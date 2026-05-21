DH’den yeni canlı yayın serisi: “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler”

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör DonanımHaber ekranlarında teknoloji, yapay zeka ve eğlenceyi birleştiren yeni bir canlı yayın serisi başlıyor. “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” isimli yeni canlı yayın serimizde izleyicilerin yorumlarıyla birlikte çılgın fikirleri masaya yatıracağız ve hesaplamalar yaparak çılgın fikrimizi birlikte geliştireceğiz.

Gün Oksay ve Yusuf Akbaş ile “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” yayınımızda her hafta bir çılgın fikir üzerine ilerleyeceğiz. Google Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları kullanarak sıra dışı projelerin gerçekten mümkün olup olmadığı araştırılacak. Canlı yayın boyunca yapay zekalar hesaplamalar yapacak, senaryolar oluşturacak ve izleyicilerden gelen yorumlarla projeler adım adım geliştirilecek.

Tamamen interaktif yayın

Yayın serisinin en dikkat çekici yanı ise tamamen interaktif ilerleyecek olması. Tıpkı bir oyun yayını gibi ilerleyecek içerikte, izleyiciler fikir verecek, yapay zeka bu fikirleri analiz edecek ve ortaya giderek büyüyen “zihni sinir” projeler çıkacak.

İlk konu: İstanbul enerji ihtiyacı tamamen güneşten karşılanabilir mi?

Serinin ilk bölümünde oldukça iddialı bir soru ele alınacak:

“İstanbul’un tüm elektrik ihtiyacı yüzde 100 güneş enerjisiyle karşılanabilir mi?”

İlk adım olarak tüm çatılara güneş panelleri kurduracağız ve bunun ihtiyacın yüzde kaçını karşıladığına bakacağız. Sonrasında izleyicilerin yaratıcı fikirlerle birlikte yüzde 100’e ulaşmaya çalışacağız.

“Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” serisinin ilk canlı yayını bugün saat 22.00’de DonanımHaber YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

Teknoloji, yapay zeka, mühendislik, enerj, ulaşım ve bolca “acaba olur mu?” sorusunu seven “Zihni Sinirler” için oldukça farklı bir yayın deneyimi izleyicileri bekliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

DH’den yeni canlı yayın: “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler"

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: