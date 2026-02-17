Giriş
    DHMİ çalışanları 18 Şubat’ta iş bırakacak: Yurt genelinde uçuşlar aksayabilir

    DHMİ çalışanlarının Havacılık Tazminatı ve Performans Primi ödemelerindeki adaletsizlik iddiasıyla 18 Şubat’ta bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Uçuşlarda aksamalar bekleniyor.

    Tam Boyutta Gör
    Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) görev yapan çalışanlar, Havacılık Tazminatı ve Performans Primi ödemelerinde yaşandığını belirttikleri adaletsizlikler nedeniyle 18 Şubat 2026 Çarşamba günü bir günlük iş bırakma eylemine hazırlanıyor. Karar, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) tarafından kamuoyuna duyuruldu.

    17 Şubat 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında sendika yönetimi, mevcut ödeme sisteminin çalışanlar arasında ciddi ücret farklılıkları yarattığını ve bu durumun çalışma barışını zedelediğini savundu.

    Tazminat ve prim dağıtımı gündemde

    Sendikanın açıklamasına göre DHMİ bünyesinde ödenen Havacılık Tazminatı ve Performans Primi dağıtımında esas alınan unvan gruplandırma yöntemi ile bu gruplara tanımlanan oranlar objektif kriterlere dayanmıyor. Aynı görev, aynı sorumluluk ve aynı riski üstlenen çalışanlar arasında belirgin ücret farkları oluştuğu belirtilirken mevcut sistemin şeffaflıktan uzak olduğu vurgulandı.

    BTS, özellikle Havacılık Tazminatı uygulamasında somut ve ölçülebilir kriterlerin bulunmadığını, yapılan son düzenlemelerin ise eşitsizliği azaltmak yerine daha da derinleştirdiğini ileri sürdü.

    Eurocontrol gelirleri tartışma konusu

    Tam Boyutta Gör
    Açıklamada, Türkiye’nin 1 Mart 1989 tarihinde 41 üyeli Eurocontrol teşkilatına 10’uncu üye olarak katıldığı hatırlatıldı. Eurocontrol sistemi kapsamında üye ülkelerin hava sahasını kullanan hava araçlarından elde edilen gelirlerin, hava trafik hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmeti sunan çalışanlara adil biçimde dağıtılması amacıyla kullanılması gerektiği belirtildi.

    Ancak BTS, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Eurocontrol Tazminatı ödemelerinin şeffaf olmadığını ve adil ölçütlere dayanmadığını savundu. Unvan gruplandırmalarının ve ödeme oranlarının nesnel bir temele oturtulmadığı öne sürülürken mevcut uygulamanın çalışanlar arasında gelir uçurumuna yol açtığı dile getirildi.

    Sendika, konunun uzun süredir gündemde olduğunu ve çözüm için diyalog yollarının defalarca denendiğini açıkladı. BTS, 11 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce çalışanın katılımıyla DHMİ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlediklerini ve adaletsizliğin giderilmemesi halinde yeni eylemler yapılacağı uyarısında bulunduklarını hatırlattı.

    18 Şubat’ta bir günlük grev

    Tüm bu gelişmelerin ardından sendika, üyeleri ve çalışanlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 Şubat 2026 Çarşamba günü bir günlük iş bırakma (grev) kararı aldığını duyurdu. Kararın yalnızca ücret artışı talebinden ibaret olmadığı, temel amacın adil ve kapsayıcı bir tazminat sistemi kurulması olduğu ifade edildi.

    BTS taleplerini şu şekilde sıraladı:

    • “Havacılık Tazminatında adil ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalı, iş barışına hizmet etmelidir.
    • Performans sistemi çalışanlar arasında ayrım yaratmayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.
    • Çalışanların temsilcisi olan Sendikalar yapılacak Tazminat düzenlemelerinde muhattap alınmalı ve çalışmalara dahil edilmelidir.”

    DHMİ’de sözleşmeli ve kadrolu statüde yaklaşık 12 bin çalışan bulunuyor. Bu kapsamda 9 bin kişinin hak kaybı yaşadığı belirtiliyor. Sendika Data verilerine göre ise BTS’nin 2400’den fazla üyesi bulunuyor.

    Kaynakça https://ankahaber.net/haber/detay/birlesik_tasimacilik_calisanlari_sendikasi_dhmide_yarin_is_birakacak_adil_bir_tazminat_duzenlemesi_istiyoruz_293107 https://bts.org.tr/2017/?p=13761
