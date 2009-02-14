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DFI, X58 yonga setli Micro-ATX anakartının satışına başladı

10 yıl
10,3b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI, X58 yonga setli Micro-ATX anakartının satışına başladı
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Yüksek performanslı ve hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, kısa bir süre önce tanıttığı X58 yonga setli yeni modeli LanParty JR X58-T3H6'nın satışına başladı. Micro-ATX formundaki tasarımıyla dikkat çeken anakart, hem yüksek performanslı hem de kompakt boyutlu yeni bir sistem toplama aşamasındaki kullanıcıları hedef alıyor ve segmentindeki az sayıdaki alternatiften biri olarak öne çıkmayı hedefliyor.

Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde 6 adet DIMM slotu yer alıyor. 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunabilen LanParty serisi yeni anakart komponent dizilimi, katı kapasitörleri ve dijital güç tasarımı gibi detaylarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Çift PCIe X16 slotu üzerinden SLI ve Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyabilen anakart üzerinde ayrıca PCIe x4 ve PCI slotları da yer alıyor.

Kompakt boyutlarıyla kimi HTPC kasalarla da kullanılabilecek LanParty JR X58-T3H6, pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Güney köprüsü olarak Intel'in ICH10R yongası ile gelen anakart, farklı RAID konfigürasyonlarını destkeleyen 6x SATA-II konnektörüne ve IDE portuna sahip. Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonları da bulunan mATX anakart, 8 kanal HD ses ve Gigabit ethernet özellikleriyle geliyor.

Intel'in X58 yonga setini kullanan ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan mATX formundaki DFI LanParty JR X58-T3H6, Avrupa pazarında yaklaşık 200 Avro'dan başlayan fiyatlarla giriş yapmış durumda. DFI'ın yanı sıra Asus'unda X58 yonga setini kullanan ve mATX formunda olan anakart çalışmaları devam ediyor. Firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Rampage II Gene modelini önümüzdeki haftalarda satışa sunması bekleniyor.

DFI, X58 yonga setli Micro-ATX anakartının satışına başladı
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ooppss 10 yıl
adı üstünde lanparty..
yani böyle bir eğlence tarzı var..
insanlar kasayı koltuğunun altına alıp biryerde buluşuyor ve kendi
sistemleriyle multiplayer oynuyorlar..
onun içinde bu tarz küçük ama güçlü kartlar üretiliyor..
kendileri gibi küçük ama güçlü kasalara yerleştiriliyorlar..
(mesela www.nzxt.com/products/rogue )
m-atx sistemler zannedildiği gibi sadece multimedya sistemler için kullanılmıyor yani :)
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Executor Arhentir 10 yıl
Turuncu pcbli olsa alırıdım :P
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StreamRolleR 10 yıl
junior süpeer ya
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ellerimkirli 10 yıl
Boyutları çok güzel. KArtın yarısı yokmuş gibi gözüküyor :)
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01Mrt 10 yıl
mATX X58 bord daha erken değil mi yaaauu... :)
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yekoo 10 yıl
çok pahalı halen daha...
oyun oynamak için core i7 toplayan varmı ki Q9000 serisi gayet güzel artan parayla da bir ekran kartı daha alınır zaten :P
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kokomoko 10 yıl
ya bu kartı çinlilere özel mi böle ufa yapıyolar küçük adamlara küçük anakart :))
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Promity 10 yıl
Doğmadan Ölür bu kart TR de. Şapşal İntel dayattı millete x58i, İ5seriside Q9400 lerle kapışamazsa Nehalem platformu Batar. 200€ ya m.atx ohaaa yani o paraya extreme x38 p45 ve x48 boardlar var yemişim İ7 sinide ddr3 ünüde
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Jesse James 10 yıl

Orjinalden alıntı: Promity

Doğmadan Ölür bu kart TR de. Şapşal İntel dayattı millete x58i, İ5seriside Q9400 lerle kapışamazsa Nehalem platformu Batar. 200� ya m.atx ohaaa yani o paraya extreme x38 p45 ve x48 boardlar var yemişim İ7 sinide ddr3 ünüde




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00x men00 10 yıl
güzewllllllllllllllllllllllllllllll
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escape0121 10 yıl
herzamanki gibi mükemmel!!!
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max975 10 yıl
acaba niye böyle ufak modellere önem vermeye başladılar
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