Diablo 4’te Gizli İnek bölümü keşfedildi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Diablo serisinin ikonik hale gelen zindan bölümü Gizli İnek, dördüncü oyunda da nihayet karşımıza çıktı. Yıllardır oyuncuların beklediği Gizli İnek bölümü Lord of Hatred genişleme paketinin ardından ulaşılabilir hale geldi.

Diablo 4 Gizli İnek seviyesi

Gizli İnek zindan bölümü belirli şartları yerine getirince açılan ve efsanevi bir eşya veren bir bölüm. Diablo 2 ve Diablo 3 oyunlarında da yer alan gizemli Gizli İnek bölümü Diablo 4 oyununda da uzun süredir aranıyordu. Hatta bunun için bir Discord sunucusu da kurulmuştu. Sonunda xGarbett adlı oyuncu gizli bölümü açmayı başardı.

Gizli İnek bölümünü açmak için iki aşama mevcut. İlk aşamada genişleme paketi ile gelen yeni Horadric Cube zanaat sistemini kullanmak gerekiyor. Oyuncular, Stamina Potion, Rusten Bardiche silahı ve Neyrelle's Hand eşyalarını birleştirerek gizemli Torn Page elde ediyor. Ardından Skovos bölgesinin sahilinde beliren bir tekne, oyuncuları Gizli İnek Adası'na götürüyor.

Gizli İnek Adası’nda Diablo 2 ve 3'te olduğu gibi düşman ineklerle dolu büyük bir alan geliyor ve Cow King adlı boss ortaya çıkıyor. Yeni eklenen bu boss, 'The Cow King's Helm' adında özel bir efsanevi eşya düşürüyor. Bu miğferin özellikleri ise Diablo 4'ün lansmanındaki karmaşık eşya isimlerine eğlenceli bir gönderme yapıyor.

Örneğin, miğferi taktığınız günün haftanın hangi günü olduğuna göre farklı komik bonuslar veriyor. Salı günü takıldığında "Uzak düşmanlara karşı şansın %10 azalır" gibi esprili ve karmaşık bir etki ortaya çıkıyor. Önümüzdeki günlerde Diablo 4'ün Gizli İnek bölümüne tam erişim rehberleri ve detaylı özellikler internet ortamında yayınlanacak. Şimdilik, Cow King ile mücadele etmek isteyenler xGarbett'in sosyal medya paylaşımlarını takip ederek gelişmelerden haberdar olabilirler.

