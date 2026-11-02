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    DH Quiz'de dördüncü hafta tamamlandı: İşte kazananlar ve yeni haftanın ödülleri

    DH Quiz'de dördüncü hafta yarışması sona erdi. Dereceye giren kullanıcılar ödüllerine kavuşurken yeni haftanın test takvimi ve ödülleri de belli oldu.          

    DH Quiz'de dördüncü hafta tamamlandı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör
    DonanımHaber'in üyelerine özel olarak düzenlediği DH Quiz yarışmasında dördüncü hafta da geride kaldı. Teknoloji, otomobil ve oyun başta olmak üzere farklı konularda hazırlanan testlerde yarışan üyeler, doğru cevaplarla puanlarını artırarak haftalık sıralamada üst sıralara çıkmaya çalıştı. Dördüncü haftanın sonunda ödül kazanan kullanıcılar belli oldu.

    Dördüncü haftanın kazananları belli oldu

    Hafta boyunca gerçekleştirilen testlerin ardından genel sıralamada ilk üçe giren üyeler, belirlenen ödülleri kazanmaya hak kazandı. Dördüncü haftanın kazananları ve ödülleri şöyle:

    Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazandığı için yeniden ödül kazanma hakkı bulunmayan İiremm5 kullanıcısının ödülü, sıralamadaki bir sonraki yarışmacıya devredilmiştir.

    Yeni haftanın test takvimi ve ödülleri

    DH Quiz'de rekabet yeni haftada da devam ediyor. Katılımcılar, 2-6 Kasım tarihleri arasında yayınlanacak testleri yanıtlayarak yeni ödüller için yarışabilecek.

    Yeni haftanın test takvimi:

    • 2 Kasım Pazartesi: 19:00

    • 3 Kasım Salı: 13:00

    • 4 Kasım Çarşamba: 14:00

    • 5 Kasım Perşembe: 15:00

    • 6 Kasım Cuma: 20:00

    Beşinci haftada kazananlara verilecek ödüller ise şöyle:

    Önemli Not: Son 1 ay içerisinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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