    İndirim Kodu
    Anlık Bildirim

    11.11'e özel fırsat: DH üyelerine 200 TL Amazon indirim kuponu hediye!

    11.11 indirimleri DH üyeleri için çok daha avantajlı hale geliyor. 600 TL ve üzeri Amazon alışverişlerinizde geçerli 200 TL indirim kuponu sizi bekliyor.             

    DH üyelerine 11.11'e özel 200 TL Amazon indirim kuponu hediye! Tam Boyutta Gör
    Amazon'da 11.11’e özel indirimler bugün başladı. 11.11 indirimlerinin şerefine DonanımHaber ve Amazon iş birliği ile DH üyelerine 200 TL indirim kuponu hediye ediyoruz.

    Tam 1.500 kişiye Amazon’da 600 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli 200 TL indirim kuponu gönderiyoruz. Bu kuponu indirimli ürünlerle birlikte kullanarak avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

    🎁 DH Uygulamasından Yorum At, 200 TL Amazon İndirim Kodu Kazan!

    1. Amazon'un 11.11 kampanya sayfasına tıklayın:
      https://www.amazon.com.tr/blackfriday
    2. Şu an okuduğunuz bu içeriğe DH mobil uygulamasını kullanarak herhangi bir yorum yapın. (Uygulamanın indirme linkleri aşağıda)
    3. Üyelik tarihi 30 günden eski ve forumda en az 10 yorumu bulunan ilk 1.500 DH üyesine indirim kuponu otomatik olarak gönderilecek. Yorum attıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edin.

    Not: Geçen hafta yayınlanan "DH'den 1.250 kişiye 200 TL Amazon indirim kuponu hediye" başlıklı konudan kupon kazanan üyeler yeni kupon kazanamaz. Kuponların sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi için yorumun DH mobil uygulaması üzerinden atılması zorunludur. Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasında kullanılabilir.

    DH Mobil Uygulama İndirme Linkleri 👇🏻

    Huawei AppGallery'den İndir

    Hediye Kuponu Nasıl Kullanılır?

    Hediye kuponu sadece Amazon mobil uygulamasından yapılan alışverişlerde kullanılabilir.
    600 TL ve üzeri alışverişlerinizde ödeme ekranındaki “Hediye kartları ve promosyon kodları” kısmına girerek kullanabilirsiniz.

    Katılım Koşulları

    • Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kupon alabilir. (Sıcak Fırsatlar ve Konu Dışı forumlarındaki yorumlar hariç)
    • Kodlar kişiye özeldir ve her üye yalnızca bir kod alabilir. "DH'den 1.250 kişiye 200 TL Amazon indirim kuponu hediye" başlıklı konudan kupon kazananlar yeni kod kazanamaz.
    • Bu içeriğe yorum yapan ilk 1.500 üyeye indirim kodu otomatik olarak Özel Mesajla gönderilecek. Yorum attıktan sonra mesaj kutunuzu kontrol edin.
    • Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerlidir.
    • Kuponu Amazon.com.tr veya diğer satıcıların ürünlerinde kullanabilirsiniz.
    • Amazon hediye kartları, kitap, takı kategorileri, Coca-Cola, Komili, Nutella, Red Bull, Yudum, Lipton ürünlerinde kupon kullanılamaz.
    • Detaylar için: https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031

    İndirimleri DH ile takip edin

    Kasım ayı boyunca büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.

    📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu:  https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
    📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
    📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

    HABERİN ETİKETLERİ
    İndirim, amazon
    indirim kuponu Teknoloji Haberleri Yaşam
