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DFI: İddialar asılsız, anakart pazarında kalacağız!

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI: İddialar asılsız, anakart pazarında kalacağız!
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Bir dönemin efsane anakartlarından birisiydi DFI LanParty UT NF4 SLI.

Anakart dünyası geçtiğimiz birkaç yılda çok önemli bazı oyuncularını kaybetti. 90'lı yılların sonunda hız aşırtma odaklı anakartlar (BE6 gibi) hazırlamaya başlayarak sektörün doğuşuna adeta öncülük eden Abit ve AMD işlemciler için hazırladığı hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan EPoX arka arkaya pazardan çekilmişlerdi. Abit ve EPoX markalar bugün varlığını korumasa da her iki firmanın mühendisleri EVGA ve Biostar gibi farklı üreticilerin çatısı altında çalışmalarını sürdürüyorlar. Abit ve EPoX gibi ağırlıklı olarak hız aşırtma odaklı anakartlarıyla anılan DFI için yeni iddialar ortaya atıldı.

Son birkaç gündür DFI'ın tüketici pazarından çekilerek endüstriyel çözümlere ağırlık vereceği dolayısıyla LanParty serisinin sona ereceği iddia ediliyordu. Ancak P45 çipsetlee ION platformunu bir araya getirdiği, endüstrinin melez yapılı ilk anakartını sadece birkaç hafta önce duyuran firma hakkındaki bu iddialar çelişkiliydi. Nihayet DFI resmi açıklamasını yaptı ve tüm bu iddialar yalanlayarak pazarın bir oyuncusu olmayı sürdüreceğini açıkladı. Firma açıklamasında ar-ge takımının hem yeni modeller hem de mevcut modeller için yeni BIOS güncellemeleri üzerinde çalıştığını açıkladı.

Satışına Mart ayında başlanacak 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisinin X58 anakartlarında kullanılabilmesi için BIOS güncellemeleri hazırlayan firma aynı zamanda AMD'nin Mayıs ayınad lanse edilmesi beklenen RD890 kod adlı 890FX çipseti için de hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Hybrid P45 / ION melez anakartını satışa sunmayı planlayan firma LanParty MI serisini genişleterek daha fazla sayıda Mini-ITX performans anakartı sunmak istiyor. Evet belki DFI, nForce 4 dönemindeki eski havasından uzak ancak Hybrid modeli de gösterdiği üzere firma yenilikçiliğe hâlâ yakın.

DFI: İddialar asılsız, anakart pazarında kalacağız!
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DFI LanParty DK P55 T3eH9


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toonjai 9 yıl
nedense bu haber bana abit i hatırlattı :(
dfi nf 4 ultrayı bunca yıldır kullanıyorum ve yeni seri dfi kartlardan birini kullanmayı düşünüyorum. kapanmamalı bu firma ...
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Şu son çıkardıkları karma anakartı acilen piyasaya sürüp tüm platformlara da uygulasalar bari. Hiç DFI kullanmadım, bu şekilde kullanabilirim.
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StreamRolleR 9 yıl
bismillah Dünyanin en iyi anakart üreticisi ne nolmus bu durumlara gelmis tabiki pazarda durcaksınız :d
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mav1li 9 yıl
Epox ve Abit'in anakart pazarından çekilmesi(kapanma) söylentiyle başladı sonra gerçek oldu.
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