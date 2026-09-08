Dijital medya tartışmaları CD ve plak satışlarına yansıdı: Fiziksel medyaya ilgi artıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda kullanıcılar fiziki medyadan giderek uzaklaşıp dijital platformlara ve dijital kopya sahipliğine yönelmiş olsa da son dönemde yaşananlar bu dönüşümü yeniden tartışmaya açtı. Sony gibi şirketlerin fiziksel disk üretimini durdurduğu bir dönemde, dijital ürünlere aslında tam anlamıyla sahip olmadığımızın daha iyi anlaşılması, tepkileri beraberinde getirdi. Son dönemde sosyal medyada da geniş yer bulan bu tartışma, fiziksel medya satışlarına da yansımış görünüyor.

ABD'de 2026'nın ilk yarısına ilişkin açıklanan veriler, CD ve plak satışlarının çift haneli oranlarda arttığını gösteriyor.

Fiziksel Medya Satışlarında Kayda Değer Artış Yaşanıyor

ABD müzik endüstrisini temsil eden RIAA'nın raporuna göre fiziksel medya pazarının geliri yılın ilk yarısında yüzde 25,9 arttı. Özellikle CD satışlarında dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Plak gelirleri yüzde 17,7 artarken, CD gelirleri tam yüzde 58,6 yükseldi. Yani bir dönem tamamen ortadan kalkması beklenen CD formatı, 2026'nın ilk yarısında müzik sektörünün en hızlı büyüyen fiziksel formatı oldu.

Elbette bu tablo, kullanıcıların bir anda Spotify ve Apple Music gibi servisleri bırakıp yeniden CD'den müzik dinlemeye başladığı anlamına gelmiyor. Dijital müzik hâlâ sektörün açık ara en büyük gelir kaynağı. Ancak yaşanan bu dönüşüm, insanların fiziksel medyaya yeniden ilgi göstermeye başladığını gösteriyor.

Sony'nin Kararı Kullanıcıları Tedirgin Etti

Bunun en önemli sebeplerinden biri, dijital platformlar üzerinden alınan içeriklerin aslında size ait olmadığının ve her an elinizden alınabileceğinin daha net anlaşılmış olması. Bunun en net örneklerinden biri Sony cephesinde yaşandı.

Sony, oyuncuların dijital oyunlara sahip olmadığını hatırlattı! 6 gün önce eklendi

Sony, lisans sorunları nedeniyle, PlayStation Store üzerinden daha önce satın alınmış 551 film ve diziyi 1 Eylül itibarıyla kullanıcıların kütüphanelerinden kaldıracağını açıkladı. Yani kullanıcıların parasını ödeyerek satın aldığı içerikler, sonradan lisans anlaşmalarında yaşanan değişiklikler nedeniyle kütüphanelerinden silindi. Bu ve benzeri örnekler, dijital satın alımların tüketicilerin düşündüğü anlamda bir "mülkiyet" sağlamadığını net şekilde ortaya koydu. Bu olayların hemen sonrasıda CD ve plak satışlarında kayda değer bir artış yaşanması, kullanıcıların gördükleri bu tablodan pek memnun kalmadıklarını açıkça gösteriyor.

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