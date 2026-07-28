Dijital geleceğe kısa bakış: Peş peşe Xbox ve PlayStation kesintileri

Sorunun kaynağı lisanslama servisi oldu
Xbox CTO'su Scott Van Vliet, kesintinin Xbox'ın kullandığı lisanslama servisindeki bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. Bu arıza önce kullanıcıların oturum açmasını engelledi, ardından da oyun sahipliği doğrulaması gerektiren işlemleri devre dışı bıraktı. Bunun sonucunda kullanıcılar oyun kütüphanelerini göremedi, sahip oldukları oyunları çalıştıramadı ve bazı durumlarda oyunlara sahip olmadıklarını belirten uyarılarla karşılaştı.
İki platformda da kesintiler sıklaştı
Bu, Xbox tarafında bir haftadan kısa sürede yaşanan ikinci büyük kesinti oldu. 23 Temmuz'da yaşanan önceki sorun, Halo: Campaign Evolved erken erişiminin başladığı gün meydana gelmiş ve Store, abonelikler, bulut oyun, Remote Play, sosyal özellikler ve Xbox uygulaması gibi birçok hizmeti etkilemişti.
“Digital-only” geleceğine kısa bakış
Xbox ve PlayStation'da peş peşe yaşanan bu kesintiler, oyun sektörünün giderek tamamen dijital dağıtım modeline yöneldiği bir dönemde gerçekleşti. Günümüzde dijital olarak satın alınan, hatta bazı durumlarda fiziksel disk üzerinden oynanan oyunlar bile hesap doğrulama ve lisans kontrolü için çevrim içi altyapıya bağımlı durumda.
Kesintiler birkaç saat içinde giderilmiş olsa da, yaşananlar dijital oyun ekosisteminde erişimin yalnızca oyuna sahip olmakla sınırlı olmadığını, arka plandaki sunucuların da kritik rol oynadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle Sony'nin disk sürücüsüz konsollara ve dijital dağıtıma yaptığı yatırımların arttığı bir dönemde, peş peşe yaşanan bu olaylar tamamen dijital geleceğin beraberinde getirdiği teknik riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: