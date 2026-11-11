Dijital Hizmet Vergisi düşüyor: 2027'de yüzde 2,5 olacak

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Oynat Türkiye’de dijital platformlardan alınan Dijital Hizmet Vergisi oranında kademeli indirime gidiliyor. 2019 yılında yüzde 7,5 olarak uygulanan vergi, 2026'da yüzde 5'e, 1 Ocak 2027 itibarıyla ise yüzde 2,5'e düşürülecek. Bu indirim Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi dev platformların Türkiye’deki dijital reklam ve içerik gelirlerine uygulanan vergi yükünü hafifletecek. Düzenleme sadece belirli bir hasılat eşiğini aşan büyük teknoloji şirketlerini kapsıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Türkiye'de dijital platformlardan elde edilen gelirler üzerinden alınan Dijital Hizmet Vergisi'nin oranını gelecek yıldan itibaren yarı yarıya düşürecek. 2019 yılında yüzde 7,5 olarak belirlenen vergi, 2026'da yüzde 5'e indirilmişti. Yeni düzenlemeyle birlikte Google, Meta, Netflix ve Spotify gibi dijital hizmet sağlayıcılarını ilgilendiren vergi yükü azalmış olacak.

2027’de yüzde 2,5'e düşüyor

Dijital Hizmet Vergisi, 7194 sayılı Kanun kapsamında 2019 yılında yürürlüğe girmişti. Türkiye'de sunulan belirli dijital hizmetlerden elde edilen hasılatı vergilendiren düzenleme, özellikle büyük dijital platformları kapsıyor.

İçinde bulunduğumuz yıl için yüzde 5 olan Dijital Hizmet Vergisi, 1 Ocak 2027 itibariyle yüzde 2,5’e düşürülecek. Böylece vergi oranı iki yıl içerisinde üçte iki oranında azaltılmış olacak.

Hangi dijital hizmetler vergi kapsamında?

Dijital Hizmet Vergisi’nin kapsamı oldukça geniş. Bilgisayar programları, mobil uygulamalar, reklam hizmetleri, müzik, video ve oyun gibi dijital içeriklerin satışı ile bunlara çevrim içi erişim sağlayan hizmetler bu kapsamda vergilendiriliyor. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurabildiği sosyal medya platformları ve kullanıcılar arasında ürün veya hizmet satışına aracılık eden dijital pazar yerleri de düzenlemenin kapsamına giriyor.

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Bu nedenle Google ve Meta'nın reklam hizmetleri, YouTube ve Netflix gibi video platformları, Spotify gibi müzik servisleri, Steam ve Epic Games gibi dijital oyun mağazaları ve çevrim içi pazar yerleri verginin kapsamında bulunuyor. Bununla birlikte verginin platformun tamamına veya şirketin bütün gelirlerine değil, kanunda belirtilen dijital hizmetlerden elde edilen hasılata uygulandığını da belirtelim.

Her dijital platform vergi ödemiyor

Dijital Hizmet Vergisi'nin mükellefi, bu hizmetleri sunan dijital hizmet sağlayıcıları. Verginin matrahı ise ilgili dönemde Türkiye'de verginin kapsamına giren hizmetlerden elde edilen hasılat olarak belirleniyor. Dolayısıyla vergi doğrudan tüketicilerden alınan bir hizmet vergisi değil. Pratikte ise bu vergi farkının hizmete eklendiği görülüyor.

Kanunda belirli büyüklüğün altındaki şirketler için muafiyet de bulunuyor. Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon TL'yi veya dünya genelindeki hasılatı 750 milyon avroyu aşmayan dijital hizmet sağlayıcıları, kanundaki muafiyet hükümlerinden yararlanabiliyor. Bu baremleri aşan şirketler ise Dijital Hizmet Vergisi ödemek ile yükümlü.

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Dijital Hizmet Vergisi düşüyor: 2027'de yüzde 2,5 olacak

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