DFI'dan Core 2 işlemcileri için yeni anakart; Blood Iron P45-T2RS Elite

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Hız aşırtma dostu anakartlarıyla tanınan DFI, uzunca bir aradan sonra Intel'in LGA775 formundaki Core 2 serisi tek, çift ve dört çekirdekli işlemcileri için P45 yonga setini taşıyan yeni bir anakart hazırladı. Firmanın daha çok ekonomik modellerini konumlandırdığı Blood Iron serisi dahilinde hazırladığı Blood Iron P45-T2RS Elite kod adlı yeni anakartın genel hatları itibariyle P45-T2RS modelinin güncellenmiş versiyonu olduğu belirtiliyor. 1333MHz'e kadar FSB desteği sunan anakart üzerinden dört adet DIMM slotu bulunuyor ve 16GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunuluyor. Kırmızı renkli baskılı devre ve Siyah ağırlıklı komponentlere sahip olan yeni anakart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekiyor.

Pasif soğutma ile desteklenen anakart üzerinde ekran kartı kullanımı için konumlandırılan bir adet PCIe 2.0 x16 slotuna ek olarak üç adet PCIe x1 ve iki adet te PCI slotu yer alıyor. Diğer özellikleri arasında farklı RAID konfigürasyonlarıyla uyumlu 6 adet SATA-II portu, 8 kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet ve IDE portu gibi detayların yer aldığı anakart hız aşırtmacılar için BIOS'un da bazı özel seçenekler de bulunduruyor. DFI'ın hacimli üretimine önümüzdeki hafta başlayacağı belirtilen Blood Iron P45-T2RS Elite modelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı.