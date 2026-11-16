DH Quiz 6. Hafta sona erdi: İşte kazananlar ve yeni haftanın test takvimi

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

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Oynat DonanımHaber'in sevilen yarışması DH Quiz'de altıncı hafta geride kaldı ve ödül kazanan isimler açıklandı. Çetin mücadelede akıllı telefon, kulaklık ve oyun kumandası kazanan isimler ourtes, Dr. Neo Cortex ve mskc oldu. Yeni haftada ise dereceye giren ilk yedi yarışmacıyı projeksiyon cihazı, akıllı bileklik, blender ve Amazon hediye çekleri bekliyor. Hafta içi her gün yayınlanacak testlere katılarak siz de büyük ödüller için yarışabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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DonanımHaber'de düzenlenen DH Quiz yarışması altıncı haftasını tamamladı. Hafta boyunca yayınlanan farklı konulardaki testlerde üyeler, bilgi ve dikkatlerini yarıştırarak haftalık puan tablosunda üst sıralara çıkmaya çalıştı. Yarışmanın tamamlanmasıyla birlikte bu haftanın ödüllerini kazanan üç isim de netleşti.

DH Quiz 6. haftanın kazananları

Altıncı haftada rakiplerini geride bırakarak ödül almaya hak kazanan kullanıcılar ve kazandıkları ödüller şöyle:

Ödül kazanan kullanıcılarla özel mesaj üzerinden iletişime geçilerek teslimat süreci hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandıkları için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan escape0121 ve Ayşee1 kullanıcılarının ödülleri, sıralamadaki bir sonraki yarışmacılara devredilmiştir.

DH Quiz'de yeni haftanın programı belli oldu

Altıncı haftanın tamamlanmasının ardından gözler yeni yarışma dönemine çevrildi. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak testler, farklı ilgi alanlarına hitap eden sorularla katılımcıları bekliyor.

Yeni haftanın yayın programı şu şekilde:

Pazartesi: 16:00

Salı: 16:00

Çarşamba: 16:00

Perşembe: 16:00

Cuma: 20:00

Yeni haftada yarışmacıları hangi ödüller bekliyor?

Yeni dönemde ilk yedi sırada yer almayı başaran katılımcılar, aşağıdaki ödüllerin sahibi olacak:

Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.

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