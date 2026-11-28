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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Çin'deki yeni bir araştırma, dikey tarımda güneş enerjisi kullanımının önemini ortaya koydu. Bir yıl süren deneyler, çatı panellerinin dikey tarım tesislerinin elektrik ihtiyacının yüzde 37'den fazlasını karşılayabildiğini gösterdi. Tüketimin büyük kısmını oluşturan LED aydınlatmaya rağmen, çok katmanlı üretim modelleri yüksek arazi verimliliği ve ekonomik getiri sağlıyor. Uzmanlar, bölgesel koşullara uygun tasarımların dikey tarımda sürdürülebilirliği artıracağını belirtiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Çin'deki Zhejiang Normal Üniversitesi araştırmacıları, dikey tarım tesislerine entegre edilen çatı tipi güneş panellerinin enerji tüketimini ne ölçüde karşılayabileceğini araştırdı. Bir yıl süren deney ve bilgisayar simülasyonları, güneş panellerinin dikey tarım tesislerinin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 37,3'üne karşılık gelen enerji üretebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar gerçekleştirdikleri deneyde 10 bin 500 Hippeastrum Lemon Sherbet bitkisi yetiştirdi. Çalışmada her biri 17,4 metrekarelik iki üretim ünitesi kullanıldı. Ünitelerden biri üç, diğeri dört katmanlı olarak tasarlandı. Her ünitenin çatısına dört adet 670 W monokristal güneş paneli yerleştirildi. Böylece her sistemin güneş enerjisi kapasitesi 2,68 kW oldu.

Elektrik tüketiminin büyük bölümü aydınlatmaya gidiyor

Tam Boyutta Gör Bir yıllık ölçümlerde dikey tarım sistemlerinin metrekare başına yıllık elektrik tüketimi 691,3 kWh olarak belirlendi. Bu tüketimin yüzde 73,6'sı LED aydınlatmadan kaynaklandı. Geri kalan enerji ise iklim kontrolü ve yardımcı ekipmanlar tarafından kullanıldı.

Araştırmacılar, farklı ışık yoğunlukları ve üretim katmanlarını içeren altı senaryoyu da simüle etti. Sonuçlar, dört katmanlı sistemlerin üç katmanlı modellere göre daha yüksek arazi verimliliği ve ekonomik getiri sağladığını gösterdi. Ancak daha fazla bitki yetiştirilmesi, elektrik tüketimini artırırken güneş panellerinin toplam ihtiyacı karşılama oranını düşürdü.

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Altı farklı üretim modeli arasında en iyi denge, bitkilere günlük 2,89 mol/m² ışık sağlanan sistemde elde edildi. Bu modelde güneş panelleri tesisin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 25,4'ünü karşılayabiliyor. Araştırmacıların 20 yıllık hesaplamasına göre sistem, yaklaşık 25 bin dolarlık ekonomik değer de oluşturuyor.

Çalışmanın bir diğer aşamasında Çin'deki 40 farklı bölge için simülasyonlar gerçekleştirildi. Sonuçlar, dikey tarım ve güneş enerjisinin birlikte kullanılmasında bölgesel güneşlenme koşullarının önemli rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre arazi verimliliği, güneş enerjisi üretimi ve ekonomik getiri arasında bir denge kurmak gerekiyor. Daha fazla üretim katmanı arazi kullanımını iyileştirirken enerji ihtiyacını da artırıyor. Ekonomik sürdürülebilirlikte ise elektrik fiyatından çok ürünün satış fiyatı ve yetiştirilen ürün miktarı belirleyici oluyor.

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