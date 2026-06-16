DİLİM projesi ile herkes yabancı dil öğrenecek

DİLİM nedir?
Aslında DİLİM projesi bir süredir herkese açık bir şekilde İngilizce ve Türkçe dil öğrenimi için çalışmalarını sürdürüyordu ancak ilk kez tamamen yapay zekâ entegrasyonu ile kişiye özel eğitimler sunacak.
DİLİM yeni tasarımı ile kişiselleştirilmiş öğrenme, ölçme-değerlendirme ve gelişim takibi imkânlarıyla her yaştan kullanıcıya erişilebilir bir öğrenme ortamı sağlıyor. A1’den C2 seviyesine kadar uygun öğrenme ekipmanları oyunlaştırılmış unsurlar ile sunuluyor. Yapay zekâ ile birebir konuşarak pratik yapılabilirken eğlenceli istatistiklerle de kullanıcı bilgilendiriliyor. DİLİM projesi 7 yaş üzeri tüm kullanıcılar için web ve mobilde kullanıma sunulmuş durumda.
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