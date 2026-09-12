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    Diablo 5 resmen duyuruldu; İşte ilk fragman ve detaylar

    BlizzCon 2026 etkinliğinde duyurular üst üste geliyor. Diablo 5'i kısa bir fragmanla resmi olarak duyuran Blizzard, oyun hakkında ilk detayları ve planlanan çıkış tarihini de paylaştı.

    Diablo 5 duyuruldu; İşte ilk fragman ve detaylar Tam Boyutta Gör
    BlizzCon 2026'nın bu akşam gerçekleşen açılış töreninde dikkat çekici duyurular üst üste geliyor. Starcraft, Warcraft, Overwatch gibi serileri için yeni içerikler duyuran Blizzard, Diablo serisini de boş geçmedi. Diablo 4'ün çıkışından üç yıl sonra Diablo 5 resmen duyuruldu.

    Diablo 5, 2029 Baharında Çıkacak

    Diablo 5 için kısa bir tanıtım fragmanı yayınlayan Blizzard, bununla birlikte oyun için belirlenen çıkış takvimini de paylaştı. Yeni Diablo oyunu, 2029 baharında oyunseverlerle buluşacak.

    Diablo 5, Diablo IV'ün yaklaşık yüz yıl sonrasında geçecek. Beşinci oyun, Sanctuary'nin düştüğü bir dünyada geçecek ki bu da Diablo serisi için bir ilk olacak. Blizzard yeni oyunu şöyle tanıtıyor: "Serinin tarihinde ilk kez oyuncular Diablo'nun kazandığı ve kahramanların yenik düştüğü bir Sanctuary'ye adım atacak: Diablo V özünde şu soruyu soracak: Çoktan düşmüş bir dünyada neye dönüşmeniz gerekecek?"

    Blizzard, etkinlik sırasında sadece yeni Diablo oyununu duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Netflix çatısı altında animasyon bir Diablo dizisi hazırlandığını da doğruladı.

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