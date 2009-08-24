DFI'ın LanParty DK serisi P55 yonga setli anakartı gün ışığına çıktı

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LanParty serisi altında özellikle hız aşırtma meraklıları ve yüksek performans tutkunları için özel anakartlar hazırlayan DFI, P55 yonga setli yeni LanParty DK modelinin üretime hazır versiyonunu gösterdi. DK P55-T3eH9 kod adını taşıyan ve LGA1156 formundaki Core i5 / Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 desteği de sunabiliyor.

Baskılı devre tasarımı, UV duyarlı renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart özel soğutucu tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor. Üç adet PCIe 2.0 x16, iki adet PCIe x4 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna sahip olan DFI LanParty DK P55-T3eH9 modelinin çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek vermesi bekleniyor.

Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarıyla birlikte DeBUG LED gibi detaylara da ye verilen yeni anakart, 8x SATA-II konnektörü ile birlikte geliyor. Harici depolama çözümleri için bir adet eSATA portuna sahip olan P55 yonga setli yeni anakart üzerinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve mini USB portu gibi genel kullanıma yönelik detaylara da ver veriliyor.

DFI'ın Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen LanParty DK P55-T3eH9, Avrupa pazarında 175 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

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