DH Quiz 5. Hafta tamamlandı: İşte kazananlar ve yeni haftanın testleri

Yapay Zeka Özeti:
- DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda beşinci yarışma haftası geride kaldı. Tarih temalı testlerde dereceye giren yarışmacılar akıllı saat, kablosuz hoparlör ve oyuncu faresi ödüllerini kazandı. Yeni haftada da heyecan kesintisiz sürüyor. Salıdan Cumartesiye her gün saat ikiye özel testlerle akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve mobil oyun kumandası hediye edilecek. Kazanan üyeleri tebrik eder, yeni haftadaki tüm katılımcılara başarılar dileriz.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
DonanımHaber'in üyelerine özel olarak düzenlediği Ödüllü Test Haftası'nda beşinci hafta geride kaldı. Tarihte Yolculuk temasıyla gerçekleştirilen yarışmada üyeler, geçmişten günümüze uzanan farklı konulardaki testleri çözerek puan topladı. Haftanın sonunda en yüksek puanları elde eden ve ödül kazanmaya hak kazanan üç kullanıcı belli oldu.
Beşinci haftanın kazananları ve ödülleri
Beşinci haftanın final sıralamasında ilk üç sırayı alarak ödül kazanan kullanıcılar şöyle:
-
1. nuro3412: HUAWEI Watch Fit 2 Akıllı Saat
-
2. serkntncr: Q9 Akıllı Kablosuz Bluetooth Hoparlör
-
3. q1w11: Gamepower Kyojin Oyuncu Mouse
Kazanan üyelerimizle özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek ve ödül gönderim süreci hakkında bilgi verilecektir.
Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan awebera kullanıcısının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir.
Yeni hafta başlıyor: İşte test takvimi
Ödüllü Test Haftası, yeni testler ve ödüllerle devam ediyor. Yeni haftada katılımcıları farklı konularda hazırlanan testler bekliyor. Testlerin yayın tarihleri ve saatleri şöyle:
-
Salı: 14:00
-
Çarşamba: 14:00
-
Perşembe: 14:00
-
Cuma: 14:00
-
Cumartesi: 14:00
Yeni haftanın ödülleri
Yeni haftada yarışmaya katılan üyelerin kazanabilecekleri ödüller ise şöyle:
Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: