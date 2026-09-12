Diablo 5 resmen duyuruldu; İşte ilk fragman ve detaylar

Diablo 5, 2029 Baharında Çıkacak
Diablo 5 için kısa bir tanıtım fragmanı yayınlayan Blizzard, bununla birlikte oyun için belirlenen çıkış takvimini de paylaştı. Yeni Diablo oyunu, 2029 baharında oyunseverlerle buluşacak.
Diablo 5, Diablo IV'ün yaklaşık yüz yıl sonrasında geçecek. Beşinci oyun, Sanctuary'nin düştüğü bir dünyada geçecek ki bu da Diablo serisi için bir ilk olacak. Blizzard yeni oyunu şöyle tanıtıyor: "Serinin tarihinde ilk kez oyuncular Diablo'nun kazandığı ve kahramanların yenik düştüğü bir Sanctuary'ye adım atacak: Diablo V özünde şu soruyu soracak: Çoktan düşmüş bir dünyada neye dönüşmeniz gerekecek?"
Blizzard, etkinlik sırasında sadece yeni Diablo oyununu duyurmakla kalmadı, aynı zamanda Netflix çatısı altında animasyon bir Diablo dizisi hazırlandığını da doğruladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: