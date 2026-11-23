Yapay Zeka Özeti:
- DonanımHaber’in teknoloji bilgi yarışması DH Quiz’de yedinci hafta sona erdi. Çeşitli kategorilerdeki soruları yanıtlayarak dereceye giren yarışmacılar; projeksiyon cihazı, akıllı bileklik, blender ve Amazon hediye çekleri kazandı. Yeni haftanın testleri bugün saat 14.00’te erişime açılacak ve kazananlara kulaklık ile hava üflemeli şekillendirici gibi yeni hediyeler sunulacak. Ödül olarak verilecek ürünlerin inceleme cihazı olduğunu unutmayın.
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DH Quiz'dde yedinci hafta tamamlandı. Hafta boyunca teknoloji başta olmak üzere çeşitli kategorilerde hazırlanan testler kullanıcıların katılımına açıldı. Farklı konulardaki soruları yanıtlayarak puan toplamaya çalışan katılımcılar, haftayı üst sıralarda tamamlamak ve ödüllerin sahibi olmak için yarıştı. Yarışma sonunda en yüksek puanları alan kullanıcılar belli oldu. İşte yedinci haftanın kazananları ve kazandıkları ödüller:
- mehmetit: Wanbo X2 Max Projeksiyon Cihazı
- Ayşee1: Xiaomi Smart Band 10 Akıllı Bileklik
- iiremm5: Tefal Easyblend 1000 W Blender Seti
- salihserkankara: 500 TL Amazon Hediye Çeki
- kymelria: 500 TL Amazon Hediye Çeki
- metinolampx: 250 TL Amazon Hediye Çeki
- escape0121: 250 TL Amazon Hediye Çeki
Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan Gezözlem kullanıcının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir
DH Quiz 8. hafta testleri saat 14.00'te yayınlanacak
DH Quiz'de yeni hafta için geri sayım başladı. Sekizinci hafta kapsamındaki tüm testler, yayınlanacakları gün saat 14.00'te erişime açılacak. Yeni haftada katılımcıları bekleyen ödüller ise şöyle:
Not: Yarışmada ödül olarak verilen ürünler sıfır değil, test edilmek üzere gönderilen ürünlerdir.
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