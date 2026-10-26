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    DH Quiz'de üçüncü hafta sona erdi: İşte kazananlar ve yeni haftanın ödülleri

    DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda üçüncü haftanın kazananları belli oldu. 26-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek dördüncü haftada yeni ödüller sahiplerini bulacak.

    DH Quiz'de üçüncü hafta sona erdi: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda üçüncü hafta tamamlandı. 19-23 Ekim tarihleri arasında teknoloji, otomobil ve sinema konularında düzenlenen testlerde dereceye giren kullanıcılar ödüllerini kazandı. Yarışmada yeni hafta heyecanı ise 26 Ekim itibarıyla devam ediyor.

    Üçüncü haftanın kazananları belli oldu

    Geçtiğimiz hafta düzenlenen testlerde ilk üç sırayı alankullanıcılar ve kazandıkları ödüller şöyle:

    Dördüncü haftanın test takvimi ve ödülleri

    Ödüllü Test Haftası'nın dördüncü ayağı, 26-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Hafta boyunca her gün yayınlanacak testlere katılan üyeler, soruları yanıtlayarak sıralamada üst sıralara çıkmak için yarışacak.

    Yeni haftanın test takvimi:

    • 26 Ekim Pazartesi: 18:01

    • 27 Ekim Salı: 12:00

    • 28 Ekim Çarşamba: 13:00

    • 29 Ekim Perşembe: 14:00

    • 30 Ekim Cuma: 15:00

    Dördüncü haftada dağıtılacak ödüller ise şöyle:

    Önemli Not: Son 1 ay içinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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