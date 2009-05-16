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DFI'dan 790X yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790X-M2RS

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI'dan 790X yonga setli yeni anakart; LANParty DK 790X-M2RS
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Hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI yeni bir modelini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Firmanın LanParty DK serisi altında hazırladığı 790X-M2RS isimli yeni anakartı AMD'nin 790X yonga setini temel alıyor. Bilindiği üzere AMD geçtiğimiz sene Temmuz ayında entegre grafik işlemcili 790GX yonga setini, 790X'in yerine konumlandırarak pazara sunmuştu. 79X'in hemen her özelliğine sahip olan aynı zamanda entegre grafik işlemcisi de bulunan 790GX ile birlikte 790X'in gündemden düşmüş uzunca bir süredir de karşımıza çıkmamıştı. Ancak DFI, yeni anakartıyla birlikte 790X yonga setini de yeniden gündeme taşıyor.

AMD'nin Soket AM2 ve AM2+ formundaki güncel tüm işlemcileriyle uyumlu olan anakart üzerinde dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 1200MHz'e kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor. Tasarım anlamında geleneksel DFI çizgilerini koruyan LANParty DK 790X-M2RS, katı kapasitörleri ve renkli komponentleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Üzerinde çift PCIe x16 slotu bulunan ve 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunan anakart, ayrıca üç adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuyla donatılmış. Bu özelliklere ek olarak ABS IbI teknolojisiyle kullanıcılara hızlı ve kolay bir şekilde hız aşırtma yapabilme olanağı tanıyor.

Güney köprüsü olarak SB750 yongasını kullanan ve bu sayede destek verdiği ACC (Adnaced Clock Calibration) teknolojisi ile SB700 köprülü muadillerine göre daha yüksek hız aşırtma vaadinde bulunan LANParty DK 790X-M2RS, RAID 5 te dahil olmak üzere farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6x SATA-II konnektörüne, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteğine ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip. Profesyoneller için kart üstü güç ve reset butonlarıyla birlikte DeBUG LED özelliğine de sahip olan LANParty DK 790X-M2RS'nin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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sertacaygun 10 yıl
Ekran kartı yuvaları hiç 790FX'teki gibi değil...
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yc#1 10 yıl
@red_wolf Sanırım işlemciyle bellekler arasındaki yolu mümkün mertebe kısa tutup daha sağlıklı veri iletimi sağlamak istemişler.
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red_wolf 10 yıl
kardesım neden bu dımm slotları bu kadar ıslemcıye yakın hala anlamadım o.c. ıcın tasarlanmıs donanımlar bulunan kartlarda ınsanlar buyuk hava sogutmalar kullanırlar genelde boyle olur ama bu kartlara tum dımm ler doluyken bu sogutuculardan takamazsınız ya ters cevırmenız lazım yada su sogutma takmanız lazım amd anakartlarda durum hep boyle onceden kullandıgım sıstemdede basıma aynısı gelmıstı
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murettep 10 yıl
bence sarı ve yeşil daha iyi duruyor:D
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OnlineBulent 10 yıl
Yine klasik bir DFI anakartı olmuş ;)

SB750 ve 790X yonga setleri yeni çıkan anakartlarda olmazsa olmazlaran


Fiyatı 230 TL civarında gelirse şahane olur
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alirezzak 10 yıl
DFI cart renklerden vazgeçmiyor:D
Kart gerçekten güzel.
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