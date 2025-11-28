Giriş
    DH'den 1.500 kişiye 200 TL Amazon indirim kuponu hediye: Gülümseten Kasım finaline özel!

    Amazon ve DH iş birliği ile 1.500 üyemize Amazon'da geçerli 200 TL indirim kodu hediye! İndirim kodu kazanmak için bu içeriğe DH mobil uygulamamızdan herhangi bir yorum atman yeterli.

    DH'den 1.500 kişiye 200 TL Amazon indirim kuponu hediye Tam Boyutta Gör
    Amazon iş birliği ile Kasım ayı boyunca dağıttığımız indirim kuponlarının finaline geldik. Gülümseten Kasım indirimleri bugün saat 23.59’da sona eriyor. Son güne özel olarak 1.500 kişiye 200 TL Amazon indirim kodu dağıtıyoruz. Böylelikle Kasım ayında DH üyelerine toplam 1 milyon TL değerinde indirim kuponu hediye ederek indirim dönemini kapatıyoruz.

    Güncelleme: 11.11'de DH indirim kuponu kullanan müşteriler, yeni dağıtılan kodları aynı Amazon hesabında kullanamıyor. Başka bir Amazon hesabı ile yeni kodları kullanabilirsiniz.

    🎁 DH Uygulamasından Yorum At, 200 TL Amazon İndirim Kodu Kazan!

    • Amazon'un Gülümseten Kasım kampanya sayfasına tıklayın: 👇🏻
      https://www.amazon.com.tr/blackfriday
    • Şu an okuduğunuz bu içeriğe DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum yapın. (Uygulamanın indirme linkleri aşağıda)
    • Üyelik tarihi 30 günden eski ve forumda en az 10 yorumu bulunan ilk 1.500 DH üyesine indirim kuponu otomatik olarak gönderilecek. Yorum attıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edin.

    Huawei AppGallery'den İndir

    Not: 11.11'de DH indirim kuponu kullanan müşteriler, yeni dağıtılan kodları aynı Amazon hesabında kullanamıyor. Başka bir Amazon hesabı ile yeni kodları kullanabilirsiniz. Kuponların sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi için yorumun DH mobil uygulaması üzerinden atılması zorunludur. Kuponlar Amazon mobil uygulamasında 600 TL ve üzeri alışverişlerinizde 200 TL indirim uygular.

    📢 Kasım'da DH'yi takip edenler kazandı!

    Kasım ayı boyunca DH üyelerine toplam 1 milyon TL değerinde 5.000 adet Amazon indirim kuponunu hediye ettik. Ayrıca Kasım ayı boyunca Amazon'da öne çıkan indirimli ürünleri sizlerle paylaştık. Fırsatları kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

    Hediye Kuponu Nasıl Kullanılır?

    Hediye kuponu sadece Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
    600 TL ve üzeri alışverişlerinizde ödeme ekranındaki “Hediye kartları ve promosyon kodları” kısmına kupon kodunuzu eksiksiz şekilde girerek kullanabilirsiniz.

    Katılım Koşulları

    • Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kupon alabilir. (Sıcak Fırsatlar ve Konu Dışı forumlarındaki yorumlar hariç)
    • Kodlar kişiye özeldir ve her üye yalnızca bir kod alabilir.
    • Bu içeriğe yorum yapan ilk 1.5000 üyeye indirim kodu otomatik olarak Özel Mesajla gönderilecek. Yorum attıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edin.
    • Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerlidir.
    • Kuponu Amazon.com.tr veya diğer satıcıların ürünlerinde kullanabilirsiniz.
    • Amazon hediye kartları, kitap, takı kategorileri, Coca-Cola, Komili, Nutella, Red Bull, Yudum, Lipton ürünlerinde kupon kullanılamaz.
    • Kodlar 31 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar kullanılabilir.

    İndirimleri DH ile takip edin

    Büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

    Güncelleme: 11.11'de DH indirim kuponu kullanan müşteriler, yeni dağıtılan kodları aynı Amazon hesabında kullanamıyor. Başka bir Amazon hesabı ile yeni kodları kullanabilirsiniz.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

