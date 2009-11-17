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DFI sessizliğini bozdu: Çift sistemli melez anakart!

Yüksek performanslı, hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, çift sistemli melez anakartını duyurdu. İşte detaylar!
9 yıl
10,2b
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59
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Athlon ve Athlon II serisi AMD işlemciler için nForce 4 çipsetli anakartlarıyla bir döneme damgasını vuran DFI, bir süredir eski popülerliğinden uzak bir görüntü çiziyor olsa bile firma mühendisleri bu gidişata dur demeye hazırlanıyorlar. LanParty serisi anakart modelleriyle hız aşırtma tutkunları için özel bir yere sahip olan firma yine yaptı yapacağını ve mühendislik yeteneklerini gösteren yepyeni bir anakart tasarımıyla çıktı karşımıza. DFI'ın melez tasarım anlayışını göz önüne bulundurarak geliştirdiği yeni anakart modelinde çift yonga seti bulunuyor ve tercihe göre iki farklı sistemden birisi kullanılabiliyor. Intel P45 yonga setini temel alan ve LGA775 formundaki güncel işlemcilerle uyumlu olan anakart, aynı zamanda Nvidia ION platformuyla düşük güç tüketimli ikinci bir sistemi de bünyesinde barındrıyor.

DFI sessizliğini bozdu: Çift sistemli melez anakart!
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DFI'ın melez yapılı bir anakart tasarlamasında, düşük güç tüketimli Atom işlemcilerin yüksek satış rakamlarına ulaşması hiç kuşkusuz en güçlü nedenlerden birisi olarak değerlendirilebilir. Tek bir anakartta çift sistem yaklaşımını benimseyen Tayvan merkezli firma, HB P45-ION-T2A2 kod adlı modeliyle melez anakart tasarımları için ilk somut adımını atarak hem segmentinde bir ilki gerçekleştirmeyi hem de serinin devam modelleri için pazarda geri bildirim toplamayı hedefliyor. Intel P45 yonga setini temel alan ve ATX formunda olan yeni anakart ile Celeron, Pentium, Core 2 Duo ve Core 2 Quad serisi işlemcileri kullanabilmek mümkün. Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR2 bellek desteği sunan anakart, ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotu ve altı adet SATA-II konnektörüne sahip.

DFI sessizliğini bozdu: Çift sistemli melez anakart!
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Nvidia ION platformu (Intel Atom + GeForce 9400M) anakarta entegre geliyor.

Yukarıda belirttiğimiz detaylar ışığında DFI'ın yeni anakartını, LGA775 işlemciler için P45 çipsetli yeni bir çözüm olarak değerlendirebilirsiniz ancak bu özel çözümün farklılığı işte tam bu noktada devreye giriyor zira anakart üzerinde ikinci bir sistem olarak Nvidia ION platformu entegre olarak geliyor. Yani P45 çipset ve LGA775 soketine ek olarak DFI'ın yeni anakartında 1.6GHz'de çalışan Atom 230 işlemci ve Nvidia GeForce 9400M çipsetine de yer veriliyor. Çift sistemli yapıya açıklık getiren DFI, kullanıcıların yüksek performans veya akıcı oyun deneyimi için P45 çipseti üzerinde LGA775 işlemcileri ve harici ekran kartlarıyla en yüksek performansı alabilecekleri öte taraftan da film izlemek, çevrimiçi uygulamalar ve ofis çalışmaları için düşük güç tüketimli ION platformuna geçebileceklerini söyledi.

