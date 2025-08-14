Giriş
    Dijital platform kullanıcıları yeniden korsana yöneliyor; Korsan kullanımı yükselişte

    Netflix, Disney+, HBO Max gibi dijital platformların giderek artan maliyetleri, insanları yeniden korsana yönlendiriyor. 2020'lerin başında düşen korsan yayın kullanımı yeniden yükselişe geçti.

    Dijital platformlar fiyat-performans değerini yitiriyor; İnsanlar yeniden korsana yöneliyor Tam Boyutta Gör
    Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlar hayatımıza girdiği ilk dönemde, bu platformların en cazip yanları düşük ücretler karşılığında çok sayıda içerik sunuyor olmalarıydı. Ayrıca normalde Türkiye'de yayıncısı olmayan pek çok içeriğe ilk kez resmi kanallar üzerinden erişme şansı yakalamıştık ki bu konuda yalnız da değildik. Bu da dünya genelinde korsan yayınlara olan ilgiyi azalttı. Ancak dijital platformların kullanıcılar için git gide daha maliyetli hâle gelmesiyle birlikte korsan yayınlar da yeniden yükselişe geçmiş durumda.

    The Guardian yazarı Gabriel Rindborg, eskiden tek bir platformda bulabileceği dizileri izlemek için şimdi iki üç farklı platforma abone olması gerektiğine dikkat çekiyor. Üstelik bunlardan her birinin abonelik ücreti birkaç yıl öncekinden çok daha yüksek. Ayrıca üç dört farklı platforma abone olsan bile bazen aradığın içeriği bulamayabiliyorsun. Bu yüzden korsan yayınlara ve torrent sitelerine artık daha sık başvurduğunu fark eden Rindborg, konuştuğu diğer sinema yazarlarının da şu anda aynı yollardan geçtiğini söylüyor. Dijital platformların maliyeti artarken, sundukları içerikler giderek seyreliyor; bu da insanların yıllar sonra yeniden korsana yönelmesine sebep oluyor.

    Korsan, Para Değil Hizmet Sorunu

    Gabriel Rindborg ve çevresinin bu deneyimi, rakamlarla da destekleniyor. Korsan yayınları takip edip raporlayan MUSO'nun verilerine göre, korsan yayınların dibi gördüğü 2020 yılında bu siteler toplamda 130 miyar görüntüleme aldı. 2024'te ise bu sayı yeniden 216 milyara ulaşmış durumda. İsveç'te yapılan başka bir araştırmaya göre 2024 itibarıyla her dört kişiden biri korsan yayın izliyor. Üstelik 15-24 aralığında bu oran daha da yüksek.

    Gabriel Rindborg, Valve'nin kurucularından Gabe Newell'ın yıllar önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatıyor: "Korsan bir para meselesi değil, hizmet meselesi." Valve'nin Steam'de yaptığı gibi neredeyse her oyunu bulabileceğiniz bir hizmet sunduğunuzda, korsanla baş etmek çok daha kolay oluyor. Aynı şekilde Spotify ya da Apple Music de korsan müzikle baş etmekte o kadar zorlanmıyor. Çünkü kullanıcı bu platformlardan herhangi birine gittiğinde istediği içeriği bulabileceğini biliyor. Netflix, Disney+, HBO Max gibi platformların yükselen korsan sorunu da buradan doğuyor. Kullanıcıların istedikleri içerikleri izleyebilmek için üç dört farklı platforma aynı anda abone olmaları gerekiyor; üstelik bazen bu bile yeterli olmuyor. Bu da ortaya kötü bir hizmet çıkarıyor.

    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

