    Dijital kıyamet sonrasına hazırlık: Project N.O.M.A.D.

    İnternetsiz çalışan Project N.O.M.A.D., yapay zeka, Wikipedia, haritalar ve eğitim içeriklerini tek sistemde buluşturarak dijital kıyamet senaryosunda bile bilgiye kesintisiz erişim vadediyor.

    Dijital altyapıya bağımlılığın giderek arttığı bir dönemde internet bağlantısı olmadan çalışabilen kapsamlı bir bilgi ve yapay zeka sistemi geliştirildi. Project N.O.M.A.D. adı verilen bu açık kaynaklı platform, tamamen çevrimdışı çalışacak şekilde tasarlanmış bir “hayatta kalma bilgisayarı” olarak öne çıkıyor. Sistem, kurulumun ardından herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor ve tüm işlemleri yerel donanım üzerinde gerçekleştiriyor.

    Project N.O.M.A.D., isteyen herkese internet, bulut servisleri ve merkezi altyapıların olmadığı bir senaryoda dahi bilgiye erişim ve işlem yapabilme kapasitesi sunmayı amaçlıyor. Projenin arkasında ise Crosstalk Solutions bulunuyor.

    Tüm bilgi tek yerel sistemde

    Project N.O.M.A.D., yalnızca bir yazılım değil, aynı zamanda kapsamlı bir bilgi ekosistemi sunuyor. Sistem içerisinde tam Wikipedia arşivi, çevrimdışı haritalar, eğitim içerikleri, tıbbi referanslar ve yapay zeka destekli araçlar entegre şekilde yer alıyor. Wikipedia içeriği Kiwix altyapısı üzerinden sağlanırken haritalar OpenStreetMap verileriyle çevrimdışı kullanılabiliyor.

    Platformun en dikkat çekici yönlerinden biri ise yerel yapay zeka modelleriyle tamamen offline çalışan bir asistan sunması. Ollama ve Open WebUI entegrasyonu sayesinde kullanıcılar internet bağlantısı olmadan doğal dil işleme yeteneklerinden faydalanabiliyor. Ayrıca sistem, belge yükleme ve semantik arama (RAG) desteği ile yerel veri üzerinde gelişmiş analiz yapılmasına olanak tanıyor.

    Project N.O.M.A.D. yalnızca bilgiye erişim değil, aynı zamanda üretim ve analiz araçları da sunuyor. Khan Academy kursları Kolibri üzerinden entegre edilerek ilerleme takibiyle birlikte sunuluyor. Bunun yanında CyberChef aracılığıyla şifreleme, veri analizi ve kodlama işlemleri yapılabiliyor.

    Sistem içerisinde ayrıca not alma uygulaması, donanım performans ölçüm araçları ve içerik yönetim modülleri de bulunuyor. Tüm bu bileşenler, tarayıcı tabanlı bir yönetim arayüzü üzerinden kontrol edilebiliyor.

    N.O.M.A.D. için ne gerekiyor?

    Platformun kurulumu oldukça basit bir yapıya sahip. N.O.M.A.D., tek bir “curl” komutu ile Debian tabanlı sistemlere kurulabiliyor. Minimum sistem gereksinimleri oldukça mütevazı seviyede tutulmuş durumda. Temel kullanım için çift çekirdekli işlemci, 4 GB RAM ve 5 GB depolama alanı yeterli olurken, yerel büyük dil modellerini çalıştırmak için 32 GB RAM ve NVIDIA RTX 3060 seviyesinde bir GPU öneriliyor.

    Tamamen bağımsız

    Project N.O.M.A.D.’ın en güçlü yönlerinden biri de bağımsızlık ve gizlilik yaklaşımı. Sistem, hiçbir kullanıcı hesabı gerektirmiyor, varsayılan olarak kimlik doğrulama sunmuyor ve herhangi bir telemetri verisi toplamıyor. Ayrıca bulut servislerine veya harici API’lere bağımlılık tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Bu yaklaşım, özellikle kriz, savaş veya altyapı kesintisi gibi senaryolarda sistemin kesintisiz çalışmasını hedefliyor.

    Piyasada benzer amaçlarla satılan statik sistemler olsa da bunların fiyatları hayli yüksek. Project N.O.M.A.D. ise Apache 2.0 lisansı ile tamamen açık kaynak ve ücretsiz olarak erişilebiliyor. Bu yönüyle yalnızca bireysel kullanıcılar için değil, eğitim ve araştırma toplulukları için de güçlü bir alternatif oluşturuyor.

    Kaynakça https://www.projectnomad.us/ https://github.com/Crosstalk-Solutions/project-nomad
    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 1 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

