DH Quiz'de dördüncü hafta tamamlandı: İşte kazananlar ve yeni haftanın ödülleri

Dördüncü haftanın kazananları belli oldu
Hafta boyunca gerçekleştirilen testlerin ardından genel sıralamada ilk üçe giren üyeler, belirlenen ödülleri kazanmaya hak kazandı. Dördüncü haftanın kazananları ve ödülleri şöyle:
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1. Gezözlem: Sennheiser ACCENTUM Kablosuz Kulaklık
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2. debriS07: FitWatch X Akıllı Saat
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3. awebera: Arzum AR1057 Maxiblend Sürahi Blender
Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan İiremm5 kullanıcısının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir.
Yeni haftanın test takvimi ve ödülleri
DH Quiz'de rekabet yeni haftada da devam ediyor. Katılımcılar, 2-6 Kasım tarihleri arasında yayınlanacak testleri yanıtlayarak yeni ödüller için yarışabilecek.
Yeni haftanın test takvimi:
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2 Kasım Pazartesi: 19:00
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3 Kasım Salı: 13:00
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4 Kasım Çarşamba: 14:00
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5 Kasım Perşembe: 15:00
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6 Kasım Cuma: 20:00
Beşinci haftada kazananlara verilecek ödüller ise şöyle:
Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.
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