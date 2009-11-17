DFI sessizliğini bozdu: Çift sistemli melez anakart!

Athlon ve Athlon II serisi AMD işlemciler için nForce 4 çipsetli anakartlarıyla bir döneme damgasını vuran DFI, bir süredir eski popülerliğinden uzak bir görüntü çiziyor olsa bile firma mühendisleri bu gidişata dur demeye hazırlanıyorlar. LanParty serisi anakart modelleriyle hız aşırtma tutkunları için özel bir yere sahip olan firma yine yaptı yapacağını ve mühendislik yeteneklerini gösteren yepyeni bir anakart tasarımıyla çıktı karşımıza. DFI'ın melez tasarım anlayışını göz önüne bulundurarak geliştirdiği yeni anakart modelinde çift yonga seti bulunuyor ve tercihe göre iki farklı sistemden birisi kullanılabiliyor. Intel P45 yonga setini temel alan ve LGA775 formundaki güncel işlemcilerle uyumlu olan anakart, aynı zamanda Nvidia ION platformuyla düşük güç tüketimli ikinci bir sistemi de bünyesinde barındrıyor.

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DFI'ın melez yapılı bir anakart tasarlamasında, düşük güç tüketimli Atom işlemcilerin yüksek satış rakamlarına ulaşması hiç kuşkusuz en güçlü nedenlerden birisi olarak değerlendirilebilir. Tek bir anakartta çift sistem yaklaşımını benimseyen Tayvan merkezli firma, HB P45-ION-T2A2 kod adlı modeliyle melez anakart tasarımları için ilk somut adımını atarak hem segmentinde bir ilki gerçekleştirmeyi hem de serinin devam modelleri için pazarda geri bildirim toplamayı hedefliyor. Intel P45 yonga setini temel alan ve ATX formunda olan yeni anakart ile Celeron, Pentium, Core 2 Duo ve Core 2 Quad serisi işlemcileri kullanabilmek mümkün. Dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR2 bellek desteği sunan anakart, ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe x16 slotu ve altı adet SATA-II konnektörüne sahip.

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Nvidia ION platformu (Intel Atom + GeForce 9400M) anakarta entegre geliyor.

Yukarıda belirttiğimiz detaylar ışığında DFI'ın yeni anakartını, LGA775 işlemciler için P45 çipsetli yeni bir çözüm olarak değerlendirebilirsiniz ancak bu özel çözümün farklılığı işte tam bu noktada devreye giriyor zira anakart üzerinde ikinci bir sistem olarak Nvidia ION platformu entegre olarak geliyor. Yani P45 çipset ve LGA775 soketine ek olarak DFI'ın yeni anakartında 1.6GHz'de çalışan Atom 230 işlemci ve Nvidia GeForce 9400M çipsetine de yer veriliyor. Çift sistemli yapıya açıklık getiren DFI, kullanıcıların yüksek performans veya akıcı oyun deneyimi için P45 çipseti üzerinde LGA775 işlemcileri ve harici ekran kartlarıyla en yüksek performansı alabilecekleri öte taraftan da film izlemek, çevrimiçi uygulamalar ve ofis çalışmaları için düşük güç tüketimli ION platformuna geçebileceklerini söyledi.

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Standart bellek slotlarına ek olarak Nvidia ION platformu için iki adet DDR2 SO-DIMM bellek slotuna da sahip olan anakart üzerinde yine ION kontrolünde ekstra üç adet SATA-II konnektörüne de yer veriliyor. . GeForce 9400M yongası ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan DFI HB P45-ION-T2A2, Atom 230 işlemcisiyle ofis ve internet uygulamalarının minimum güç tüketimiyle kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yüksek tanımlı ses desteğine, Gigabit Ethernet bağlantısına ve kart üstü kontrol butonlarına sahip olan melez tasarımlı anakart katı kapasitörleri, her iki sistemi de kapsayan özel soğutucu tasarımı ve kaslı görünümü ile dikkat çekmeyi başarıyor. DFI'ın satışına önümüzdeki haftalarda başlayacağı çift sistemli yeni anakartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.