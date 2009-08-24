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DFI'ın LanParty DK serisi P55 yonga setli anakartı gün ışığına çıktı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DFI'ın LanParty DK serisi P55 yonga setli anakartı gün ışığına çıktı
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LanParty serisi altında özellikle hız aşırtma meraklıları ve yüksek performans tutkunları için özel anakartlar hazırlayan DFI, P55 yonga setli yeni LanParty DK modelinin üretime hazır versiyonunu gösterdi. DK P55-T3eH9 kod adını taşıyan ve LGA1156 formundaki Core i5 / Core i7 işlemcilerin tamamıyla uyumlu olan yeni anakart dört adet DIMM slotu üzerinden yüksek hızlı DDR3 desteği de sunabiliyor.

Baskılı devre tasarımı, UV duyarlı renkli komponentleri ve katı kapasitörleriyle dikkat çeken anakart özel soğutucu tasarımıyla da öne çıkmayı başarıyor. Üç adet PCIe 2.0 x16, iki adet PCIe x4 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna sahip olan DFI LanParty DK P55-T3eH9 modelinin çoklu ekran kartı kurulumları için hem ATi Crossfire X hem de Nvidia SLI teknolojilerine destek vermesi bekleniyor.

Profesyonellere yönelik olarak kart üstü güç ve reset butonlarıyla birlikte DeBUG LED gibi detaylara da ye verilen yeni anakart, 8x SATA-II konnektörü ile birlikte geliyor. Harici depolama çözümleri için bir adet eSATA portuna sahip olan P55 yonga setli yeni anakart üzerinde ayrıca 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve mini USB portu gibi genel kullanıma yönelik detaylara da ver veriliyor.

DFI'ın Eylül ayı içerisinde kullanıma sunulması beklenen LanParty DK P55-T3eH9, Avrupa pazarında 175 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

DFI'ın LanParty DK serisi P55 yonga setli anakartı gün ışığına çıktı
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Kloroform 9 yıl
tip olarak ben hiç beğenmedim.çocuk oyuncağı gibi duruyor.
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sertacaygun 9 yıl
Yerleşim deli olmuş.
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showstopper41 9 yıl
P55 anakartlar ile ilgili haberler gelmeye başladı. 175 Avro fiyatının hakkını verecek seviyede hız aşırtma yeteneği olmasını isteriz.
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mesAt 9 yıl
Abi paran varsa DFI ve EVGA dan vazgeçmeyeceksin, kral anakartlar yapıyor adamlar...
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armor1 9 yıl
Gayet güzel kart olmuş .

@fx57 Sata III desteği verip vermeyeceği hakkında bilgin varmı ?
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ThE LoSt 9 yıl
GAYET ŞIK GÖRÜNÜYOR..
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omkkio 9 yıl
Turuncu gitmemiş, sarı boya daha güzel duruyordu ve DFI ile özdeşleşmişti. Keşke bu çizgiden çıkmasalar.
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hardware wizard 9 yıl
DFI bu işi gercekten biliyor.şafsen benim bi anakartta aradıgım özellikleri üzerinde barındırıyor. DeBUG LED,güc ve reset butonları.
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Firienholt 9 yıl
DFI yine çok şık bir anakart yapmış.Bakalım overclock potansiyeli nasıl
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