DFI sessizliğini bozdu: Çift sistemli melez anakart!
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Standart bellek slotlarına ek olarak Nvidia ION platformu için iki adet DDR2 SO-DIMM bellek slotuna da sahip olan anakart üzerinde yine ION kontrolünde ekstra üç adet SATA-II konnektörüne de yer veriliyor. . GeForce 9400M yongası ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan DFI HB P45-ION-T2A2, Atom 230 işlemcisiyle ofis ve internet uygulamalarının minimum güç tüketimiyle kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yüksek tanımlı ses desteğine, Gigabit Ethernet bağlantısına ve kart üstü kontrol butonlarına sahip olan melez tasarımlı anakart katı kapasitörleri, her iki sistemi de kapsayan özel soğutucu tasarımı ve kaslı görünümü ile dikkat çekmeyi başarıyor. DFI'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı çift sistemli yeni anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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talh4wk 9 yıl
güzel düşünülmüş ama bizler için gereksiz..
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DigitalWorld 9 yıl

Outrage

güzel düşünülmüş ama bizler için gereksiz..



Aslında bizler için de gerekli. Sadece cümlende bir eksiklik var.


Fiyat bekımından bizler için gereksiz.
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Ju1i@~ 9 yıl
DFI hibrid otomobillerden esinlenmiş anlaşılan. Ama iki teknolojinin çok büyük bir farkı var. Hibrid otomobillerde motor değişimi otomatik oluyor. Araç otoyolda benzinliye geçiyor, şehir içinde elektrikliye. Eğer bu kart da bunu otomatik olarak yapabilse, işte o zaman işe yarar bir teknolojiden bahsedebiliriz. Ya da işletim sistemi arka planda çalışan hizmetleri tamamen zayıf işlemciye atayabilir. Böylece güçlü işlemcinin tepki süresi oldukça artmış olur. Yani Atom 3. köprü işlevi görebilir. Modern çok çekirdekli işlemciler zaten oldukça tasarruflu. Bir Core i7 kullanılmayan çekirdeklerini tamamen kapatabiliyor. aynı durum Xbox 360 ve PS3 için de geçerli. Bu tamamen deneysel bir çalışma. Buna benzer bir şey ekran kartlarında olsa çok daha kullanışlı olur. Örneğin bir GeForce 9400M ile GTX 295 aynı kartta. Internette, film seyrederken, vs. sırf 9400M etkin; oyunlarda asıl GPU. Gerçi işlemciler gibi, yeni ekran kartları da yüksüzken çok az enerji tüketiyorlar artık.
Bir ara (yaklaşık 10 sene önce) Abit de bir şeyler denemişti. Çift Celeron işlemcili bir anakart piyasaya sürmüştü. Ucuza çift işlemcili sistem sahibi olabiliyordu herkes. Baya olumlu tepki de almıştı ama bu yüzden Intel'le arası açıldı ve artık sektörde yok.
Firmalar insanların ihtiyaçları doğrultusunda üretim yaparlarsa, bu kriz ortamında ayakta durabilirler.
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ilkercom 9 yıl
Kenara bi netbook veya nettop atmakta fayda var. Dünya para bu. Ama fantastik takılmak isteyenler için güzel bir seçenek..
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showstopper41 9 yıl
Cool n quiet, Speed step, c1e fucntion gibi özellikler ve HD5xxx gibi bir ekran kartı ile otomatik işlemci çarpanı düşürme sayesinde oldukça iyi güz tasarrufu yapılabiliyor.
2 veya daha fazla çekirdekten oluşan işlemcilerde download oyun oynama performansına olumsuz etki yapmıyor. tasarrud açısında bence iyi bir çözüm değil. Tek anakartta 2 sistem isteyenler için iyi olabiilir.
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ReBeR 9 yıl
bence gereksiz. zira ayrı bir ion alıp remote olarak kullanmak çok daha manıklı olacaktır. deneysel bir çalışma olmuş. zekice ama şimdilik gereksiz. yani oyundan çıkıp masaüstüne dönüp film izleyeceksiniz ki oyun oynarken ion açık kalacak masaüstüne geldiniz intel sistemi kapadınız oyuna girecesiniz yeniden aç çekilmez. bunun yerine benim yaptığım gibi pasif soğutmalı pII300 lü bir sistem alırsın, güç kaynağı 90watt mitac olur ve 70 watt harcayan ve ağ üzerinden idare edeceğiniz sistem olur. hemde 20 liraya mal olur. iona yatıracağınız para ile bunun harcadığı elektrik farkı ise ancan 10 senede kapanır. buna vereceğiniz parayı normal bir anakarta da düşüp çok daha iyi sistem toplayıp herkesi mutlu mesud yaşatırsınız.
ha şöyle olur eski crt monitörüm var oyun oynarken msnden eksik kalmam, yada kardeşim var ben oybarken o da takılsın derseniz ayrı.
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sft67 9 yıl
Gerçekten çok güzel bir buluş ama LGA775 olması kötü. Madem yeni bir buluş yapılıyor ileriye dönük olması mantıklı gerekmezmi
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Tanarri 9 yıl
çok güzel bi soğutucu sasarımı var fakat yinede bayabi ısınıcanı düşünüyorum yinede çok güzel bi anakart olmuş kardeşim için internet pc toplamama gerek kalmaz mesela atom olanı ona ver bende bi yandan oyun oynayayım iki pc bir kasada gayet başarılı olmuş
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XRacer 9 yıl
İşine yaramayacak arkadaşlar olsa da güzel düşünce.Benim işime yarar ama pahalı biraz.O yüzden şimdilik tek sistemle devam edeyim :)
Yalnız Mene'nin gönderdiği videoda gördüm, güç tüketimi süper ya.Sadece 30W. Süper bir şey bu.
Yakında bu tür hybrid yongalı sistemlerden fazlaca görmek dileğiyle...
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Mene 9 yıl

morning

İşine yaramayacak arkadaşlar olsa da güzel düşünce.Benim işime yarar ama pahalı biraz.O yüzden şimdilik tek sistemle devam edeyim :)

Yalnız Mene'nin gönderdiği videoda gördüm, güç tüketimi süper ya.Sadece 30W. Süper bir şey bu.

Yakında bu tür hybrid yongalı sistemlerden fazlaca görmek dileğiyle...


ewt ürün kesinlikle mükemmel ancak 299$ olsaydı işte o zaman fiyatı da uygun olabilirdi ancak P45 chipset'e bu saatten sonra sırf hybrid diye 399$ para verilmez
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OlcaytoHun 9 yıl
Gerçekten müthiş bir çalışma, müthiş bir eser. DFI'nın önünde saygıyla eğiliyorum. Kusur veya kulp bulanları ise anlayamıyorum. Daha ne yapsınlar. Teknolojik yenilik böyle olur. Üstelik, % 50 kullanmayacak olacaksa % 50 de kullanacaklar olacaktır mutlaka.
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skylineGTR_34 9 yıl
Mükemmel fikir gerçekten. Talep çok fazla olur diye düşünüyorum özellikle bilgisayar işinden anlayan insanlar için. Download için ayrı oyun vs için ayrı bilgisayar derdine son...
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syler23 9 yıl
çok mantıksız gereksiz bir sistem bence...
laptoba 23'' monitör takıp oyun oynamak gibi bişiy bence..
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jeofizikci 9 yıl
anakartın arka girişleri.

arkadaş yukarda belirtmiş iki sistemde birbirinden bağımsız çalısabiliyor.
yani download ve diğer basıt işlerinizi yaparken, oyun oynayacağınız sırada 4 çekirdekli, ati hd5870 ekran kartlı, 4gb ramli, oyun canavarınızı açıp oyun oynamaya başlayablirsiniz. oyun bittiğinde ise yeniden ion platformuna geçebilirsınız.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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sertdemiry 9 yıl
Fiyatı muhtemelen ION bir sistemle normal bir P45 anakart fiyatlarının toplamından fazla olacaktır. En azından başlangıçta. Çünkü alternatifiniz yok, aynı monitöre iki ayrı sistemi bağlayamazsınız, bayağı mühendislik emeği var. Ayrıca güç kaynağı isteği de çok olacaktır.
Tabiki yeri kısıtlı olanlar için uygun ama açıkçası gider eeepc alırım daha iyi.
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