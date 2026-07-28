Dijital geleceğe kısa bakış: Peş peşe Xbox ve PlayStation kesintileri

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox ağ servislerinde yaşanan ve saatler boyunca devam eden erişim sorunu çözüldü. Kesinti sırasında bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadı, oyun kütüphanelerini görüntüleyemedi, satın aldıkları oyunları başlatamadı ve Xbox Store üzerinden işlem gerçekleştiremedi. Sorun, Xbox Series X|S ve eski nesil konsolların yanı sıra diskli ve dijital oyunları da etkiledi.

Sorunun kaynağı lisanslama servisi oldu

Xbox CTO'su Scott Van Vliet, kesintinin Xbox'ın kullandığı lisanslama servisindeki bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Bu arıza önce kullanıcıların oturum açmasını engelledi, ardından da oyun sahipliği doğrulaması gerektiren işlemleri devre dışı bıraktı. Bunun sonucunda kullanıcılar oyun kütüphanelerini göremedi, sahip oldukları oyunları çalıştıramadı ve bazı durumlarda oyunlara sahip olmadıklarını belirten uyarılarla karşılaştı.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor. Van Vliet, asıl odak noktalarının yalnızca arızanın nedenini belirlemek olmadığını, tek bir serviste yaşanan bir sorunun neden bu kadar geniş çaplı kesintiye yol açtığını anlamak olduğu söyledi.

İki platformda da kesintiler sıklaştı

Bu, Xbox tarafında bir haftadan kısa sürede yaşanan ikinci büyük kesinti oldu. 23 Temmuz'da yaşanan önceki sorun, Halo: Campaign Evolved erken erişiminin başladığı gün meydana gelmiş ve Store, abonelikler, bulut oyun, Remote Play, sosyal özellikler ve Xbox uygulaması gibi birçok hizmeti etkilemişti.

Tam Boyutta Gör Öte yandan PlayStation Network (PSN) de 24 Temmuz'da benzer bir kesinti yaşamıştı. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapma, PlayStation Store'a erişme, içerik indirme ve dijital oyunları çalıştırma konusunda sorunlarla karşılaşmıştı.

“Digital-only” geleceğine kısa bakış

Xbox ve PlayStation'da peş peşe yaşanan bu kesintiler, oyun sektörünün giderek tamamen dijital dağıtım modeline yöneldiği bir dönemde gerçekleşti. Günümüzde dijital olarak satın alınan, hatta bazı durumlarda fiziksel disk üzerinden oynanan oyunlar bile hesap doğrulama ve lisans kontrolü için çevrim içi altyapıya bağımlı durumda.

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Kesintiler birkaç saat içinde giderilmiş olsa da, yaşananlar dijital oyun ekosisteminde erişimin yalnızca oyuna sahip olmakla sınırlı olmadığını, arka plandaki sunucuların da kritik rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle Sony'nin disk sürücüsüz konsollara ve dijital dağıtıma yaptığı yatırımların arttığı bir dönemde, peş peşe yaşanan bu olaylar tamamen dijital geleceğin beraberinde getirdiği teknik riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Dijital gelecek: Peş peşe Xbox ve PlayStation kesintileri

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