Dijital Türk lirasında yeni dönem: Özel sektörün kullanımına açılıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası geliştirme projesinde yeni aşamaya geçiyor. Bugüne kadar yalnızca kamu kurumlarında test çalışmaları yürütülen projede yeni aşamayla birlikte bankalar, ödeme kuruluşları ve finansal teknoloji şirketlerinin geliştireceği uygulamalarla özel sektörün kullanımına açılıyor.

TCMB'nin açıklamasına göre Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı’na özel şirketler tarafından yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Bu çağrıya bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları başvururken, bu kuruluşlarla iş birliği yapan finansal teknoloji (FinTek) şirketleri başvuru yaptı. Projeye 85 proje başvuru yaptı. Bunlardan 12 banka ve 6 ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ait toplam 23 proje üçüncü aşamaya seçildi. Şirketlerin isimleri açıklanmadı.

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Üçüncü aşamada seçilen projeler için geliştirme faaliyetleri başlayacak ve oluşturulacak deney alanlarında dijital Türk lirasının farklı kullanım senaryoları test edilecek. Bu süreç, dijital para altyapısının özel sektör uygulamalarıyla birlikte çalışabilirliğinin değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Seçilen 23 projede birden fazla alanda Dijital Türk Lirası için test faaliyetleri yürütülecek geliştirecek. Projelerin katılım dağılımları şu şekilde olacak:

15 proje Jetonlaştırma (Tokenizasyon)

17 proje Programlanabilir Ödemeler

7 proje Kullanıcı Egemen Kimlik

15 proje Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilirlik

1 proje Makineler Arası Ödemeler

Dijital Türk lirası nedir? Dijital TL ne işe yarayacak?

Dijital Türk lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve fiziksel banknotların dijital karşılığı olarak tasarlanan yeni nesil bir merkez bankası dijital parasıdır (CBDC). Kripto paralardan farklı olarak doğrudan TCMB tarafından ihraç edilecek ve değeri 1 TL olarak sabit olacak. Dijital Türk Lirası ile dijital ödemeleri daha güvenli, hızlı ve programlanabilir hale getirirken yeni nesil finansal hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Dijital Türk lirasının internet bağlantısı olmadan ödeme yapılabilmesi, belirli koşullara göre otomatik ödeme gerçekleştirilmesi (programlanabilir ödemeler), dijital kimlik doğrulama sistemleriyle entegre çalışması ve farklı finansal platformlar arasında sorunsuz kullanılabilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemde akıllı şehir uygulamaları, kamu ödemeleri, e-ticaret, nesnelerin interneti (IoT) cihazları ve araçların kendi aralarında otomatik ödeme yapabildiği makineden makineye (M2M) ödeme senaryolarında da kullanılması planlanıyor.

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Dijital Türk lirasında yeni dönem: Özel sektörün kullanımına açıl

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