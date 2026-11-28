Yapay Zeka Özeti:
- Çin'deki yeni bir araştırma, dikey tarımda güneş enerjisi kullanımının önemini ortaya koydu. Bir yıl süren deneyler, çatı panellerinin dikey tarım tesislerinin elektrik ihtiyacının yüzde 37'den fazlasını karşılayabildiğini gösterdi. Tüketimin büyük kısmını oluşturan LED aydınlatmaya rağmen, çok katmanlı üretim modelleri yüksek arazi verimliliği ve ekonomik getiri sağlıyor. Uzmanlar, bölgesel koşullara uygun tasarımların dikey tarımda sürdürülebilirliği artıracağını belirtiyor.
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Araştırmacılar gerçekleştirdikleri deneyde 10 bin 500 Hippeastrum Lemon Sherbet bitkisi yetiştirdi. Çalışmada her biri 17,4 metrekarelik iki üretim ünitesi kullanıldı. Ünitelerden biri üç, diğeri dört katmanlı olarak tasarlandı. Her ünitenin çatısına dört adet 670 W monokristal güneş paneli yerleştirildi. Böylece her sistemin güneş enerjisi kapasitesi 2,68 kW oldu.
Elektrik tüketiminin büyük bölümü aydınlatmaya gidiyor
Araştırmacılar, farklı ışık yoğunlukları ve üretim katmanlarını içeren altı senaryoyu da simüle etti. Sonuçlar, dört katmanlı sistemlerin üç katmanlı modellere göre daha yüksek arazi verimliliği ve ekonomik getiri sağladığını gösterdi. Ancak daha fazla bitki yetiştirilmesi, elektrik tüketimini artırırken güneş panellerinin toplam ihtiyacı karşılama oranını düşürdü.
Altı farklı üretim modeli arasında en iyi denge, bitkilere günlük 2,89 mol/m² ışık sağlanan sistemde elde edildi. Bu modelde güneş panelleri tesisin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 25,4'ünü karşılayabiliyor. Araştırmacıların 20 yıllık hesaplamasına göre sistem, yaklaşık 25 bin dolarlık ekonomik değer de oluşturuyor.
Çalışmanın bir diğer aşamasında Çin'deki 40 farklı bölge için simülasyonlar gerçekleştirildi. Sonuçlar, dikey tarım ve güneş enerjisinin birlikte kullanılmasında bölgesel güneşlenme koşullarının önemli rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmacılara göre arazi verimliliği, güneş enerjisi üretimi ve ekonomik getiri arasında bir denge kurmak gerekiyor. Daha fazla üretim katmanı arazi kullanımını iyileştirirken enerji ihtiyacını da artırıyor. Ekonomik sürdürülebilirlikte ise elektrik fiyatından çok ürünün satış fiyatı ve yetiştirilen ürün miktarı belirleyici oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli