Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dijital Türk lirasında yeni dönem: Özel sektörün kullanımına açılıyor

    TCMB, Dijital Türk Lirası Projesi'nde yeni aşamayı duyurdu. Bankalar ve ödeme kuruluşu şirketlerinin geliştireceği projeler ilk kez özel sektörde test edilecek. 

    Dijital Türk lirasında yeni dönem: Özel sektörün kullanımına açıl Tam Boyutta Gör
    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası geliştirme projesinde yeni aşamaya geçiyor. Bugüne kadar yalnızca kamu kurumlarında test çalışmaları yürütülen projede yeni aşamayla birlikte bankalar, ödeme kuruluşları ve finansal teknoloji şirketlerinin geliştireceği uygulamalarla özel sektörün kullanımına açılıyor.

    TCMB'nin açıklamasına göre Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı’na özel şirketler tarafından yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Bu çağrıya bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşları başvururken, bu kuruluşlarla iş birliği yapan finansal teknoloji (FinTek) şirketleri başvuru yaptı. Projeye 85 proje başvuru yaptı. Bunlardan 12 banka ve 6 ödeme ve elektronik para kuruluşlarına ait toplam 23 proje üçüncü aşamaya seçildi. Şirketlerin isimleri açıklanmadı.

    Üçüncü aşamada seçilen projeler için geliştirme faaliyetleri başlayacak ve oluşturulacak deney alanlarında dijital Türk lirasının farklı kullanım senaryoları test edilecek. Bu süreç, dijital para altyapısının özel sektör uygulamalarıyla birlikte çalışabilirliğinin değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

    Seçilen 23 projede birden fazla alanda Dijital Türk Lirası için test faaliyetleri yürütülecek geliştirecek. Projelerin katılım dağılımları şu şekilde olacak:

    • 15 proje Jetonlaştırma (Tokenizasyon)
    • 17 proje Programlanabilir Ödemeler
    • 7 proje Kullanıcı Egemen Kimlik
    • 15 proje Mevcut Sistemlerle Birlikte Çalışabilirlik
    • 1 proje Makineler Arası Ödemeler

    Dijital Türk lirası nedir? Dijital TL ne işe yarayacak?

    Dijital Türk lirası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından geliştirilen ve fiziksel banknotların dijital karşılığı olarak tasarlanan yeni nesil bir merkez bankası dijital parasıdır (CBDC). Kripto paralardan farklı olarak doğrudan TCMB tarafından ihraç edilecek ve değeri 1 TL olarak sabit olacak. Dijital Türk Lirası ile dijital ödemeleri daha güvenli, hızlı ve programlanabilir hale getirirken yeni nesil finansal hizmetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

    Dijital Türk lirasının internet bağlantısı olmadan ödeme yapılabilmesi, belirli koşullara göre otomatik ödeme gerçekleştirilmesi (programlanabilir ödemeler), dijital kimlik doğrulama sistemleriyle entegre çalışması ve farklı finansal platformlar arasında sorunsuz kullanılabilmesi hedefleniyor. İlerleyen dönemde akıllı şehir uygulamaları, kamu ödemeleri, e-ticaret, nesnelerin interneti (IoT) cihazları ve araçların kendi aralarında otomatik ödeme yapabildiği makineden makineye (M2M) ödeme senaryolarında da kullanılması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

    Profil resmi
    MunOG 2 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elektrikli araçlarda şanzıman var mı motor suyuna normal su konur mu toyota çalışan yorumları netspeed abonelik iptali passat epc arızası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 17T Pro 5G
    Xiaomi 17T Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum