Kasım indirimlerini katlayın: DH üyelerine 200 TL Amazon indirim kuponu hediye!

Güncelleme: İndirim kodları bugün saat 17.05'te aktif olacak ve 10 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar kullanılabilecek.
Yorum At, 200 TL İndirim Kuponu Kap!
DH üyelerine özel olarak, Amazon alışverişlerinizi daha da avantajlı hale getirecek 200 TL değerinde Amazon indirim kuponu hediye ediyoruz. Bu içeriğe yorum atan herkes Amazon'da 600 TL ve üzeri alışverişlerinde geçerli 200 TL indirim kodu kazanıyor.
İndirim kodu almak için tek yapmanız gereken şey, DH üyeliğinizle bu içeriğe herhangi bir yorum yazmak. Şartları sağlayan ilk 1.000 DH üyesine kupon kodları Özel Mesaj yoluyla anında iletilecek.
Kuponunuzu sadece Amazon mobil uygulamasında ve tüm satıcılarda kullanabilirsiniz. Bu indiirm kodunu diğer indirimlerle birleştirerek fırsatı katlayabilirsiniz. Bir kişinin birden fazla kod elde etmesini engellemek için çeşitli koşullar ekledik. İndirim kodunuz ulaşmadıysa lütfen koşulları kontrol ediniz.
İndirimlere ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım
Katılım Koşulları
- Üyelik tarihinin üzerinden 30 gün geçmiş ve bugüne kadar en az 10 yorum atmış tüm üyelerimiz kupon alabilir. (Sıcak Fırsatlar ve Konu Dışı forumlarındaki yorumlar hariç)
- Kodlar kişiye özeldir ve her üye yalnızca bir kez kod alabilir.
- Bu içeriğe yorum yapan ilk 1.000 üyeye indirim kodu otomatik olarak Özel Mesajla gönderilecek.
- Kuponlar sadece Amazon mobil uygulamasından verilen siparişlerde geçerlidir.
- Kuponu Amazon.com.tr veya diğer satıcıların ürünlerinde uygulayabilirsiniz. Bazı markaların ürünlerinde kupon kullanılamamaktadır.
- Kodlar 10 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar kullanılabilir.
- Detaylı hüküm ve şartlar için: https://www.amazon.com.tr/b?node=27132608031
İndirimleri DH ile takip edin
Kasım ayı boyunca bunun gibi büyük fırsatları anında yakalamak için DH mobil uygulamamızı indirebilir, DH Sıcak Fırsatlar forumumuzu ve DH Sıcak Fırsatlar indirim kanallarımızı takip edebilirsiniz.
📢 DH Sıcak Fırsatlar Forumu: https://forum.donanimhaber.com/forumid_193/tt.htm
📢 DH Sıcak Fırsatlar Telegram İndirim Kanalı: https://t.me/dhsicak_firsatlar
📢 DH Sıcak Fırsatlar WhatsApp İndirim Kanalı: https://tinyurl.com/DH-WhatsApp
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
