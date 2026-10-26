DH Quiz'de üçüncü hafta sona erdi: İşte kazananlar ve yeni haftanın ödülleri

DonanımHaber Ödüllü Test Haftası'nda üçüncü hafta tamamlandı. 19-23 Ekim tarihleri arasında teknoloji, otomobil ve sinema konularında düzenlenen testlerde dereceye giren kullanıcılar ödüllerini kazandı. Yarışmada yeni hafta heyecanı ise 26 Ekim itibarıyla devam ediyor.
Üçüncü haftanın kazananları belli oldu
Geçtiğimiz hafta düzenlenen testlerde ilk üç sırayı alankullanıcılar ve kazandıkları ödüller şöyle:
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1. escape0121: General Mobile GM 22 Pro Akıllı Telefon
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2. kymelria: SteelSeries Aerox 9 Wireless Gaming Mouse
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3. Ayşee1: Vestel Akıllı Uyku Işığı V2
Dördüncü haftanın test takvimi ve ödülleri
Ödüllü Test Haftası'nın dördüncü ayağı, 26-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Hafta boyunca her gün yayınlanacak testlere katılan üyeler, soruları yanıtlayarak sıralamada üst sıralara çıkmak için yarışacak.
Yeni haftanın test takvimi:
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26 Ekim Pazartesi: 18:01
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27 Ekim Salı: 12:00
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28 Ekim Çarşamba: 13:00
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29 Ekim Perşembe: 14:00
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30 Ekim Cuma: 15:00
Dördüncü haftada dağıtılacak ödüller ise şöyle:
Önemli Not: Son 1 ay içinde ödül kazanan üyeler, bu süre boyunca düzenlenen yarışmalarda yeniden ödül kazanamayacaktır. Bu kişilerin sıralamada ödül kazanmaya hak kazanması durumunda ödül hakkı, sıralamadaki bir sonraki uygun kullanıcıya devredilecektir.
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