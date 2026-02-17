DHMİ çalışanları 18 Şubat’ta iş bırakacak: Yurt genelinde uçuşlar aksayabilir

17 Şubat 2026 tarihinde yapılan basın açıklamasında sendika yönetimi, mevcut ödeme sisteminin çalışanlar arasında ciddi ücret farklılıkları yarattığını ve bu durumun çalışma barışını zedelediğini savundu.
Tazminat ve prim dağıtımı gündemde
Sendikanın açıklamasına göre DHMİ bünyesinde ödenen Havacılık Tazminatı ve Performans Primi dağıtımında esas alınan unvan gruplandırma yöntemi ile bu gruplara tanımlanan oranlar objektif kriterlere dayanmıyor. Aynı görev, aynı sorumluluk ve aynı riski üstlenen çalışanlar arasında belirgin ücret farkları oluştuğu belirtilirken mevcut sistemin şeffaflıktan uzak olduğu vurgulandı.
BTS, özellikle Havacılık Tazminatı uygulamasında somut ve ölçülebilir kriterlerin bulunmadığını, yapılan son düzenlemelerin ise eşitsizliği azaltmak yerine daha da derinleştirdiğini ileri sürdü.
Eurocontrol gelirleri tartışma konusu
Ancak BTS, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Eurocontrol Tazminatı ödemelerinin şeffaf olmadığını ve adil ölçütlere dayanmadığını savundu. Unvan gruplandırmalarının ve ödeme oranlarının nesnel bir temele oturtulmadığı öne sürülürken mevcut uygulamanın çalışanlar arasında gelir uçurumuna yol açtığı dile getirildi.
Sendika, konunun uzun süredir gündemde olduğunu ve çözüm için diyalog yollarının defalarca denendiğini açıkladı. BTS, 11 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yüzlerce çalışanın katılımıyla DHMİ Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlediklerini ve adaletsizliğin giderilmemesi halinde yeni eylemler yapılacağı uyarısında bulunduklarını hatırlattı.
18 Şubat’ta bir günlük grev
Tüm bu gelişmelerin ardından sendika, üyeleri ve çalışanlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 Şubat 2026 Çarşamba günü bir günlük iş bırakma (grev) kararı aldığını duyurdu. Kararın yalnızca ücret artışı talebinden ibaret olmadığı, temel amacın adil ve kapsayıcı bir tazminat sistemi kurulması olduğu ifade edildi.
BTS taleplerini şu şekilde sıraladı:
- “Havacılık Tazminatında adil ve kapsayıcı bir düzenleme yapılmalı, iş barışına hizmet etmelidir.
- Performans sistemi çalışanlar arasında ayrım yaratmayacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.
- Çalışanların temsilcisi olan Sendikalar yapılacak Tazminat düzenlemelerinde muhattap alınmalı ve çalışmalara dahil edilmelidir.”
DHMİ’de sözleşmeli ve kadrolu statüde yaklaşık 12 bin çalışan bulunuyor. Bu kapsamda 9 bin kişinin hak kaybı yaşadığı belirtiliyor. Sendika Data verilerine göre ise BTS’nin 2400’den fazla üyesi bulunuyor.Kaynakça https://ankahaber.net/haber/detay/birlesik_tasimacilik_calisanlari_sendikasi_dhmide_yarin_is_birakacak_adil_bir_tazminat_duzenlemesi_istiyoruz_293107 https://bts.org.tr/2017/?p=13761 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: