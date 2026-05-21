Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DH’den yeni canlı yayın serisi: “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler”

    Yapay zekayı oyun gibi kullanıyor ve çılgın fikirleri test ediyoruz. İzleyici yorumlarıyla şekillenen interaktif yayında ilk soru: İstanbul'un enerji ihtiyacı %100 güneşten karşılanabilir mi?

    DH’den yeni canlı yayın: “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler' Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber ekranlarında teknoloji, yapay zeka ve eğlenceyi birleştiren yeni bir canlı yayın serisi başlıyor. “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” isimli yeni canlı yayın serimizde izleyicilerin yorumlarıyla birlikte çılgın fikirleri masaya yatıracağız ve hesaplamalar yaparak çılgın fikrimizi birlikte geliştireceğiz.

    Gün Oksay ve Yusuf Akbaş ile “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” yayınımızda her hafta bir çılgın fikir üzerine ilerleyeceğiz. Google Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları kullanarak sıra dışı projelerin gerçekten mümkün olup olmadığı araştırılacak. Canlı yayın boyunca yapay zekalar hesaplamalar yapacak, senaryolar oluşturacak ve izleyicilerden gelen yorumlarla projeler adım adım geliştirilecek.

    Tamamen interaktif yayın

    Yayın serisinin en dikkat çekici yanı ise tamamen interaktif ilerleyecek olması. Tıpkı bir oyun yayını gibi ilerleyecek içerikte, izleyiciler fikir verecek, yapay zeka bu fikirleri analiz edecek ve ortaya giderek büyüyen “zihni sinir” projeler çıkacak.

    İlk konu: İstanbul enerji ihtiyacı tamamen güneşten karşılanabilir mi?

    Serinin ilk bölümünde oldukça iddialı bir soru ele alınacak:

    “İstanbul’un tüm elektrik ihtiyacı yüzde 100 güneş enerjisiyle karşılanabilir mi?”

    İlk adım olarak tüm çatılara güneş panelleri kurduracağız ve bunun ihtiyacın yüzde kaçını karşıladığına bakacağız. Sonrasında izleyicilerin yaratıcı fikirlerle birlikte yüzde 100’e ulaşmaya çalışacağız.

    “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” serisinin ilk canlı yayını bugün saat 22.00’de DonanımHaber YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.

    Teknoloji, yapay zeka, mühendislik, enerj, ulaşım ve bolca “acaba olur mu?” sorusunu seven “Zihni Sinirler” için oldukça farklı bir yayın deneyimi izleyicileri bekliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi kombi markası telefonda evet dedim ne yapmalıyım kumho lastik yorum araç boya ton farkı nasıl giderilir bilek güreşinde bilek bükülür mü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
    Asus Vivobook X1504VAPA77-BQ5456A77
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum