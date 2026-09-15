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    DonanımHaber uygulamasına yapay zeka destekli seslendirme özelliği geldi

    DonanımHaber iOS ve Android mobil uygulamaları, yapay zeka destekli akıllı özet ve seslendirme entegrasyonuyla güncellendi. Artık dilediğiniz haberi tek dokunuşla dinleyin.

    DH uygulamasına yapay zeka destekli seslendirme özelliği geldi Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin lider teknoloji platformu DonanımHaber, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yepyeni bir yapay zeka entegrasyonunu hayata geçirdi. DonanımHaber iOS ve Android mobil uygulamaları, yapay zeka destekli akıllı özet ve haber seslendirme özelliklerine kavuştu. Uzun haberleri okumaya vakit bulamayan veya sesli içerik tüketmeyi tercih eden kullanıcılar için geliştirilen bu sistem, mobil deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor.

    Tek dokunuşla akıllı özet ve ses deneyimi

    Mobil uygulamalarda seslendirme arayüzü, haber başlığının altındaki kategori barına entegre edildi. Simgelerden oluşan minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu yapı, kullanıcılara pratik bir kullanım sunuyor. Kullanıcılar butonun sol tarafındaki oynat simgesine dokundukları anda, herhangi bir menü açılmadan arka planda doğrudan yapay zeka özeti seslendirilmeye başlıyor.

    DH uygulamasına yapay zeka destekli seslendirme özelliği geldi Tam Boyutta Gör

    Dileyenler ise ok simgesini kullanarak detay paneline ulaşıp tercihlerini özelleştirebiliyor. Ayrıca uygulama içerisindeki üç noktalı menüye eklenen "Yapay Zeka Özetini Dinle" ve "Haberi Seslendir" seçenekleri sayesinde bu özelliklere her an hızlıca erişilebiliyor.

    Kesintisiz dinleme ve gelişmiş kontroller

    Güncellemenin en önemli yönlerinden biri kesintisiz akış mimarisi. Seslendirme devam ederken detay paneli kapatılsa bile ses kesilmiyor; ana buton hareketli bir "Seslendiriliyor" moduna geçerek arka plandaki akışı sürdürüyor.

    DH uygulamasına yapay zeka destekli seslendirme özelliği geldi Tam Boyutta Gör

    Açılan detay paneli; yapay zeka tarafından hazırlanan kısa özet veya haberin orijinal tam metni olmak üzere iki farklı dinleme alternatifi sunuyor. Her iki alan için bağımsız sunulan "Otomatik Oynat" seçenekleri, kullanıcıların kişisel tercihlerine göre şekilleniyor. Aktif oynatıcı barı üzerinde yer alan 1x, 1.5x ve 2x hız seçenekleri, 15 saniye ileri/geri sarma kısayolları ve anlık ilerleme takibi ise kullanıcılara tam bir medya kontrolü sağlıyor.

    DH uygulamasına yapay zeka destekli seslendirme özelliği geldi Tam Boyutta Gör

    DonanımHaber’in mobil uygulamalarına gelen bu yenilik, teknoloji gündemini hareket halindeyken takip edenler için hızlı, işlevsel ve modern bir standart oluşturuyor. Yeni seslendirme özelliklerini hemen kullanmak için aşağıdaki uygulama kartlarına tıklayarak uygulamayı yükleyin veya yüklü olan uygulamanızı güncelleyin.

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