DFI'dan 790X yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790X-M2RS

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Hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın LanParty DK serisi altında hazırladığı 790X-M2RS isimli yeni anakartı AMD'nin 790X yonga setini temel alıyor. Bilindiği üzere AMD geçtiğimiz sene Temmuz ayında entegre grafik işlemcili 790GX yonga setini, 790X'in yerine konumlandırarak pazara sunmuştu. 79X'in hemen her özelliğine sahip olan aynı zamanda entegre grafik işlemcisi de bulunan 790GX ile birlikte 790X'in gündemden düşmüş uzunca bir süredir de karşımıza çıkmamıştı. Ancak DFI, yeni anakartıyla birlikte 790X yonga setini de yeniden gündeme taşıyor.

AMD'nin Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1200MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor. Tasarım anlamında geleneksel DFI çizgilerini koruyan LANParty DK 790X-M2RS, katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Üzerinde çift PCIe x16 slotu bulunan ve 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunan anakart, ayrıca üç adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuyla donatılmış. Bu özelliklere ek olarak ABS IbI teknolojisiyle kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde hız aşırtma yapabilme olanağı tanıyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ve bu sayede destek verdiği ACC (Adnaced Clock Calibration) teknolojisi ile SB700 köprülü muadillerine göre daha yüksek hız aşırtma vaadinde bulunan LANParty DK 790X-M2RS, RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüne, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip. Profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarıyla birlikte DeBUG LED özelliğine de sahip olan LANParty DK 790X-M2RS'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.