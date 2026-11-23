Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat DonanımHaber’in teknoloji bilgi yarışması DH Quiz’de yedinci hafta sona erdi. Çeşitli kategorilerdeki soruları yanıtlayarak dereceye giren yarışmacılar; projeksiyon cihazı, akıllı bileklik, blender ve Amazon hediye çekleri kazandı. Yeni haftanın testleri bugün saat 14.00’te erişime açılacak ve kazananlara kulaklık ile hava üflemeli şekillendirici gibi yeni hediyeler sunulacak. Ödül olarak verilecek ürünlerin inceleme cihazı olduğunu unutmayın. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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DH Quiz'dde yedinci hafta tamamlandı. Hafta boyunca teknoloji başta olmak üzere çeşitli kategorilerde hazırlanan testler kullanıcıların katılımına açıldı. Farklı konulardaki soruları yanıtlayarak puan toplamaya çalışan katılımcılar, haftayı üst sıralarda tamamlamak ve ödüllerin sahibi olmak için yarıştı. Yarışma sonunda en yüksek puanları alan kullanıcılar belli oldu. İşte yedinci haftanın kazananları ve kazandıkları ödüller:

Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan Gezözlem kullanıcının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir

DH Quiz 8. hafta testleri saat 14.00'te yayınlanacak

DH Quiz'de yeni hafta için geri sayım başladı. Sekizinci hafta kapsamındaki tüm testler, yayınlanacakları gün saat 14.00'te erişime açılacak. Yeni haftada katılımcıları bekleyen ödüller ise şöyle:

Not: Yarışmada ödül olarak verilen ürünler sıfır değil, test edilmek üzere gönderilen ürünlerdir.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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