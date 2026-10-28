Dijital T.C. kimlik kartı geliyor: 2027'de test edilecek

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de e-Devlet’in katkısıyla pek çok işlem dijital olarak gerçekleştirilebilirken günümüzde bazı işlemler için fiziksel T.C. kimlik kartını yanımızda bulundurmamız gerekiyor. Kimlik cüzdanının dijitalleşmesi için ilk adım 2027’de atılacak.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, ulusal dijital kimlik cüzdanının ilk örneği gelecek yıl geliştirilerek pilot bir yükseköğretim kurumunda test edilecek. İlk aşamada temel kimlik ve diploma belgelerini içermesi planlanan sistemin geliştirme süreci, kamu kurumlarının iş birliğiyle daha fazla özellik eklenecek.

Siber Güvenlik Başkanlığının sorumluluğunda yürütülecek çalışmada İçişleri Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları iş birliği yapacak. Henüz sistemin nasıl çalışacağı, hangi bilgileri kapsayacağı ve vatandaşların kullanımına ne zaman sunulacağı açıklanmadı.

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Dijital kimlik cüzdanı ne işe yarayacak?

Ulusal dijital kimlik cüzdanı, kimlik kartı ve diploma gibi resmi belgelerin dijital ortamda saklanmasını ve gerektiğinde doğrulanmasını sağlayabilecek. Böylece vatandaşların farklı işlemler için fiziksel kimlik ve belge taşıma zorunluluğu kalkacak.

Dünyada dijital kimlik uygulamaları yaygınlaşıyor

Dijital kimlik cüzdanları farklı ülkelerde kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için kullanılıyor. Avrupa Birliği'nin geliştirdiği Avrupa Dijital Kimlik Cüzdanı (EUDI Wallet), kimlik ve diploma gibi belgelerin dijital ortamda saklanmasını, doğrulanmasını ve elektronik imza kullanılmasını hedefliyor.

Estonya'da Eesti uygulaması üzerinden çeşitli kamu hizmetlerine ve dijital belgelere erişilebiliyor. Danimarka'da kullanılan MitID ise kamu hizmetleri ve internet bankacılığı gibi farklı platformlarda güvenli kimlik doğrulaması sağlıyor. Türkiye'de dijital kimliğin e-Devlet sistemlerine entegre edilmesi sayesinde vatandaşlara çok daha fazla özellik sunulabilecek.

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Siber Güvenlik Haberleri

Dijital T.C. kimlik kartı geliyor: 2027'de test edilecek

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