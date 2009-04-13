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DFI'dan Core 2 işlemcileri için yeni anakart; Blood Iron P45-T2RS Elite

10 yıl
11,4b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI'dan Core 2 işlemcileri için yeni anakart; Blood Iron P45-T2RS Elite
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Hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, uzunca bir aradan sonra Intel'in LGA775 formundaki Core 2 serisi tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileri için P45 yonga setini taşıyan yeni bir anakart hazırladı. Firmanın daha çok ekonomik modellerini konumlandırdığı Blood Iron serisi dahilinde hazırladığı Blood Iron P45-T2RS Elite kod adlı yeni anakartın genel hatları itibariyle P45-T2RS modelinin güncellenmiş versiyonu olduğu belirtiliyor. 1333MHz'e kadar FSB desteği sunan anakart üzerinden dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor. Kırmızı renkli baskılı devre ve Siyah ağırlıklı komponentlere sahip olan yeni anakart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde ekran kartı kullanımı için konumlandırılan bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna ek olarak üç adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu yer alıyor. Diğer özellikleri arasında farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6 adet SATA-II portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve IDE portu gibi detayların yer aldığı anakart hız aşırtmacılar için BIOS'un da bazı özel seçenekler de bulunduruyor. DFI'ın hacimli üretimine önümüzdeki hafta başlayacağı belirtilen Blood Iron P45-T2RS Elite modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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OverClocK1ng 10 yıl
Bir defa zaten Elite modelleri DFI da en üst olmuyor. Lanparty veya Ultra serileri üst modeller oluyor. Bu yüzden bilip bilmeyen arkadaşlar yanlış değerlendirme yapmasınlar...
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RemoteShoulder 10 yıl
blood iron dfinin en dusuk anakarti
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gurkan113 10 yıl
hakkaten "elite" sıfatı yakışmamış "cheap" falan olsaydı :D
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Cose Turche 10 yıl
Elite olmasının sebebi Blodd Iron (Demirkan) modellerinde full katı kapasitör kullanmaz DFI o yüzden Elite olmuş,piyasada ne kadar tek PCI-e 16x slotlu P45 anakart varsa hepsiyle boy ölçüşebilir bu anakart ben Blood Iron P35 ile 570 FSB bastım,alt sınıf olsada fiyatının pek ucuz olmayacağı kesin ama performans ve stabilite konusunda gayet başarılı olacaktır..

@master evil
lga775 kullanıcıları nasıl i7 ye geçerim diye düşünürken bu çok gereksiz olmuş

böyle bir genelleme yapmak mümkün değil intel işlemci çıkardığı sürece anakartlarda çıkacaktır sonuçta intel bile var olan işlemcierin revizyonunu güncelliyor lgada düşük güç tüketimli core 2 quad lar gibi anakart firmalarıda kart çıkartacak,üstelik core i5 de baya gecikecek o yüzden core2 larla en az 2 senemiz daha var..
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iso614300 10 yıl
Bir nanesi yok ki bunun.Benim Asus P5Q on basar buna.
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boraaktas 10 yıl
DFI neden böyle boş bir kart üretmiş anlamadım.
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-VesselaM- 10 yıl
''Elite'' fazla kacmıs bu karta :D
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Master_Evil 10 yıl
lga775 kullanıcıları nasıl i7 ye geçerim diye düşünürken bu çok gereksiz olmuş
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max975 10 yıl
p45 ler herhalde fiyatlarından dolayı iş yapacaklar..
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blacksnake03 10 yıl
mosfetlerde soğutma yokmu?
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TELESCOPE 10 yıl
fiyat politikasına önem vermeliler bence
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winnerS 10 yıl
Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde ekran kartı kullanımı için konumlandırılan bir adet PCIe 2.0 x26 slotuna......
Sanırım x16 olucaktı :)
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