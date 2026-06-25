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    Dijital euro onay aldı: Visa ve Mastercard'a alternatif geliyor

    Avrupa Birliği, dijital euro projesinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Yeni sistem, hem çevrimiçi hem çevrimdışı ödeme sunarken Visa ve Mastercard bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

    Dijital euro onay aldı: Visa ve Mastercard'a alternatif geliyor! Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği’nin uzun süredir gündemde olan dijital euro projesi önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, dijital euronun oluşturulmasına yönelik düzenlemeyi 43’e karşı 14 oyla kabul etti. Böylece Avrupa Merkez Bankası’nın birkaç yıldır üzerinde çalıştığı sistem, yasama sürecinde kritik bir eşik aşmış oldu.

    Visa ve Mastercard'a yeni alternatif

    Dijital euro, temel olarak euro bölgesinde kullanılacak merkez bankası destekli dijital ödeme aracı olacak. Sistem hem çevrimiçi hem de çevrimdışı ödeme desteği sunacak. Çevrimiçi işlemler hesap tabanlı bir yapı üzerinden yürütülürken, çevrimdışı tarafta akıllı telefon gibi yerel depolama kullanan cihazlar üzerinden, nakde benzer şekilde ödeme yapılabilecek. Bu yapı, internet bağlantısının olmadığı senaryolarda da dijital euro kullanımını mümkün hale getirmeyi amaçlıyor.

    AB tarafının en fazla öne çıkardığı başlıklardan biri ise ödeme egemenliği. Dijital euro, Avrupa'nın ödeme altyapısında Visa ve Mastercard gibi ABD merkezli ağlara olan bağımlılığını azaltmak için konumlandırılıyor. Özellikle euro bölgesindeki kartlı ödemelerde yabancı ödeme ağlarının güçlü konumu düşünüldüğünde, Brüksel ve ECB tarafı bunu yalnızca yeni bir ödeme aracı değil, aynı zamanda stratejik bir altyapı yatırımı olarak görüyor.

    Sistemin bir diğer dikkat çekici tarafı ise gizlilik vurgusu. Avrupa Parlamentosu, dijital euronun şifreleme ve gizlilik korumalı teknolojilerle tasarlandığını, hatta doğrulama sürecinde kişisel verilerin satıcıya, Avrupa Merkez Bankası'na veya kamu otoritelerine açılmadan işlem yapılabilmesini hedeflediğini belirtiyor. Bu yaklaşım, dijital euroyu klasik kartlı ödeme sistemlerinden farklı bir noktaya taşımayı amaçlıyor.

    Planlamaya göre dijital euro tüketiciler için ücretsiz olacak. Buna karşın iş yerleri belirli işlem ücretleri ödeyecek ancak bu ücretlerin Visa ve Mastercard komisyonlarından daha düşük seviyede tutulması hedefleniyor. Ayrıca AB'de faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümünün dijital euro kabul etmesi gerekecek. 

    2029'da resmi kullanıma açılıyor

    Takvim tarafında ise süreç birkaç aşamadan oluşuyor. Avrupa Parlamentosu'nun gelecek ay Strasbourg'da nihai onayı vermesi bekleniyor. Sonrasında Avrupa Merkez Bankası ile üye ülkeler arasında müzakereler başlayacak. Mevcut hedef, 2027'nin ikinci yarısında 12 aylık bir pilot program başlatmak ve 2029'da resmi kullanıma geçmek. Eğer süreç planlandığı gibi ilerlerse dijital euro, Avrupa'nın ödeme sistemlerinde son yılların en büyük dönüşümlerinden birine dönüşebilir

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    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

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