DH’den yeni canlı yayın serisi: “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler”

Gün Oksay ve Yusuf Akbaş ile “Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” yayınımızda her hafta bir çılgın fikir üzerine ilerleyeceğiz. Google Gemini ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları kullanarak sıra dışı projelerin gerçekten mümkün olup olmadığı araştırılacak. Canlı yayın boyunca yapay zekalar hesaplamalar yapacak, senaryolar oluşturacak ve izleyicilerden gelen yorumlarla projeler adım adım geliştirilecek.
Tamamen interaktif yayın
Yayın serisinin en dikkat çekici yanı ise tamamen interaktif ilerleyecek olması. Tıpkı bir oyun yayını gibi ilerleyecek içerikte, izleyiciler fikir verecek, yapay zeka bu fikirleri analiz edecek ve ortaya giderek büyüyen “zihni sinir” projeler çıkacak.
İlk konu: İstanbul enerji ihtiyacı tamamen güneşten karşılanabilir mi?
Serinin ilk bölümünde oldukça iddialı bir soru ele alınacak:
“İstanbul’un tüm elektrik ihtiyacı yüzde 100 güneş enerjisiyle karşılanabilir mi?”
İlk adım olarak tüm çatılara güneş panelleri kurduracağız ve bunun ihtiyacın yüzde kaçını karşıladığına bakacağız. Sonrasında izleyicilerin yaratıcı fikirlerle birlikte yüzde 100’e ulaşmaya çalışacağız.
“Yapay Zeka ile Zihni Sinir Projeler” serisinin ilk canlı yayını bugün saat 22.00’de DonanımHaber YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirilecek.
Teknoloji, yapay zeka, mühendislik, enerj, ulaşım ve bolca "acaba olur mu?" sorusunu seven "Zihni Sinirler" için oldukça farklı bir yayın deneyimi izleyicileri bekliyor.
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.