Dexter: Resurrection 2. sezonuyla geri dönüyor: İlk fragman ve yayın tarihi paylaşıldı

Dexter: Resurrection, 30 Ekim'de Geri Dönecek
Hem orijinal serinin hem de onun ardından gelen Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection'ın 2. sezonunda Dexter Morgan, bir yandan birbirinden son derece farklı iki seri katilin arasında kalırken, diğer yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışacak.
İlk sezonu için etkileyici bir oyuncu kadrosu toplayan Dexter: Resurrection, 2. sezonunda da dikkat çekici oyuncuları bir araya getiriyor. Dexter'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği 2. sezonda Uma Thurman ve Krysten Ritter ilk sezondaki rolüyle geri dönerken, ekibe Brian Cox, Dan Stevens, Gabriel Luna gibi başarılı isimler katılıyor.
2. sezonda usta oyuncu Brian Cox (Succession), The New York Ripper olarak bilinen bir seri katile hayat veriyor. Hikâyede önemli yer tutacak bir diğer seri katili ise Legion ve Beauty and the Beast gibi yapımların başrolü olarak tanıdığımız Dan Stevens canlandırıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: