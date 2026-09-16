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    Çocukların dijital dünyadaki güvenliği için “Dijital Dostum” projesi başlıyor

    Vodafone Vakfı ve TOG’un “Dijital Dostum” projesiyle 8-14 yaş arasındaki çocuklara dijital güvenlik, mahremiyet, siber zorbalık ve ekran kullanımı konularında eğitim verilecek.

    Dijital Dostum projesiyle 5 bin çocuğa dijital yaşam eğitimi Tam Boyutta Gör
    Türkiye Vodafone Vakfı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), çocukların dijital teknolojileri daha güvenli, bilinçli ve dengeli kullanmalarını desteklemek amacıyla “Dijital Dostum” adında yeni bir proje başlattı. Proje kapsamında ilk yıl 8-14 yaş arasındaki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden 5 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

    Toplum Gönüllüsü gençler tarafından okullarda verilecek "Dijital Dostum" eğitimlerinde; dijital güvenlik, kişisel verilerin ve mahremiyetin korunması, siber zorbalık, şüpheli içerik ve bağlantılar, dijital okuryazarlık ve ekran kullanımı gibi konular ele alınacak.

    Teknolojinin hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte çocukların ekran kullanımı ve dijital dünyadaki güvenliği de önemli konular arasında yer alıyor. İnternet çocuklara eğitimden eğlenceye kadar pek çok alanda önemli fırsatlar sunsa da siber zorbalık, mahremiyet ihlalleri, yanlış bilgiler ve aşırı ekran kullanımı gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle çocukların dijital dünyayı güvenli ve bilinçli şekilde kullanmayı küçük yaşlardan itibaren öğrenmesi önem taşıyor. “Dijital Dostum” projesi de çocukların dijital dünyayla daha sağlıklı bir ilişki kurmasını ve genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamayı amaçlıyor.

    Her 4 çocuktan sadece 1'inin dijital yaşam kalitesi iyi

    Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, çocukların benzeri görülmemiş bir bağlantı çağında büyürken çeşitli dijital risklerle de karşı karşıya kaldığını belirtti.

    Süel, Global Vodafone Vakfı’nın Save the Children iş birliğiyle 9 Avrupa ülkesinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre her 4 çocuk ve gençten yalnızca 1’inin dijital yaşam kalitesini iyi olarak değerlendirdiğini, her 4 çocuktan 3’ünün ise uyku bozuklukları, yüksek stres seviyeleri veya çevrim içi ve çevrim dışı yaşam arasında denge kurma konusunda zorluk yaşadığını aktardı.

    Dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi ve dijital dengeyi destekleyecek önlemlerin alınmasının önemine dikkat çeken Süel, Dijital Dostum projesinin de bu ihtiyaçtan yola çıkarak hazırlandığını söyledi.

    Projenin elçiliğini üstlenen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, dijital platformların kullanıcıları ekranda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığını belirtti. Samur, proje hakkında şu ifadeleri kullandı:

    “Çocuklarımız dikkat ekonomisinin kurallarıyla işleyen devasa bir dijital evrenin merkezinde büyüyor. Onlara yalnızca neyi yapmamaları gerektiğini dikte etmek yerine; teknolojiyi nasıl bilinçli, dengeli ve kişisel sınırlarını koruyarak kullanabileceklerini deneyimleterek göstermeliyiz. Bu proje sayesinde çocuklar, şüpheli içerikleri eleştirel bir süzgeçten geçirmeyi ve siber zorbalıkla başa çıkma stratejilerini öğrenecekler.”

    Eğitimler 6 saatlik 3 modülden oluşuyor

    Dijital Dostum projesi, klasik ve didaktik bir eğitim modeli yerine çocukların aktif rol aldığı, oyunlaştırma ve senaryo tartışmalarının kullanıldığı 6 saatlik 3 modülden oluşuyor.

    Eğitim müfredatı yaş gruplarına göre şu şekilde ayrılıyor:

    İlkokul (8-9 yaş) modülleri:

    • Dijital Sınırlarım ve Paylaşımlarım
    • Dijital Dengem ve Güvenli Seçimlerim
    • Güvendeyim, Yardım İsteyebilirim

    Ortaokul (10-14 yaş) modülleri:

    • Dijital Kimliğim ve Mahremiyetim
    • Dijital Haklarım ve Siber Zorbalık
    • Dijital Dünyada Güvenli ve Bilinçli Seçimler

    Eğitimler Bitlis, İzmir, Ankara, Hatay, İstanbul, Samsun ve Diyarbakır'daki okullarda yüz yüze ve etkileşimli atölyeler şeklinde gerçekleştirilecek. Projenin ilerleyen dönemlerinde yeni şehir ve okulların da programa dahil edilmesi planlanıyor.

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