Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DH Quiz 5. Hafta tamamlandı: İşte kazananlar ve yeni haftanın testleri

    DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nın beşinci haftası sona erdi. Tarih temalı testlerde dereceye girerek ödül kazanan üç kullanıcı belli olurken yeni haftanın test takvimi ve ödülleri de açıklandı.

    DH Quiz 5. Hafta tamamlandı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber'in üyelerine özel olarak düzenlediği Ödüllü Test Haftası'nda beşinci hafta geride kaldı. Tarihte Yolculuk temasıyla gerçekleştirilen yarışmada üyeler, geçmişten günümüze uzanan farklı konulardaki testleri çözerek puan topladı. Haftanın sonunda en yüksek puanları elde eden ve ödül kazanmaya hak kazanan üç kullanıcı belli oldu.

    Beşinci haftanın kazananları ve ödülleri

    Beşinci haftanın final sıralamasında ilk üç sırayı alarak ödül kazanan kullanıcılar şöyle:

    Kazanan üyelerimizle özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek ve ödül gönderim süreci hakkında bilgi verilecektir.

    Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan awebera kullanıcısının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir.

    Yeni hafta başlıyor: İşte test takvimi

    Ödüllü Test Haftası, yeni testler ve ödüllerle devam ediyor. Yeni haftada katılımcıları farklı konularda hazırlanan testler bekliyor. Testlerin yayın tarihleri ve saatleri şöyle:

    • Salı: 14:00

    • Çarşamba: 14:00

    • Perşembe: 14:00

    • Cuma: 14:00

    • Cumartesi: 14:00

    Yeni haftanın ödülleri

    Yeni haftada yarışmaya katılan üyelerin kazanabilecekleri ödüller ise şöyle:

    Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çift anahtarlı lamba bağlantısı en iyi davul fırın markası gebze dershane yorumları gelincik sahiplenme peugeot 2008 yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A16
    Asus TUF Gaming A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum