DFI, X58 yonga setli Micro-ATX anakartının satışına başladı

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Yüksek performanslı ve hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, kısa bir süre önce tanıttığı X58 yonga setli yeni modeli LanParty JR X58-T3H6'nın satışına başladı. Micro-ATX formundaki tasarımıyla dikkat çeken anakart, hem yüksek performanslı hem de kompakt boyutlu yeni bir sistem toplama aşamasındaki kullanıcıları hedef alıyor ve segmentindeki az sayıdaki alternatiften biri olarak öne çıkmayı hedefliyor.

Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor. 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabilen LanParty serisi yeni anakart komponent dizilimi, katı kapasitörleri ve dijital güç tasarımı gibi detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Çift PCIe X16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabilen anakart üzerinde ayrıca PCIe x4 ve PCI slotları da yer alıyor.

Kompakt boyutlarıyla kimi HTPC kasalarla da kullanılabilecek LanParty JR X58-T3H6, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongası ile gelen anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destkeleyen 6x SATA-II konnektörüne ve IDE portuna sahip. Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonları da bulunan mATX anakart, 8 kanal HD ses ve Gigabit ethernet özellikleriyle geliyor.

Intel'in X58 yonga setini kullanan ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan mATX formundaki DFI LanParty JR X58-T3H6, Avrupa pazarında yaklaşık 200 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda. DFI'ın yanı sıra Asus'unda X58 yonga setini kullanan ve mATX formunda olan anakart çalışmaları devam ediyor. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Rampage II Gene modelini önümüzdeki haftalarda satışa sunması bekleniyor.

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