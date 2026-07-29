Dijital altın ve gümüş için yeni dönem: Hazine'den borsa düzenlemesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, fiziki karşılığı bulunan kıymetli madenlerin dijital ortama aktarılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesine yönelik önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, belirli standartları taşıyan işlenmemiş kıymetli madenlerin dijital varlığa dönüştürülmesi ve borsada alınıp satılmasına ilişkin esaslar netleştirildi

Yeni düzenlemeye göre Darphane veya Borsa İstanbul nezdinde birebir fiziki karşılığı saklanan, belirli saflık ve ağırlıktaki işlenmemiş kıymetli madenler dijital ortama aktarılabilecek. Bu dönüşüm, dağıtık defter teknolojisi (DLT) altyapısını kullanan bir sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Ancak oluşturulan dijital varlıklar, sermaye piyasası aracı ya da platformlarda işlem gören kripto varlık kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bunlar, gayri maddi varlık niteliğindeki "dijital kıymetli maden" olarak tanımlanacak. Dönüştürme işlemleri ise Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında faaliyet gösteren merkezi takas kuruluşları tarafından yapılabilecek.

Borsada işlem için Bakanlık onayı şart

Dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü zorunlu olacak. Sistemin uygulanmasına, kayıtların tutulmasına ve işleyişine ilişkin ayrıntılar ise Bakanlığın onayı alınarak Borsa İstanbul tarafından hazırlanacak düzenlemelerle belirlenecek.

Düzenleme ayrıca, tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce dijital kıymetli madene dönüştürülmüş varlıkları da kapsıyor. Bu varlıkların da borsada işlem görebilmesi için aynı şekilde Bakanlığın uygun görüşü aranacak.

Rafinerilere KMTS zorunluluğu getirildi

Tebliğ, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamındaki rafinerilere yönelik yeni yükümlülükler de içeriyor. Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Bakanlığa başvurmuş ve değerlendirme süreci devam eden Türkiye'de yerleşik tüzel kişilerin KMTS kapsamında üretim yapması zorunlu hale geldi.

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Bu kapsamdaki rafinerilerin, tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde Darphane'ye başvurarak KMTS kayıt işlemlerini başlatması gerekecek.

Bireysel yatırımcıyı nasıl etkiliyor?

Düzenleme, bireysel yatırımcıların mevcut fiziki altın veya gümüşlerini otomatik olarak dijital varlığa dönüştürmesi anlamına gelmiyor. Daha çok, fiziki karşılığı güvence altına alınmış dijital kıymetli madenlerin belirli kurallar çerçevesinde Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için hukuki altyapı oluşturuyor. Bu sayede ilerleyen dönemde yatırımcılar, gerekli izinlerin alınması ve ilgili sistemlerin hayata geçirilmesiyle fiziki karşılığı bulunan dijital kıymetli maden ürünlerine borsa üzerinden erişebilme imkanına kavuşabilecek. Bununla birlikte, düzenleme doğrudan bireysel yatırımcıların mevcut altın hesapları veya fiziki altın sahipliğiyle ilgili herhangi bir değişiklik getirmiyor.

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Dijital altın ve gümüşte yeni dönem: Hazine'den borsa düzenlemesi

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