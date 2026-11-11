Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dijital Hizmet Vergisi düşüyor: 2027'de yüzde 2,5 olacak

    Dijital Hizmet Vergisi, 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 2,5'e düşecek. Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi dijital platformları kapsayan vergi, dijital içerik hizmetlerini etkileyecek.

    Dijital Hizmet Vergisi düşüyor: 2027'de yüzde 2,5 olacak Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de dijital platformlardan elde edilen gelirler üzerinden alınan Dijital Hizmet Vergisi'nin oranını gelecek yıldan itibaren yarı yarıya düşürecek. 2019 yılında yüzde 7,5 olarak belirlenen vergi, 2026'da yüzde 5'e indirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi dijital hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren vergi yükü azalmış olacak.

    2027’de yüzde 2,5'e düşüyor

    Dijital Hizmet Vergisi, 7194 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Türkiye'de sunulan belirli dijital hizmetlerden elde edilen hasılatı vergilendiren düzenleme, özellikle büyük dijital platformları kapsıyor.

    İçinde bulunduğumuz yıl için yüzde 5 olan Dijital Hizmet Vergisi, 1 Ocak 2027 itibariyle yüzde 2,5’e düşürülecek. Böylece vergi oranı iki yıl içerisinde üçte iki oranında azaltılmış olacak.

    Hangi dijital hizmetler vergi kapsamında?

    Dijital Hizmet Vergisi’nin kapsamı oldukça geniş. Bilgisayar programları, mobil uygulamalar, reklam hizmetleri, müzik, video ve oyun gibi dijital içeriklerin satışı ile bunlara çevrim içi erişim sağlayan hizmetler bu kapsamda vergilendiriliyor. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurabildiği sosyal medya platformları ve kullanıcılar arasında ürün veya hizmet satışına aracılık eden dijital pazar yerleri de düzenlemenin kapsamına giriyor.

    Bu nedenle Google ve Meta'nın reklam hizmetleri, YouTube ve Netflix gibi video platformları, Spotify gibi müzik servisleri, Steam ve Epic Games gibi dijital oyun mağazaları ve çevrim içi pazar yerleri verginin kapsamında bulunuyor. Bununla birlikte verginin platformun tamamına veya şirketin bütün gelirlerine değil, kanunda belirtilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılata uygulandığını da belirtelim.

    Her dijital platform vergi ödemiyor

    Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi, bu hizmetleri sunan dijital hizmet sağlayıcıları. Verginin matrahı ise ilgili dönemde Türkiye'de verginin kapsamına giren hizmetlerden elde edilen hasılat olarak belirleniyor. Dolayısıyla vergi doğrudan tüketicilerden alınan bir hizmet vergisi değil. Pratikte ise bu vergi farkının hizmete eklendiği görülüyor.

    Kanunda belirli büyüklüğün altındaki şirketler için muafiyet de bulunuyor. Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'yi veya dünya genelindeki hasılatı 750 milyon avroyu aşmayan dijital hizmet sağlayıcıları, kanundaki muafiyet hükümlerinden yararlanabiliyor. Bu baremleri aşan şirketler ise Dijital Hizmet Vergisi ödemek ile yükümlü.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    jeep compass yorum ani fren nasıl yapılır skywell et5 alınır mı buzdolabının motoru 5 saniye çalışıp duruyor 0.9 tce clio alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 SE
    Reeder S23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Dell Pro 15 Essential
    Dell Pro 15 Essential
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum