadrosu toplayan Dexter: Resurrection, 2. sezonunda da dikkat çekici oyuncuları bir araya getiriyor. Dexter'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği 2. sezonda Uma Thurman ve Krysten Ritter ilk sezondaki rolüyle geri dönerken, ekibe Brian Cox, Dan Stevens, Gabriel Luna gibi başarılı isimler katılıyor.

Tam Boyutta Gör Fragmanın yanı sıra gelen yeni görsellerde, Dan Stevens ve Gabriel Luna'nın hayat verdiği yeni karakterleri de ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

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2. sezonda usta oyuncu Brian Cox (Succession), The New York Ripper olarak bilinen bir seri katile hayat veriyor. Hikâyede önemli yer tutacak bir diğer seri katili ise Legion ve Beauty and the Beast gibi yapımların başrolü olarak tanıdığımız Dan Stevens canlandırıyor.

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Dexter: Resurrection 2. sezon yayın tarihi ve fragmanı paylaşıldı

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