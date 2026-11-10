DH Quiz 5. Hafta tamamlandı: İşte kazananlar ve yeni haftanın testleri

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

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Oynat DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda beşinci yarışma haftası geride kaldı. Tarih temalı testlerde dereceye giren yarışmacılar akıllı saat, kablosuz hoparlör ve oyuncu faresi ödüllerini kazandı. Yeni haftada da heyecan kesintisiz sürüyor. Salıdan Cumartesiye her gün saat ikiye özel testlerle akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve mobil oyun kumandası hediye edilecek. Kazanan üyeleri tebrik eder, yeni haftadaki tüm katılımcılara başarılar dileriz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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DonanımHaber'in üyelerine özel olarak düzenlediği Ödüllü Test Haftası'nda beşinci hafta geride kaldı. Tarihte Yolculuk temasıyla gerçekleştirilen yarışmada üyeler, geçmişten günümüze uzanan farklı konulardaki testleri çözerek puan topladı. Haftanın sonunda en yüksek puanları elde eden ve ödül kazanmaya hak kazanan üç kullanıcı belli oldu.

Beşinci haftanın kazananları ve ödülleri

Beşinci haftanın final sıralamasında ilk üç sırayı alarak ödül kazanan kullanıcılar şöyle:

Kazanan üyelerimizle özel mesaj yoluyla iletişime geçilecek ve ödül gönderim süreci hakkında bilgi verilecektir.

Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan awebera kullanıcısının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir.

Yeni hafta başlıyor: İşte test takvimi

Ödüllü Test Haftası, yeni testler ve ödüllerle devam ediyor. Yeni haftada katılımcıları farklı konularda hazırlanan testler bekliyor. Testlerin yayın tarihleri ve saatleri şöyle:

Salı: 14:00

Çarşamba: 14:00

Perşembe: 14:00

Cuma: 14:00

Cumartesi: 14:00

Yeni haftanın ödülleri

Yeni haftada yarışmaya katılan üyelerin kazanabilecekleri ödüller ise şöyle:

Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.

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