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    DH Quiz 6. Hafta sona erdi: İşte kazananlar ve yeni haftanın test takvimi

    DonanımHaber'in ödüllü bilgi yarışması DH Quiz'de altıncı hafta geride kaldı. Yarışmanın kazananları açıklanırken yeni haftada katılımcıları bekleyen testler ve ödüller de belli oldu.

    DH Quiz 6. Hafta sona erdi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber'de düzenlenen DH Quiz yarışması altıncı haftasını tamamladı. Hafta boyunca yayınlanan farklı konulardaki testlerde üyeler, bilgi ve dikkatlerini yarıştırarak haftalık puan tablosunda üst sıralara çıkmaya çalıştı. Yarışmanın tamamlanmasıyla birlikte bu haftanın ödüllerini kazanan üç isim de netleşti.

    DH Quiz 6. haftanın kazananları

    Altıncı haftada rakiplerini geride bırakarak ödül almaya hak kazanan kullanıcılar ve kazandıkları ödüller şöyle:

    Ödül kazanan kullanıcılarla özel mesaj üzerinden iletişime geçilerek teslimat süreci hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

    Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandıkları için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan escape0121 ve Ayşee1 kullanıcılarının ödülleri, sıralamadaki bir sonraki yarışmacılara devredilmiştir.

    DH Quiz'de yeni haftanın programı belli oldu

    Altıncı haftanın tamamlanmasının ardından gözler yeni yarışma dönemine çevrildi. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak testler, farklı ilgi alanlarına hitap eden sorularla katılımcıları bekliyor.

    Yeni haftanın yayın programı şu şekilde:

    • Pazartesi: 16:00

    • Salı: 16:00

    • Çarşamba: 16:00

    • Perşembe: 16:00

    • Cuma: 20:00

    Yeni haftada yarışmacıları hangi ödüller bekliyor?

    Yeni dönemde ilk yedi sırada yer almayı başaran katılımcılar, aşağıdaki ödüllerin sahibi olacak:

    Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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